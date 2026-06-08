¿Cuántas selecciones han sido bicampeonas del mundo de manera consecutiva?

Por Hugo Manu Correa, CNN en Español

Brasil es la selección con más títulos en la Copa del Mundo, con cinco coronas. Alemania es la que más finales disputó, con ocho. Y también son ocho los países que se repartieron el título en las 22 ediciones del Mundial hasta ahora. Sin embargo, el club de los bicampeones consecutivos es mucho más exclusivo: solo dos naciones lo han logrado.

La Copa del Mundo tuvo su segunda edición en 1934, cuatro años después de que se disputara por primera vez. Italia organizó el torneo, que tuvo la marcada ausencia de Uruguay, el monarca vigente, que decidió devolver el desaire que los italianos y otras selecciones europeas habían protagonizado en 1930, cuando no acudieron a la cita en Sudamérica. Tampoco asistió Inglaterra, que prefirió darle más relevancia a la competición interna que se jugaba en su país.

Fue una competencia marcada por la gran depresión económica mundial y la omnipresencia del fascismo en Europa, especialmente en la propia Italia, donde Benito Mussolini marcaba el destino con mano de hierro.

El gobierno de Il Duce apoyó fervientemente el certamen con la construcción de los estadios y brindó soporte para una mayor y mejor calidad del sistema de transporte público, con el objetivo de que los tifosi pudieran asistir a los partidos. Para ellos, el torneo era la oportunidad para la propaganda.

Las crónicas periodísticas de la época dan cuenta de la gran influencia que tuvo la política fascista, primero para que Italia se quedará con la organización del certamen, y luego durante el campeonato mismo, ya que dan cuenta de que Mussolini tenía como costumbre invitar a los árbitros a cenar en el día previo a los partidos de Italia.

Aún así, Italia casi muerde el polvo en su propia tierra. En una era donde el Mundial comenzaba en octavos de final, la Azzurri humilló a Estados Unidos primero (7-1) y sufrió ante España (empató 1-1 y ganó el desempate 1-0 más tarde) y Austria (1-0) después.

En la final estuvo a solo nueve minutos de perder. Estaba 0-1 ante Checoslovaquia hasta que Raimundo Orsi la rescató al minuto 81, y luego Ángelo Shiavio marcó el gol de la victoria en la prórroga. La Azzurri sumaba así su primera estrella.

Cuatro años después, la Copa del Mundo llegó a Francia. Italia mantuvo como entrenador a Vittorio Pozzo con el objetivo de repetir el título, y lo consiguió. Esta segunda consagración consecutiva fue lograda en base a una gesta sólida, sin fisuras, ejerciendo un dominio sobre sus rivales, siendo una selección compacta y de aceitado andar.

Entre sus figuras se destacaron Giuseppe Meazza, Giovanni Ferrari y un futbolista que quedó anclado como uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol italiano: Silvio Piola.

Piola fue determinante. Anotó en la victoria ante Noruega en octavos de final (primera instancia del torneo nuevamente) y luego hizo un doblete ante la local, Francia, en cuartos. El tranquilo delantero tuvo el detalle de no festejar estos dos goles para no enardecer más al público galo, muy hostil con el campeón vigente.

En la semifinal hubo triunfo ante Brasil por 2-1 y en la final la Azzurri superó a Hungría por 4-2.

El torneo dejó dos marcas intocables en la historia del Mundial: fue la primera vez que el anfitrión no fue campeón, y Pozzo se covirtió en el primer y único entrenador bicampeón del mundo.

La selección de Brasil es la que más pergaminos tiene en la historia del Mundial, siendo sinónimo del arte futbolístico por excelencia, pero tuvo que esperar hasta 1958 para saborear la gloria por primera vez. El torneo organizado por Suecia tuvo un sabor especial, por ser la primera vez que una selección no europea se consagraba en el viejo continente.

La Verdeamarela se consagró con un fútbol despampanante, en el cual descollaron dos jóvenes: Pelé y Garrincha. Ellos fueron la punta de lanza de un fútbol absolutamente estético, lleno de talento y con un desparpajo escénico aplaudido por el propio rey sueco en la final.

El fútbol de Pelé fue colosal. Su talento superlativo, la improvisación gestual en sus desplazamientos y su habilidad descomunal fueron un antídoto que embrujó a todos. Garrincha, por su parte, era dueño de una endiablada habilidad, atrevido y un gambeteador infernal. Juntos enloquecieron a sus rivales.

Brasil le ganó a Austria (3-0) y la Unión Soviética (2-0), y empató con Inglaterra (0-0) en la fase de grupos, para luego vencer a Gales (1-0) en cuartos, golear a Francia (5-2) en semifinales y aplastar a la local, Suecia, en la final (5-2).

Atrás quedó el dolor que le provocaron Uruguay en el “Maracanazo” de 1950, cuando le ganó la final en suelo brasileño, y la eliminación en la llamada “Batalla de Berna” ante Hungría en el Mundial de Suiza 1954, partido famoso por la violencia que se vio dentro y fuera del campo de juego.

En 1962, la Copa del Mundo volvió a Sudamérica, más precisamente a Chile. Brasil llegó como campeón, se instaló como favorito y logró su propósito con un Garrincha descomunal.

Sin embargo, la misión Verdeamarela fue más difícil. En el debut derrotó a México (2-0), pero se lesionó su máxima estrella, Pelé, quien no pudo jugar el resto del certamen.

En el segundo compromiso Brasil empató con Checoslovaquia (0-0) y más tarde derrotó a España (2-1), revirtiendo el marcador en los minutos finales. En cuartos de final se sacó de encima a Inglaterra (3-1) y en semifinales se encontró con el local, Chile, una poderosa selección que venía haciendo una notable Copa del Mundo.

Brasil sufría la ausencia de Pele y si bien seguía siendo un equipo poderoso, no lograba ser determinante ni evidenciar esa apabullante superioridad del Mundial pasado, pero en la semifinal aparecieron Garrincha y Vavá para meter a la selección brasileña en la final con un triunfo holgado (4-2).

En la final se reencontró con Checoslovaquia, a la que venció (3-1) con un Garrincha decisivo y los goles de Amarildo, Zito y Vavà.

Nadie más pudo lograr el bicampeonato consecutivo. Brasil volvió a coronarse en 1970, pero antes, en 1966, fue una sombra y no pasó la fase de grupos. En 1974 le llegó la hora a Alemania Federal y en 1978 Argentina sumó su primera estrella.

La Albiceleste estuvo cerca del bicampeonato después de lograr el título en 1986 y perder la final en 1990 con un penal polémico a favor de Alemania.

También quedó a un partido de repetir su gesta Brasil, campeón en 1994 y subcampeón en 1998, en la primera vez de Francia ganando el torneo.

Y, precisamente, los galos fueron los últimos en fallar su intento por ingresar a este selecto club, aunque Argentina se topó en su camino en 2022.

Ahora, la selección dirigida por Lionel Scaloni llega al Mundial 2026 siendo un equipo fuerte, empoderado y con ganas de más gloria. ¿Logrará ser el tercer bicampeón consecutivo de la historia?

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