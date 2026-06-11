Trabajadores del SoFi Stadium en Los Ángeles logran acuerdo que, por ahora, evita huelga ante acciones de ICE

Por Susana Erazo, CNN en Español

A pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no todo era celebración en Los Ángeles. Para Yolanda Fierro, empleada del estadio desde hace seis años, la antesala del torneo estaba marcada por la decepción y el temor de ir a trabajar.

Fierro, al igual que más de 2.000 trabajadores del SoFi Stadium, se mostraba lista para abandonar su puesto si no se ratificaba el acuerdo contractual provisional anunciado el martes, alcanzado tras meses de negociaciones sobre salarios, subcontratación y protecciones ante una posible presencia de agentes migratorios en el lugar de trabajo.

“Soy una de las miles de trabajadoras detrás de cada comida preparada, cada bebida servida y cada experiencia en la Copa Mundial. Vendrán aficionados de todo el mundo esperando un evento inolvidable, y nos enorgullece hacerlo posible. Pero ningún trabajador debería temer ser separado de su familia o preocuparse por acciones del ICE mientras simplemente hace su trabajo”, dice Yolanda.

El martes 9 de junio, los trabajadores anunciaron que, tras meses de conversaciones en las que han participado aproximadamente 2.000 empleados del estadio, se llegó a un acuerdo contractual que fue ratificado el miércoles por la tarde con lo que por ahora se evitaría una huelga antes de la ceremonia de inauguración en Estados Unidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el viernes 12 de junio en Los Ángeles.

María Hernández, representante del sindicato Unite Here Local 11, que representa a más de 32.000 trabajadores de hoteles, restaurantes, universidades, centros de convenciones y aeropuertos del Sur de California y Arizona, dijo en un comunicado que el acuerdo provisional incluye aumentos salariales, nuevas protecciones laborales y garantías de privacidad para los trabajadores. Hernández dijo además que el pacto reconoce explícitamente el derecho a huelga si actividades de ICE o de la Patrulla Fronteriza en el lugar de trabajo ponen en riesgo la seguridad de los empleados.

Días atrás, trabajadores del SoFi Stadium votaron en un 96% a favor de autorizar una huelga antes de la Copa Mundial de la FIFA. Hernández dijo que si no se satisfacían sus demandas, los trabajadores podrían abandonar sus puestos en cualquier momento.

Tras la ratificación del acuerdo provisional el miércoles, el sindicato dijo en un comunicado que el contrato expirará el 30 de abril de 2028, en línea con más de 100 contratos de concesiones en estadios, hoteles y aeropuertos que vencen antes de los Juegos Olímpicos. Agregó que los trabajadores conservarán el derecho contractual de abandonar sus puestos si el sindicato determina que acciones federales de control migratorio ponen en riesgo su seguridad durante un partido del Mundial.

CNN contactó al SoFi Stadium por comentarios y está a la espera de una respuesta. El estadio albergará ocho partidos del Mundial 2026. Según el complejo, es el estadio más grande de la NFL, con capacidad para aproximadamente 70.000 espectadores. Además, fue sede del Super Bowl LVI en 2022 y encabezó en 2023 la venta mundial de entradas para conciertos y eventos en vivo.

Cajeros, lavaplatos, cocineros, bartenders, trabajadores de concesiones y asistentes de alimentos, entre otros empleados del SoFi Stadium, exigían:

Salario digno que refleje el costo real de vida en Los Ángeles, con pago adicional durante la Copa Mundial y otros eventos masivos, además de aportes a un fondo de vivienda para trabajadores de la hospitalidad.

Límites al uso de inteligencia artificial, tecnología y subcontratación para evitar la pérdida de empleos sindicalizados.

Derecho a ir a huelga si agentes de ICE ingresan al lugar de trabajo y generan temor razonable por la seguridad de los trabajadores.

Tras la ratificación del acuerdo, el sindicato sostiene que los trabajadores consiguieron varias de las protecciones y mejoras que habían exigido durante las negociaciones, entre ellas﻿:

Aumentos salariales, incluidos pagos adicionales para eventos como la Copa del Mundo y el Super Bowl.

