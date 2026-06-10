¿Cuántos Mundiales ha organizado México en su historia? Así fue cada uno de ellos

Por Elizabeth Pérez, CNN en Español

En la historia del fútbol hay campeones del mundo, estadios legendarios y selecciones inolvidables. Sin embargo, algo que solo un país podrá presumir a partir de este 2026 es haber albergado tres Copas del Mundo. México se convertirá, una vez que ruede el balón este jueves 11 de junio, en la nación que más veces ha organizado el torneo mundialista masculino de la FIFA.

México ya ha sido anfitrión de las ediciones de 1970 y 1986, donde dos de las selecciones más emblemáticas de nuestra región levantaron el trofeo de la Copa del Mundo: el Brasil de Pelé y la Argentina de Diego Armando Maradona.

En la primera edición mexicana, el Mundial tuvo epicentro en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Allí Brasil fue protagonista, pero, sobre todo, Pelé. La Canarinha liderada por “O’Rei”, que tuvo una actuación magistral y se convirtió en leyenda, desplegó un fútbol ofensivo y vistoso que aún hoy se considera uno de los mejores jamás vistos.

Jugadores como Jairzinho, Tostão, Rivelino y Carlos Alberto Torres formaron, junto con el nacido en Minas Gerais, un conjunto casi perfecto que anotó 19 goles en seis partidos rumbo a su coronación.

Pelé ya había ganado dos Copas del Mundo —Suecia 1958 y Chile 1962—, por lo que México 1970 fue la justa que lo convirtió, con 29 años, en el jugador con más títulos mundialistas hasta la fecha. Esta marca no se podrá igualar o romper en 2026, porque no hay ningún jugador participante en la vigésima tercera edición del Mundial que lo haya ganado dos veces.

México 1970 fue el primer Mundial que se transmitió por televisión a color, lo que permitió a millones de espectadores en todo el mundo ver con claridad lo que pasaba en el campo. A nivel logístico, se reutilizó la infraestructura que dejaron los Juegos Olímpicos de 1968 y debutaron las tarjetas rojas y amarillas.

Además de Pelé, asistieron figuras legendarias como Franz Beckenbauer y Gerd Müller. Es último, junto a la selección de Alemania Occidental, protagonizó frente a Italia el llamado “Partido del Siglo” ante 102.444 espectadores en el Azteca, siendo la Azzurri la que se impuso en semifinales tras un infartante tiempo suplementario.

La final se jugó el 21 de junio de 1970, donde Brasil goleó a Italia por 4 a 1. El último gol, marcado por Carlos Alberto tras una jugada colectiva espectacular, quedó grabado como una de las mejores anotaciones en la historia del fútbol.

México también vivió su propio momento histórico en ese torneo, con la selección local dirigida por Raúl Cárdenas llegando por primera vez a cuartos de final de una Copa del Mundo luego de siete participaciones. Aunque fue eliminada por Italia, el desempeño consolidó la pasión futbolística del país.

Dieciséis años después, México volvió a convertirse en sede mundialista y ese fue el primer Mundial que recuerdo haber visto siendo una niña. Además del Azteca, otras ciudades mexicanas como Guadalajara, Monterrey, León y Puebla sirvieron como sedes de varios partidos.

Originalmente, el torneo iba a celebrarse en Colombia, pero problemas económicos obligaron al país sudamericano a renunciar a la organización. En 1983, la FIFA decidió otorgarle nuevamente el torneo a México, convirtiéndolo en el primer país que organizaba dos Copas del Mundo.

Sin embargo, la nación norteamericana tenía sus propios conflictos. Apenas un año antes, en 1985, el terremoto de la Ciudad de México había causado enormes daños y miles de víctimas. Aun así, el país logró recuperarse rápidamente y organizar el Mundial con éxito, en un gesto que muchos interpretaron como símbolo de resiliencia nacional.

Si Pelé fue la figura en 1970, en esta ocasión el protagonista absoluto fue Diego Armando Maradona, capitán de la selección de Argentina. Su actuación fue tan dominante que el torneo quedó asociado para siempre con su nombre.

El partido más recordado fue el de los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra disputado en el Azteca. En ese encuentro, Maradona marcó dos de los goles más famosos de la historia del fútbol: el primero, conocido como “la Mano de Dios”, anotado con la mano sin que el árbitro lo viera; el segundo, apenas minutos después, fue una obra maestra donde el “10” recorrió más de medio campo y eludió a cinco jugadores ingleses antes de marcar. Años más tarde, fue elegido el mejor gol en toda la historia del Mundial.

Argentina avanzó hasta la final, donde enfrentó a Alemania Occidental el 29 de junio de 1986. En un partido lleno de tensión, la Albiceleste se impuso 3-2 gracias al gol final de Jorge Burruchaga, tras una asistencia magistral de Maradona.

Nuevamente, la selección anfitriona tuvo un papel destacado. Dirigido por Bora Milutinović, el Tri alcanzó una vez más los cuartos de final, donde fue eliminado por Alemania Occidental en la tanda de penales. Era la segunda vez que accedía al quinto partido del Mundial, algo que no ha podido repetir fuera de casa.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, el país compartirá la organización con Estados Unidos y Canadá en un torneo histórico que contará por primera vez con 48 selecciones. México albergará 13 partidos en tres ciudades. En la Ciudad de México se jugarán cinco encuentros, mientras que en Guadalajara y en Monterrey habrá cuatro en cada una.

El Estadio Azteca hará historia por sí mismo, ya que se convertirá en el primero del mundo en acoger partidos de tres Copas del Mundo diferentes. Como es de esperarse, la expectativa es enorme. Para millones de aficionados mexicanos, el Mundial de 2026 será una oportunidad para revivir la magia que dejaron las dos ediciones anteriores.

La pregunta que muchos se hacen es quién brillará en esta oportunidad. ¿Volverá a hacerlo Lionel Messi con Argentina? ¿Mbappé recuperará el trono? ¿Yamal hará historia a tan corta edad? ¿O acaso Cristiano Ronaldo podrá levantar el único trofeo que le falta para ser una leyenda indiscutida del fútbol mundial? Solo el tiempo lo dirá.

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