De dónde provienen las actas que faltan contar en Perú y que definirán al ganador de las elecciones presidenciales

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El candidato Roberto Sánchez tomó este lunes la delantera en el conteo de votos de la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, con el impulso de votos provenientes de zonas rurales, pero no son los únicos votos que faltan contar, lo que arroja un manto de incertidumbre sobre qué rumbo tomará el escrutinio en los próximos días.

Las cerca de 5.500 actas pendientes, a grandes rasgos, pueden dividirse en tres.

Hay casi 1.400 mesas de Perú que faltan procesar, la mayoría de ellas de zonas alejadas de los centros descentralizados de cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este bolsón favorece en gran medida a Sánchez, en algunas regiones con fuerza y en otras en menor proporción; incluso algunas, como en la selva, dan una ligera ventaja a Fujimori.

Hasta este punto, Sánchez puede ampliar su liderazgo sobre Fujimori, pero necesita que sea una diferencia considerable para sostener lo que sigue.

Por otra parte, están las mesas de votación en el extranjero, cuyas actas no son contabilizadas en los consulados, sino que son enviadas por valija diplomática para ser procesadas en oficinas de Lima. Hasta el lunes al mediodía, apenas 21 de las más de 2.500 mesas habían llegado a la ONPE.

Fujimori consiguió en la segunda vuelta de 2021 una ventaja de cerca de 100.000 votos con las mesas fuera del país, y se espera que en esta votación también sea favorecida, aunque todavía hay pocos datos sobre el nivel de participación.

En esta instancia, la candidata derechista podría remontar la ventaja conseguida por Sánchez.

Por último, están las más de 1.500 actas que fueron observadas y serán enviadas a los Jurados Electorales Especiales. Se podría suponer que están repartidas proporcionalmente por todas las regiones, pero según datos de la ONPE, más del 60 % corresponden a Lima, donde Fujimori gana por amplia diferencia, por lo que cuando sean resueltas podrían dar un impulso a la candidata de Fuerza Popular.

Sin embargo, este proceso de revisión toma más tiempo. Si a esta altura Fujimori no había remontado con una ventaja considerable a Sánchez y la pelea sigue palmo a palmo, todas las miradas estarán puestas sobre las audiencias públicas de actas observadas o recuentos de votos que realizan los jurados especiales y se transmiten en línea.

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