Aporte multimillonario a un fondo de vivienda para desarrollar hogares para trabajadores del sector de la hospitalidad.

Reducción del 77% en la subcontratación durante la vigencia del acuerdo, con un mecanismo de sanciones para hacerlo cumplir.

Restricciones a nuevas tecnologías de autopago, quioscos y sistemas sin cajeros para proteger empleos.

Garantías de privacidad que impiden exigir a los trabajadores su número de Seguro Social, estatus migratorio o país de origen para acreditaciones en megaeventos como la Copa del Mundo.

Derecho contractual a abandonar el trabajo si el sindicato determina de buena fe que acciones de agencias federales de inmigración ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores durante un partido del Mundial.

CNN contactó a la FIFA por comentarios y está a la espera de una respuesta. En una rueda de prensa, días atrás, David Burris, director de seguridad de la FIFA para la Costa Oeste dijo que, para organizar un evento de “gran éxito”, colaboraron directamente con sus socios federales, empresas de seguridad contratadas y los responsables del estadio, “creemos que todos esos ingredientes conforman la receta perfecta para un evento muy exitoso y entretenido”.

Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles, dio la bienvenida a los visitantes, dijo que “apoya” a los residentes y aseguró que las calles y recintos de Los Ángeles serán seguros.

Una de las disposiciones incluidas en el acuerdo ratificado por los trabajadores respaldados por Unite Here Local 11 reconoce el derecho a abandonar el lugar de trabajo si el sindicato determina que acciones de ICE u otras agencias federales de inmigración ponen en riesgo la seguridad de los empleados.

Robert Luna, sheriff del condado de Los Ángeles, dijo que, en relación con noticias o rumores sobre la posible presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los partidos o eventos de la FIFA, llamó personalmente al responsable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el área de Los Ángeles.

“Me dijo que habrá agentes federales. Hay agencias aquí que se han pronunciado porque nos van a necesitar a todos para garantizar que todas las sedes, tanto los eventos cubiertos como los no cubiertos, sean seguros”.

Pero, en cuanto a la aplicación de la ley de inmigración en esos eventos, dijo que esas acciones concretamente no ocurrirán en ningún partido. “Todo eso está sujeto a cambios, pero confío en que me estén dando la información adecuada, porque si eso empieza a ocurrir, vamos a tener toda una nueva serie de problemas”, dijo Luna en rueda de prensa.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que el DHS colaborará con sus socios locales y federales para garantizar la seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de conformidad con la legislación federal y la Constitución de Estados Unidos.

“Los visitantes internacionales que vengan legalmente a Estados Unidos para la Copa del Mundo no tienen nada de qué preocuparse. Lo que convierte a alguien en objetivo de las autoridades de inmigración es si se encuentra o no en Estados Unidos de forma ilegal, y punto. Las especulaciones en sentido contrario se basan en información errónea”.

Agregó que su misión es garantizar que todos los aficionados —tanto estadounidenses como visitantes— disfruten de una experiencia segura e inolvidable.

Otras sedes, como Filadelfia y Seattle, hicieron público su apoyo a una posible huelga en Los Ángeles si no se cumplían las demandas de los trabajadores, así como el acuerdo contractual provisional. Además, se sumaron expresiones de respaldo desde Canadá por parte de Unite Here Local 75, en Toronto, y Local 40, en Vancouver. Antes del acuerdo Kurt Petersen, copresidente de Unite Here Local 11, dijo que “los cocineros, camareros y lavaplatos del SoFi Stadium son los verdaderos héroes del Mundial”, por enfrentarse, según él, a condiciones laborales desfavorables mientras defienden a su comunidad de posibles acciones migratorias de ICE.

“¿De qué le sirve la Copa Mundial a Los Ángeles cuando los trabajadores no ganan lo suficiente para pagar la renta y deben elegir entre presentarse a trabajar o ser secuestrados por ICE? Si nos obligan a ir a la huelga, esas suites de lujo del Mundial no tendrán más que agua embotellada y Doritos”, agregó Petersen.

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