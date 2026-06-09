El estrecho de Ormuz está “filtrando” petróleo

Por Matt Egan, CNN

Uno de los mayores misterios de la economía mundial es por qué el mercado petrolero se ha mantenido tan tranquilo durante una de las mayores crisis de suministro de la historia.

El estrecho de Ormuz ha estado paralizado por tres meses de guerra, un escenario de pesadilla que pocos consideraban posible antes de que comenzara el conflicto con Irán. El tráfico visible a través del estrecho de Ormuz sigue siendo escaso; se estima que representa apenas el 15 % de los niveles previos a la guerra, según JPMorgan.

Sin embargo, los precios de los futuros del petróleo no se han disparado hasta los niveles peligrosos que temían los analistas; al menos, no todavía.

Una teoría sugiere que una cantidad sorprendentemente grande de crudo está logrando eludir el doble bloqueo del estrecho de Ormuz, lo que ayuda al sistema energético mundial a absorber este impacto histórico. Los petroleros que transportan estos llamados “flujos clandestinos” podrían estar sorteando el bloqueo al apagar sus transpondedores para evitar ser detectados, según explicaron expertos a CNN.

JPMorgan estimó que los flujos clandestinos ascendieron a unos 2,1 millones de barriles diarios durante las dos últimas semanas de mayo. Esa cifra representaría una parte pequeña, pero significativa, de los 15,6 millones de barriles que transitaban diariamente por el estrecho de Ormuz antes de la guerra.

“A pesar del bloqueo naval en curso y de la drástica reducción del tráfico comercial, parece que volúmenes sorprendentes de crudo y productos petrolíferos siguen transitando por el estrecho”, escribió la semana pasada Natasha Kaneva, directora de estrategia global de materias primas de JPMorgan, en una nota dirigida a clientes.

Bob McNally, fundador y presidente de Rapidan Energy Group, declaró a CNN que coincide en que los flujos clandestinos podrían haber retrasado o mitigado en cierta medida la crisis.

“Partimos de la base de que el tráfico en Ormuz ha oscilado entre el 0 % y el 10 % de los niveles previos a la guerra, pero con esta filtración la cifra podría ser algo mayor”, señaló McNally. “No es ni de lejos suficiente para evitar una fuerte reducción de las reservas —lo que impulsaría los precios al alza—, pero sí ayuda a suavizar el impacto”.

Jan Stuart, economista y estratega global del sector energético en el banco de inversión Piper Sandler, calcula que en mayo salieron del estrecho de Ormuz unos 2,9 millones de barriles diarios de crudo. Dicha estimación incluye cerca de 2,1 millones de barriles transportados en buques que, al parecer, pagaron peajes a entidades iraníes. El resto corresponde a unos 900.000 barriles de tránsitos “fantasma”: buques que atravesaron la vía navegable en la oscuridad y con los transpondedores apagados.

“Los fantasmas, o flujos clandestinos, ayudan”, declaró Stuart a CNN. “La mitigación de la crisis ha sido mucho mejor de lo que habría creído posible”.

Los futuros del petróleo Brent, la referencia internacional, cayeron a US$ 93 por barril el viernes. Esta cifra está muy por encima de los niveles anteriores a la guerra —que rondaban los US$ 70—, pero también cómodamente por debajo del reciente máximo de US$ 114.

Sin embargo, los flujos clandestinos no son el factor principal de la calma del mercado.

Piper Sandler estima que unos 4,5 millones de barriles de crudo diarios han salido del golfo Pérsico por otras vías, principalmente a través del oleoducto Este-Oeste, que conecta los yacimientos petrolíferos saudíes con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Y lo que es aún más importante: China ha reducido drásticamente sus importaciones de crudo, recurriendo en su lugar a sus enormes reservas acumuladas.

La menor demanda de China, uno de los mayores consumidores de energía del mundo, ha contribuido a aliviar la escasez de suministro.

Kaneva, de JPMorgan, sostuvo que entre otros factores figuran unas pérdidas de demanda mayores de lo reconocido y unas existencias superiores a las declaradas.

“En conjunto, estos ajustes ayudan a explicar por qué unos precios cercanos a los US$ 100 no indican que la perturbación sea pequeña”, escribió Kaneva. “Más bien señalan que el mercado ha encontrado formas —aunque costosas— de absorberla”.

A algunos veteranos del sector petrolero les preocupa que el mercado, confiado por estas soluciones alternativas, esté subestimando el impacto real.

Las reservas comerciales de petróleo han disminuido drásticamente desde el inicio de la guerra. La reserva de emergencia de crudo de Estados Unidos —la Reserva Estratégica de Petróleo— se dirige rápidamente hacia su nivel más bajo desde principios de la década de 1980.

“La situación va a empeorar”, afirmó Stuart, de Piper Sandler.

Stuart prevé que el precio del Brent se sitúe en una media de US$ 130 por barril en julio y agosto.

Si esta previsión se cumple, implicará que los precios de la gasolina superarán los US$ 5 por galón (3,78 litros) este verano, frente a los cerca de US$ 4,20 actuales.

Stuart sospecha que será necesario un rápido aumento de los precios del petróleo para incentivar nuevas liberaciones de reservas de emergencia y fomentar una reducción del consumo mundial. “Tendrás que convencer a la gente. Eso es mucho más fácil de hacer cuando los precios son altos”, dijo.

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