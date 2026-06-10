De los cárteles a los vendedores ambulantes: quiénes podrían beneficiarse (o no) del turismo del Mundial en México

Por Michael Rios, CNN

Los colores verde, blanco y rojo de la bandera mexicana están cubriendo partes de la Ciudad de México mientras la capital del país se prepara para albergar el partido inaugural del Mundial este jueves.

Desde tiendas que venden las brillantes camisetas verdes de la selección nacional de México hasta vallas publicitarias digitales que promocionan los partidos, parece que todos están ansiosos por sacar provecho del torneo.

Según una estimación, el país podría generar aproximadamente US$ 3.700 millones (65.000 millones de pesos mexicanos) en ingresos por el evento, y se proyecta que solo el turismo aporte casi la mitad de esa cantidad a la Ciudad de México.

Aquí un vistazo a qué negocios podrían beneficiarse y quiénes podrían quedar fuera.

La afluencia de aficionados del Mundial está empezando lentamente a generar ganancias para los negocios en los puntos turísticos, dicen trabajadores y emprendedores, y se espera que aporte aún más después de que el torneo comience el 11 de junio.

En la plaza principal de la Ciudad de México, el Zócalo, tiendas, quioscos y restaurantes están llenos de coloridos recuerdos del Mundial (aunque “no oficiales”).

Los comerciantes están vendiendo de todo, desde llaveros con balones de fútbol hasta peluches de presidentes mexicanos con la camiseta de la selección nacional.

El restaurante Salón Corona, uno de los lugares más populares para ver un partido de fútbol, ya está lleno de clientes y el gerente Miguel Laguna espera ver entre un 45 % y un 50 % más durante el torneo de un mes.

Entre la catedral metropolitana y el palacio presidencial, Juan Carlos, uno de los muchos organilleros de la ciudad, dice que los turistas están empezando a llegar de todo el mundo.

“Estamos aquí porque esta parte de la ciudad, el organillo, es un clásico de la ciudad”, dijo vestido con el icónico uniforme beige y la gorra tipo képi por los que estos artistas callejeros son famosos.

En una tranquila zona residencial al sur, Alejandro González dice que su restaurante Garage Burger también espera que el negocio se dispare una vez que el torneo se ponga en marcha, a pesar de estar en una “zona menos turística”.

Como otros negocios de la ciudad, está lanzando promociones y colocando decoraciones temáticas deportivas como globos con forma de balón y hieleras para atraer clientes.

“Es como le digo a la gente, tenemos que aprovechar ese momento”, dijo.

También se espera que los cárteles y las redes criminales organizadas se beneficien.

Una de sus estrategias más rentables este verano será la extorsión, dicen analistas de seguridad. Esperan que los turistas del Mundial en su mayoría se salven, pero es probable que los negocios que frecuentan los aficionados sean el objetivo.

En ciudades turísticas como Cancún y Puerto Vallarta, que no albergarán partidos pero se espera que se beneficien de aficionados que vayan por el día, los criminales tienen un historial de extorsionar a restaurantes, clubes nocturnos y hoteles, llevándose una parte de los ingresos que generan de los turistas.

“Estos negocios locales se han vuelto altamente rentables, especialmente para grupos de crimen organizado localizados”, dijo Victoria Dittmar, investigadora sénior del centro de pensamiento InSight Crime en México.

También se espera que los criminales obtengan ganancias mediante estafas y ciberfraude, según funcionarios.

Una de las mayores preocupaciones es que los criminales intenten estafar a los aficionados con la venta de artículos y servicios falsificados, incluidos boletos para los 13 partidos que México albergará. También podrían desarrollar aplicaciones y sitios web falsos que prometan transmisiones en vivo de los partidos, pero que en realidad se usan para instalar malware en los dispositivos de los usuarios, advierten funcionarios.

