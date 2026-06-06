Ucrania ataca base naval rusa cerca de San Petersburgo en el último día del “Davos de Putin”

Por Daria Tarasova-Markina y Luke Unger, CNN

Ucrania lanzó extensos ataques con drones contra refinerías e instalaciones militares rusas en la madrugada de este sábado, incluyendo varias en la zona de San Petersburgo, donde se celebra el último día de un foro internacional patrocinado por el Kremlin.

Es la segunda vez en los últimos días que decenas de drones ucranianos atacan la región de Leningrado. Rusia afirmó haber derribado unos 60 sobre la región en la madrugada del miércoles, horas antes del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), a menudo denominado la versión rusa del presidente Vladimir Putin del Foro de Davos.

“Anoche, nuestros drones recorrieron una distancia de unos 1.000 kilómetros hasta la región de San Petersburgo, hasta los arsenales de la armada enemiga y una base en Kronstadt”, declaró este sábado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

“San Petersburgo sufrió un ataque a gran escala con drones militares”, publicó el gobernador de la ciudad, Aleksandr Beglov, en Telegram este sábado, indicando que tres personas resultaron heridas.

“Pido a los habitantes de San Petersburgo que permanezcan en sus casas y no salgan a la calle. Es posible que se interrumpan los servicios de internet móvil”, añadió Beglov en Telegram.

Zelensky también afirmó que los ataques “de largo alcance” de Ucrania “alcanzaron unos 500 kilómetros en la región de Krasnodar y afectaron a un depósito de petróleo”, y publicó vídeos de grandes incendios tanto en Krasnodar como en Kronstadt.

“Al menos tres tanques que contenían productos petrolíferos están en llamas”, declaró el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). “Este depósito de petróleo es un centro vital en la retaguardia para el almacenamiento y suministro de combustible a las tropas rusas en los sectores sur y este”.

Los servicios de emergencia rusos confirmaron que se había producido un incendio en el depósito de petróleo. Según informaron, decenas de personas fueron evacuadas y se desplegaron más de 50 equipos de extinción de incendios para combatir el fuego.

A unos 2.300 kilómetros (1.400 millas) de distancia, las autoridades regionales reportaron un incendio en la refinería de petróleo de Tyumen, en los Urales.

“El incendio se originó en una de las unidades de purificación debido a una falla técnica”, indicaron las autoridades.

En los últimos meses, Kyiv ha intensificado sus ataques contra infraestructuras petroleras rusas clave, lanzando cientos de drones de largo alcance, lo que ha reducido el suministro de combustible y agravado la presión económica sobre los residentes.

En los alrededores de San Petersburgo, “un total de 141 drones han sido derribados sobre la región de Leningrado”, declaró Aleksandr Drozdenko, gobernador regional, quien informó sobre la presencia de escombros en varias zonas.

Drozdenko añadió que continúan los esfuerzos para extinguir un incendio en la aldea de Bolshaya Izhora, donde más de 600 personas han sido evacuadas. CNN geolocalizó un video que mostraba densas columnas de humo elevándose desde una ubicación en la zona, donde se encuentra un arsenal naval ruso.

Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania informaron este sábado que varios drones alcanzaron sus objetivos en la base naval de Kronstadt, perteneciente a la Flota del Báltico rusa, ubicada cerca de San Petersburgo, la principal ciudad de la región de Leningrado.

“Se reportaron incendios en el territorio de la base”, indicaron las Fuerzas.

La ciudad de Kronstadt, sede de varias instalaciones navales rusas, permaneció cerrada al tráfico durante varias horas el sábado, según la agencia de noticias oficial TASS.

Ambas partes lanzan regularmente cientos de drones contra el territorio del otro durante la noche, pero los drones ucranianos de largo alcance se han vuelto cada vez más efectivos para atacar instalaciones energéticas, bases militares y fábricas rusas.

El ejército ucraniano informó que Rusia lanzó 272 drones durante la noche del viernes al sábado, de los cuales 249 fueron interceptados. Se registraron impactos en 11 ubicaciones, según la fuerza aérea.

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