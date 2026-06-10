¿Qué son y qué representan las mascotas del Mundial 2026?

Por Federico Leiva y Elizabeth Pérez, CNN en Español

La Copa Mundial de la FIFA está muy cerca de su centenario, pero algunas de sus máximas tradiciones no son tan antiguas como el certamen. Es el caso de las mascotas, que recién debutaron en Inglaterra 1966 con “Willie”, un león inglés que vestía zapatillas y una camiseta con la bandera nacional del Reino Unido y la palabra World Cup escrita en el centro.

Desde entonces han desfilado niños, frutas, figuras abstractas, perros, gallos, leopardos y más leones, entre muchos otros, alimentando lo que nació como una estrategia comercial y acabó siendo parte fundamental de cada Copa del Mundo.

La edición de 2026 no es la excepción. El primer Mundial tripartido tendrá tres mascotas, cada una representando la fauna, biodiversidad y cultura de cada anfitrión. Así tendremos a “Clutch”, el águila calva que representa a la nación estadounidense, a “Zayu”, el jaguar mexicano, y a “Maple”, el alce canadiense.

La FIFA agregó un breve perfil de cada una de estas mascotas, que “ocupan” puestos diferentes en el campo: el alce es guardameta, el águila centrocampista y el jaguar un delantero letal.

Maple, según la FIFA, “nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo”.

Según el perfil oficial de Zayu, su nombre significa unidad, fortaleza y alegría.

“Habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo”.

En cuanto a Clutch, se destaca su “espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable”, de acuerdo con la FIFA. “Es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo”.

Canadá es primeriza en cuanto a ser sede de un Mundial masculino de la FIFA, pero Estados Unidos y México tienen experiencia, y, por tanto, otras mascotas que ya quedaron en la historia.

En México 1970 no hubo un animal como imagen del torneo, sino que estuvo “Juanito”, un niño con sombrero mexicano vistiendo la camiseta verde tan característica del Tri, lo que se pudo apreciar por televisión al ser la primera transmisión a color del torneo. Llevaba shorts y zapatillas deportivas, y con una sonrisa y el balón de fútbol a sus pies, “Juanito” —creado por Juan González Martínez— vio campeón del mundo a Pelé.

Dieciséis años más tarde, la Copa Mundial volvió a suelo azteca, y los organizadores decidieron añadirle un poco de sabor local a la edición. Así presentaron a Pique, un chile jalapeño picante con bigote y uniforme del Tri, creado por Octavio Romero. Con el número 12 en la espalda, Pique presenció la “Mano de Dios” y la coronación del 10 argentino, Diego Armando Maradona.

El torneo llegó por primera vez a Estados Unidos no mucho después, en 1994, cuando se presentó en sociedad a Striker (que en español significa delantero o atacante), un perro que llevaba los colores de la bandera estadounidense, el rojo, azul y blanco, con el logo mundialista en el pecho y un balón bajo la suela de su zapato. Este diseño estuvo a cargo de Warner Bros. Animation, que hoy es una compañía hermana de CNN en Español.

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