Seis heridos tras apuñalamiento en la Penn Station de Nueva York antes de las Finales de la NBA

Por Mark Morales, Gloria Pazmino y Julianna Bragg, CNN

Seis personas resultaron heridas en un apuñalamiento en la Penn Station de Nueva York el domingo por la noche, lo que generó preocupaciones de seguridad un día antes de que la ciudad albergue las finales de la NBA, evento al que asistirá el presidente Donald Trump.

El ataque se produce en medio de un dispositivo de seguridad reforzado en torno al Madison Square Garden, situado justo encima de la concurrida estación de trenes interurbanos, donde los New York Knicks se enfrentan a los San Antonio Spurs en los partidos 3 y 4, programados para el lunes y el miércoles.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York dijo que recibió una llamada alrededor de las 7 p.m. que informaba de varias personas apuñaladas en West 33rd Street y 7th Avenue, una de las entradas a Penn Station.

Una persona sufrió heridas graves, mientras que otras cuatro tienen heridas moderadas o leves, según el departamento de bomberos. Los cinco fueron trasladados al Hospital Bellevue, y ninguna de las heridas es mortal, dijo otro funcionario de las fuerzas del orden. Una sexta persona fue trasladada a otro hospital, según informó a CNN un portavoz del cuerpo de bomberos, sin revelar su estado.

Un sospechoso se encuentra bajo custodia, según un funcionario de las fuerzas del orden, quien señaló que podría tratarse de una persona sin hogar.

Un testigo declaró a WCBS, cadena afiliada a CNN, que los agentes rociaron al sospechoso con gas pimienta y lo derribaron. “Tuvieron que llamar a otros policías para poder sujetarlo”, dijo el testigo.

“Simplemente gritaba y movía la cabeza de un lado a otro”, comentó otro testigo a WCBS sobre el sospechoso. “Lo he visto alguna vez, pero no creía que fuera capaz de hacer algo así”.

Una mujer contó que ella y su padre estaban sentados en las escalinatas del Madison Square Garden cuando escucharon un grito cerca de allí. Poco después, vieron llegar patrullas policiales y ambulancias, así como a un trabajador de un camión de comida que se sostenía contra la cabeza lo que parecía ser una toalla ensangrentada.

“Sentimos miedo… porque hoy mi padre me llevó desde el trabajo hasta la estación de tren, pero quién sabe, podría volver a ocurrir”, declaró Subul Sadaq a Spectrum News NY1.

Penn Station, que se encuentra directamente debajo del Madison Square Garden en Manhattan, es un punto principal de conexión para los trenes del metro de la ciudad y el ferrocarril de pasajeros hacia Nueva Jersey y Long Island. La estación de Amtrak de la ciudad también se encuentra allí.

“Esta tarde, la Policía de Amtrak respondió a un apuñalamiento reportado en Penn Station de Nueva York”, dijo a CNN el director de comunicaciones de Amtrak. “El sospechoso ha sido detenido y hay una investigación en curso”.

No hay impacto en el servicio de Amtrak, dijo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en un comunicado.

“Mi corazón está con todos los que resultaron heridos, sus seres queridos y todos los afectados por esta violencia inaceptable. Les deseo a cada una de las víctimas una recuperación completa y rápida”, dijo Mamdani.

“Estoy agradecido al Departamento de Policía de Amtrak y a los socorristas que actuaron rápidamente para detener al sospechoso y brindar atención de emergencia”, añadió.

Los New York Knicks reciben a los San Antonio Spurs para el partido del lunes. Es la primera vez que las finales de la NBA se celebran en el Madison Square Garden desde 1999.

Despliegues adicionales, mayor monitoreo de cámaras, más intercambio de inteligencia e incluso despliegues de drones forman parte de un enfoque agresivo y proactivo en un entorno de amenaza elevada, dicen los funcionarios.

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Mark Morales y Gloria Pazmino, de CNN, informaron desde Nueva York, y Julianna Bragg redactó la información desde Denver. Hanna Park también contribuyó a este reportaje.