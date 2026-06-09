Trump afirma que “los pilotos están bien” tras informe de que un helicóptero Apache se estrelló cerca del estrecho de Ormuz

Por Kathleen Magramo y Todd Symons, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que “los pilotos están bien” cuando le preguntaron sobre un informe de que un helicóptero de las fuerzas militares estadounidenses se estrelló cerca del estrecho de Ormuz.

Según informó The New York Times, un helicóptero de ataque Apache estadounidense se precipitó cerca del estrecho el lunes y dos miembros de la tripulación tuvieron que ser rescatados.

“Los pilotos están bien, nadie resultó herido”, declaró Trump a los periodistas en Nueva York tras asistir al partido de las finales de la NBA del lunes por la noche.

El presidente no proporcionó más información sobre lo sucedido, pero afirmó que se publicaría un informe “mañana”. El New York Times informó que no estaba claro qué había provocado la caída del helicóptero.

La aparente pérdida del avión se produjo después de que las hostilidades en la región se intensificaran durante el fin de semana, con Irán e Israel intercambiando sus primeros ataques directos en meses a última hora del domingo.

CNN ha solicitado comentarios al Comando Central de Estados Unidos, la rama militar responsable de las operaciones en Medio Oriente.

Aunque no está claro qué hacía el Apache en ese momento, anteriormente se ha utilizado para atacar pequeñas embarcaciones iraníes como parte del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Según la página web del Comando Central, los helicópteros Apache se utilizan principalmente para ataques de precisión, apoyo aéreo cercano y reconocimiento aéreo.

De confirmarse, sería la primera pérdida de un helicóptero Apache desde que comenzó el conflicto con Irán.

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso publicado en mayo, el ejército estadounidense ha perdido decenas de aeronaves —entre ellas, al menos cinco aviones de combate, siete aviones cisterna Stratotanker, un helicóptero de búsqueda y rescate y más de dos docenas de drones— desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero.

A principios de abril, las fuerzas estadounidenses tuvieron que lanzar una arriesgada operación para rescatar a uno de los pilotos de un F-15E Strike Eagle derribado en territorio iraní.

Durante la misión encubierta, en la que participaron cientos de militares y personal de inteligencia estadounidenses, incluyendo miembros de las fuerzas especiales, las fuerzas estadounidenses tuvieron que destruir dos de sus propios aviones de operaciones especiales en tierra en Irán.

En marzo, un avión cisterna KC-135 Stratotanker se estrelló en el oeste de Iraq, causando la muerte de sus seis tripulantes. Días antes, tres cazas F-15 estadounidenses fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes, aunque todos los tripulantes lograron eyectarse a salvo.

Varias aeronaves resultaron dañadas en ataques iraníes contra una base aérea estadounidense en Arabia Saudita, mientras que otras sufrieron daños tras ser atacadas por fuego iraní mientras estaban en el aire.

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