Inflación en EE.UU. superaría el 4 % por primera vez en tres años debido al fuerte aumento de precios por la guerra con Irán

Por Alicia Wallace, CNN

Se prevé que la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor, supere el 4 % por primera vez en tres años en EE.UU. debido al impacto en los precios del petróleo provocado por la guerra con Irán.

Se estima que el rápido aumento de la gasolina en mayo vuelva a tener un efecto desproporcionado en el costo de los bienes en general, elevando los precios a un ritmo similar al observado en 2021 y 2022, cuando este indicador se encaminaba a un máximo de cuatro décadas del 9,1 %.

Según las estimaciones de FactSet, los economistas prevén que la inflación subió un 0,5 % en mayo y un 4,2 % interanual.

Esto situaría el promedio trimestral en poco menos del 0,7 %, el más alto desde el período de abril a junio de 2022 (cuando fue del 0,8 %).

Se trata de un retroceso inquietante. Sin embargo, los economistas afirman que no se espera que este repunte de la inflación sea tan grave como el anterior: las proyecciones actuales sitúan el IPC en un máximo de entre el 4,5 % y el 5 % este año.

Sin embargo, los niveles de precios son otra cuestión. El reciente impacto inflacionario está añadiendo otra capa de costos en rápido aumento: los bienes y servicios básicos son significativamente más caros que antes de la pandemia.

La presión sobre la asequibilidad va en aumento y a los estadounidenses les resulta cada vez más difícil hacer frente a ella.

El rápido aumento de los precios ya está superando los salarios de los estadounidenses, y esa brecha se está ampliando. Si el IPC sube un 4,2 % en mayo, significará que los salarios reales (ajustados a la inflación) están disminuyendo a una tasa anual del 0,8 %.

Los efectos en cadena de la crisis energética provocada por la guerra podrían hacerse aún más evidentes en los datos de mayo, aunque se espera que sea un fenómeno gradual: categorías como los billetes de avión, el transporte, los alimentos y la ropa podrían experimentar nuevos aumentos.

En abril, los precios de las frutas y verduras, que a menudo se transportan en camiones frigoríficos diésel, subieron un 2,3 %, el mayor incremento mensual para esa categoría desde 2010.

Los precios del tomate han aumentado más del 15 % durante dos meses consecutivos.

Fuera de los sectores de alimentos y energía, se prevé que las subidas de precios sean más moderadas. Los economistas esperan que la inflación subyacente aumentara un 0,3 % en mayo y que la tasa anual subiera al 2,9 % desde el 2,8 % del mes anterior.

Esta noticia se actualizará cuando la Oficina de Estadísticas Laborales publique su informe del IPC de mayo a las 8:30 a.m. (hora de Miami).

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