“El propósito de estas plataformas no es proporcionar entretenimiento, sino comprometer la información personal y financiera de las víctimas mediante herramientas capaces de robar credenciales bancarias, monitorear la actividad del dispositivo o integrarlo en redes de bots utilizadas para actividades ilícitas”, dijo el Gobierno mexicano.

Otras posibles estafas incluyen paquetes de hospitalidad falsos, alquileres y mercancía, han dicho funcionarios e investigadores. El Gobierno ha emitido varios avisos, advirtiendo al público que evite a vendedores externos poco fiables y que solo compre a través de fuentes oficiales o acreditadas.

Mientras algunos mexicanos están encantados de que la Copa del Mundo regrese a su país, otros dicen que todavía no están viendo los beneficios.

En el Zócalo, la encargada de un quiosco, Nayeli, dice que pequeños negocios como el suyo podrían quedar relegados, a pesar de estar en una ubicación privilegiada.

Los organizadores de la Copa del Mundo han instalado una zona de “fan fest” en la plaza, con una pantalla gigante, un escenario y puestos de mercado con vendedores con licencia.

Nayeli teme que eventos como estos puedan provocar cierres de calles, limitando el flujo de clientes hacia su negocio, algo que, según dijo, ya ha ocurrido antes durante grandes conciertos celebrados en el Zócalo.

Sergio, que trabaja en una agencia que organiza recorridos y expediciones para visitantes, dice que los negocios alrededor del Zócalo en ocasiones se han visto afectados por protestas cercanas realizadas por un sindicato de maestros que exige mejores salarios.

Mientras tanto, algunos hoteles y apartamentos de alquiler dicen que no están viendo el auge que esperaban.

Aunque Airbnb afirma que la demanda de alojamiento durante la Copa del Mundo ya ha superado las expectativas, hoteleros y algunos anfitriones en la plataforma han descrito un escenario más moderado: hay reservas, pero ni de cerca lo que habían imaginado.

“La Copa del Mundo no está teniendo un impacto”, dijo Elisa Rugarcia, una coanfitriona que administra seis propiedades en algunas de las zonas más codiciadas de la Ciudad de México para los turistas extranjeros. “Esperaba estar prácticamente con ocupación completa durante junio, y eso no está pasando”.

Otros residentes afirman que el entusiasmo por el torneo es escaso a nivel nacional, pese a que los funcionarios retratan el ambiente como festivo.

Algunos de quienes han vivido Copas del Mundo en el pasado dicen que esta se percibe apagada debido a las persistentes inquietudes de seguridad, al hecho de que México solo alberga 13 de los 104 partidos, y al aumento de costos derivado del torneo.

Una queja más amplia en México es que la clase trabajadora está siendo expulsada por los precios. Los boletos son tan caros que pocas personas en México podrán asistir a un partido, pese a vivir en un país coanfitrión. Dicen que el torneo lo disfrutarán principalmente unos cuantos mexicanos privilegiados, pero sobre todo una abrumadora cantidad de extranjeros.

Cuando la FIFA lanzó una segunda ronda de boletos en abril, los precios para el primer partido en México, el 11 de junio, iban de US$ 3.000 a US$ 10.000. El salario mínimo general en México es de aproximadamente US$ 18 al día.

Al ser consultada sobre los precios de los boletos en México, la FIFA dijo que había “establecido un modelo de venta de boletos y de mercado secundario que refleja las prácticas estándar del mercado de boletos para grandes eventos deportivos y de entretenimiento en los países anfitriones”.

“Demasiado alto; al menos para el mexicano promedio va a ser imposible asistir a un partido”, dijo González, de Garage Burger.

Uno de sus trabajadores, Diego, dijo que más mexicanos deberían poder formar parte del evento.

“Siento que debería haber al menos algo de presión por parte del Gobierno para ofrecer a la gente local diversas opciones para presenciar esto. Al final, es algo que nos está afectando a todos, y es algo que también deberíamos poder disfrutar”.

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Con información de Rocío Muñoz-Ledo, Valeria León y Max Feliu