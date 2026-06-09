El camino de Argentina hasta el Mundial 2026

Por Federico Leiva, CNN en Español

Nadie puede decir que el campeón del mundo se quedó en los laureles. Era sencillo que después de ganar la Copa América y la Finalissima en 2021 y el Mundial de Qatar un año después, el seleccionado albiceleste entrara en una suerte de conformismo crónico, disfrutando de las mieles del éxito. Sin embargo, tres años y medio más tarde de la noche mágica en Lusail, el equipo comandado por Lionel Messi llega a la cita en Norteamérica como bicampeón de América y firme candidato a repetir la corona mundialista.

El paso de la selección que comanda Lionel Scaloni fue casi perfecto, ganando con comodidad las Eliminatorias de la Conmebol, repitiendo triunfos en los amistosos y, de paso, renovando el título en la Copa América.

La Albiceleste dominó en la clasificación al Mundial 2026 con 38 puntos, seis más que Ecuador, la sorpresiva escolta, que en realidad terminó a nueve por una sanción de la Conmebol que la obligó a comenzar el torneo con -3 unidades. El combinado que capitanea Messi logró 12 triunfos, dos empates y cuatro derrotas, tres de ellas fuera de casa.

El camino a la Copa del Mundo comenzó en casa ante Ecuador, a la que venció con dificultades por 1 a 0 gracias a una genialidad de tiro libre del número 10, que marcó el primero de los ocho tantos (terminaría como goleador) que anotaría en toda la competencia.

Le siguieron tres triunfos en fila: una goleada en la altura de Bolivia por 3-0, otro 1-0 de local, esta vez ante Paraguay, y un buen 2-0 a Perú en Lima. Pero cuando la Albiceleste se sentía invencible, llegó el golpazo: Uruguay fue a Buenos Aires y la venció con justicia por 2-0, marcando el fin de un invicto que había comenzado con el triunfo ante México por la segunda fecha de la Copa del Mundo de 2022. Argentina no perdía desde el debut en ese Mundial, ante Arabia Saudita, exactamente 360 días antes.

El golpe, sin embargo, se asimiló rápido. Cinco días más tarde, los dirigidos por Scaloni se imponían ante Brasil por 1 a 0 como visitantes.

Luego llegó la Copa América en Estados Unidos. Argentina tuvo una actuación brillante: triunfos ante Canadá, Chile y Perú para meterse en los cuartos de final, una victoria sufrida por penales ante Ecuador y un sólido 2-0 a Canadá en semifinales.

Esta vez en la definición llegó Colombia, que presentó batalla, pero que acabó sucumbiendo en el tiempo suplementario por 1 a 0.

Al regreso de las eliminatorias se vio, quizás, el período de mayores dudas para la campeona del mundo. Una derrota con aroma a venganza en Colombia, un empate impensado en Venezuela y otra derrota, más clara y merecida, en su visita a Paraguay devolvieron al terreno de los mortales a los de celeste y blanco, que recién en la recta final parecieron reencontrarse consigo mismos.

Allí cayeron las victorias ante Perú, Uruguay y Chile por la mínima, y la histórica goleada 4-1 a Brasil en el Monumental, además de un inapelable 3-0 que empezó a empañar el sueño mundialista de la Vinotinto. En el medio solo hubo un empate con sabor a victoria ante Colombia, donde la Albiceleste llegó a la igualdad con 10 hombres, en una noche donde los cafeteros merecieron algo más.

El cierre de la clasificación guardaba una piedra más en el zapato: Ecuador, que en su casa la venció por 1 a 0.

Argentina cerró las eliminatorias sudamericanas como la más goleadora con 31 tantos, tres más que Colombia, y con la segunda valla menos vencida, con 10 tantos en contra, los mismos que Paraguay. Solo Ecuador recibió menos, 5.

Números más que auspiciosos para una selección que llega al Mundial habiendo ganado cuatro títulos de manera consecutiva (Copa America 2021, Finalissima 2021, Mundial 2022 y Copa América 2024), y que en tierras norteamericanas buscará romper la maldición del campeón y otra vez volverse a Buenos Aires bañada de oro.

Argentina 1-0 Ecuador

Bolivia 0-3 Argentina

Argentina 1-0 Paraguay

Perú 0-2 Argentina

Argentina 0-2 Uruguay

Brasil 0-1 Argentina

Argentina 3-0 Chile

Colombia 2-1 Argentina

Venezuela 1-1 Argentina

Argentina 6-0 Bolivia

Paraguay 2-1 Argentina

Argentina 1-0 Perú

Uruguay 0-1 Argentina

Argentina 4-1 Brasil

Chile 0-1 Argentina

Argentina 1-1 Colombia

Argentina 3-0 Venezuela

Ecuador 1-0 Argentina

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