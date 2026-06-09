Las 5 cosas que debes saber este 9 de junio

Por CNN en Español

El mensaje de Trump para el Mundial 2026: Vengan, pero váyanse rápido. El calendario completo de partidos de la copa. Una capital latinoamericana encabeza la lista de las mejores ciudades del mundo para comer. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Quien resulte ganador en la segunda vuelta electoral de Perú lo hará por un muy estrecho margen de votos. El izquierdista Roberto Sánchez cuenta con una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori cuando el escrutinio oficial supera el 95 %. El líder de Juntos por el Perú espera sacar mayor diferencia con el conteo de actas de zonas rurales, mientras que la aspirante de Fuerza Popular aguarda remontar el escenario cuando se contabilicen los votos de peruanos en el extranjero.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, invitó a su casa para una fiesta, pero quienes van deben cubrir todos sus gastos, sacar una visa, pagar el transporte aéreo y terrestre, su alimentación y estadía. Y si se quedan mucho, las autoridades intervienen. Está claro: la retórica de Trump sobre inmigración, aranceles, y muchos temas más genera incertidumbre entre quienes tienen el poder adquisitivo para costear un viaje para el Mundial.

Un juez federal anuló el lunes el requisito impuesto por presidente Donald Trump de una tarifa de solicitud de US$ 100.000 para las visas H-1B, al dictaminar que carecía de autoridad para imponer la nueva política para un programa utilizado por las empresas para contratar a trabajadores extranjeros altamente calificados en campos especializados.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más grande de la historia: reunirá a 48 selecciones, tendrá 104 partidos y se jugará en 16 ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos. El torneo comienza el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y concluirá el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Mira el calendario interactivo.

El presidente Donald Trump propuso formalmente al secretario de Justicia interino Todd Blanche para asumir el cargo de forma permanente, y envió su designación al Senado el lunes.

¿¿Qué capital latinoamericana encabeza la lista de las mejores ciudades del mundo para comer, según Time Out?

A. Buenos Aires

B. Quito

C. Lima

D. Ciudad de México

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El gigante editorial Time Out publicó una lista de las mejores ciudades gastronómicas del mundo. Considerada ampliamente como la capital culinaria de América Latina, Lima es conocida por delicias del mar como el ceviche y la causa limeña, un elegante plato frío de capas de papa.

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