Casi uno de cada tres estadounidenses de mediana edad no entiende cómo tomar sus medicamentos

Por Madeline Holcombe, CNN

Tomar dos veces al día.

¿Significa eso dos pastillas seguidas? ¿Se puede tomar una con el desayuno y otra con el almuerzo? ¿Deben tomarse con la comida? ¿Se pueden tomar al mismo tiempo que otros medicamentos?

Las instrucciones de los medicamentos recetados pueden parecer claras, pero a menudo dan lugar a diferentes interpretaciones. Una nueva investigación sugiere que los malentendidos y errores con respecto a la información de salud y las instrucciones de los medicamentos son generalizados.

Casi un tercio de los estadounidenses de mediana edad tienen dificultades con tareas relacionadas con su salud, como recordar información de una consulta médica, leer materiales de salud estándar y dosificar correctamente los medicamentos, según una investigación publicada este miércoles en el Journal of Internal Medicine.

Muchos de los participantes en la investigación no eran nuevos en el sistema de salud; algunos manejaban múltiples enfermedades crónicas.

“Nuestro estudio pudo brindar una validación real a las personas”, dijo su coautora, Abigail Vogeley, investigadora y estudiante de doctorado en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago. “No son los únicos que se sienten confundidos por el sistema de salud y los medicamentos”.

“Es algo que nosotros, como sistema de salud, debemos mejorar y en lo que debemos ayudar a las personas, en lugar de simplemente decirles: ‘Bueno, buena suerte’”.

El estudio pidió a 942 pacientes de atención primaria, con una edad promedio de 52 años, que completaran una serie de tareas para evaluar su nivel de alfabetización en materia de salud, es decir, su capacidad para interpretar, comprender y utilizar correctamente la información que se les proporcionaba.

Estas tareas incluían simular una consulta médica en la que a los participantes se les daba un nuevo diagnóstico y se observaba qué información podían recordar y compartir. También se les entregaba un frasco de medicamento falso y se observaba qué información podían obtener al leer la etiqueta y las instrucciones.

Tan solo 10 minutos después, a las personas les resultaba difícil recordar todos los detalles del diagnóstico que se les había dado, afirmó Vogeley. Además, los problemas con las recetas a menudo se debían al lenguaje con matices y a la variación en las prácticas de etiquetado, añadió.

“Algunas advertencias pueden estar escritas de forma diferente o en lugares distintos que los pacientes no suelen buscar”, dijo, y concluyó: “Es un problema de uniformidad”.

La gente quería entender bien la información de sus recetas y cuidar su salud lo mejor posible, pero fomentar la alfabetización sanitaria puede ser difícil cuando las consultas médicas son breves y la información no siempre está redactada de forma clara, afirmó el Dr. Michael Wolf, autor principal del estudio, profesor de medicina y director del Centro de Investigación Aplicada en Salud sobre el Envejecimiento de Northwestern.

Los medicamentos suelen ser más efectivos cuando se toman según las indicaciones.

Cuando se toma una receta, puede haber confusiones en torno a si el medicamento se debe tomar con alimentos, con qué frecuencia e incluso para qué sirve, sobre todo cuando los pacientes no se sienten cómodos haciendo preguntas a sus profesionales sanitarios, explicó la Dra. Jan Carney, presidenta del Colegio Americano de Médicos y profesora de medicina en la Facultad de Medicina Robert Larner de la Universidad de Vermont.

Los malentendidos en las instrucciones pueden llevar a que un paciente tome una dosis insuficiente o excesiva de un medicamento, lo combine con otro fármaco con el que no debería mezclarse o lo tome de una manera que lo haga más propenso a los efectos secundarios, señaló Vogeley.

Es posible que alguien no sepa que un diurético debe tomarse por la mañana, así que lo toma con la cena y termina despertándose por la noche para ir al baño, explicó Stefanie Ferreri, profesora de práctica farmacéutica en la Facultad de Farmacia Eshelman de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. El estudio también reveló que la falta de claridad puede llevar a que las personas compliquen en exceso la dosificación de sus medicamentos, como despertarse en mitad de la noche para tomar una tercera dosis innecesariamente o intentar espaciar tanto las tomas que pasan gran parte del día interrumpiendo la medicación para tomar una pastilla.

“¿Cómo se puede mantener ese comportamiento si, literalmente, hay que tomar medicamentos hasta siete veces al día, que, sinceramente, es lo que vemos que hace la gente?”, dijo Wolf.

Aunque el estudio midió la capacidad de las personas para gestionar sus medicamentos y su atención médica, los resultados no son una crítica a los individuos, sino un llamado a la acción para que el sistema de salud mejore la comunicación y la colaboración con los pacientes, afirmó Wolf.

Mientras esperamos que el sector médico implemente cambios para mejorar la comunicación, hay cosas que puede hacer para mejorar su alfabetización en salud.

“¿Tiene alguna pregunta?”

Esa pregunta probablemente pone fin a la mayoría de sus visitas al médico y recogidas de recetas, y para muchas personas la respuesta suele ser “no”. Empiece a decir que sí, dijo Ferreri.

Aunque no sepa con exactitud qué información le falta, es útil hacerle preguntas abiertas a su médico y farmacéutico, como: “¿Qué necesito saber sobre este medicamento?”, añadió.

No lo pregunte solo una vez, dijo Ferreri. Pregunte tanto a su médico como a su farmacéutico las primeras veces que recoja su medicamento para asegurarse de obtener toda la información necesaria.

Muchas personas tampoco recuerdan con precisión qué medicamentos toman ni para qué afecciones. Ferreri recomienda llevar una lista para consultarla cuando le receten algo nuevo.

Las visitas al médico pueden ser rápidas, pero usted, como paciente, puede pedirle a su médico que se detenga un momento si es necesario para que pueda explicarle con mayor claridad sus diagnósticos y tratamientos, dijo Wolf. Si está permitido, incluso puede ser útil llevar una grabadora de voz durante los últimos minutos de la cita para tener un registro de las instrucciones y la información y así no olvidar los detalles al llegar a casa, agregó. También puede resultarle útil llevar una lista de los medicamentos que toma, para asegurarse de que cualquier medicamento nuevo pueda tomarse junto con los que ya tiene. Puede ser una lista escrita en papel o una nota en la aplicación de su teléfono, explicó Ferreri.

Usted y su médico deben ser socios en su atención médica, señaló Carney, lo que significa que los pacientes deben sentirse cómodos pidiendo más información y aclaraciones cuando las necesiten.

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