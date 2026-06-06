Reanudan la búsqueda de Lynette Hooker tras su desaparición en las Bahamas, ¿por qué ocurre dos meses después?

Elizabeth Wolfe, Dianne Gallagher, Rebekah Riess, CNN

Dos meses después de la desaparición de una mujer estadounidense en las Bahamas que desató una frenética operación de búsqueda, la Guardia Costera regresó al país insular para explorar nuevamente las aguas en busca de Lynette Hooker, esta vez en una nueva ubicación.

La mujer de 55 años desapareció la noche del 4 de abril, cuando su esposo dijo que la pareja regresaba a su yate después de cenar en las Islas Ábaco.

El esposo, Brian Hooker, le dijo a las autoridades que su esposa, una ávida navegante, había caído de un bote de unos 2.5 metros a causa de las aguas agitadas, según la policía.

Pero las inconsistencias entre los datos de ubicación y las declaraciones que Brian Hooker hizo a los investigadores han intensificado la atención sobre las circunstancias que rodean su desaparición, dijo a CNN un funcionario estadounidense familiarizado con la investigación criminal.

Esto es lo que sabemos sobre la nueva búsqueda y los desafíos que enfrentan los investigadores de la Guardia Costera.

En los días posteriores a la desaparición de Lynette Hooker, la policía en la isla de Ábaco, junto con miembros de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y equipos locales de bomberos y rescate, buscaron en las aguas circundantes. En cuestión de horas, la Guardia Costera se unió por aire.

Los equipos de búsqueda recorrieron la tierra y se desplegaron tecnología de drones y buzos profesionales, según dijo la policía en una actualización. El esfuerzo pasó de un rescate activo a una misión de recuperación el 7 de abril. Al día siguiente, la Guardia Costera anunció que inició una investigación criminal.

La investigación examina si la muerte de Lynette Hooker no fue un accidente, dijo el funcionario estadounidense. Encontrar sus restos podría aportar pruebas cruciales para determinar si pudo haber sido víctima de homicidio.

Ahora, aproximadamente dos meses después de su desaparición, la Real Fuerza Policial de las Bahamas ha otorgado permiso a la Guardia Costera para realizar otra búsqueda en una zona diferente del mar de Ábaco, que rodea la isla a la que Brian Hooker dijo que él y su esposa se dirigían, Elbow Cay, un Cayo frente a Gran Ábaco, dijo el funcionario.

Un brillante bote naranja de la Guardia Costera navegó cerca de un Cayo en Hope Town el miércoles por la tarde, acompañado por una embarcación de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas.

Se vio a los buscadores desembarcar del pequeño bote de la Guardia Costera y avanzar cuidadosamente en las aguas someras de la costa.

Hasta la mañana del jueves, buzos habían ingresado al agua en el mar de Ábaco, según el funcionario. En tierra, perros de búsqueda olfateaban la orilla en busca de algún rastro de Lynette.

Hooker dijo inicialmente a la policía que él y su esposa encontraron corrientes fuertes mientras se dirigían a Elbow Cay en un pequeño bote de fondo rígido de casi 3 metros después de salir de Hope Town, dijo la Real Fuerza de Policía de las Bahamas.

Las autoridades dijeron que él declaró que el bote perdió potencia porque su esposa tenía la llave de seguridad del motor cuando cayó.

Sin potencia, Hooker dijo que intentó remar hacia la costa y que el bote finalmente derivó a través del mar de Ábaco, para luego encallar horas más tarde cerca de Marsh Harbour, según su relato compartido por la policía.

“El viento me alejó de ella y ella nadó hacia el barco de vela y perdimos de vista el uno del otro bastante rápido, ya que estaba a punto de caer la noche”, le dijo Brian Hooker a su amigo Daniel Danforth a través de la mensajería de Facebook. Hooker le dijo a Danforth que remó durante horas antes de llegar a la costa y pedir ayuda.

Hooker dijo que finalmente se abrió paso a través del monte hasta llegar a un astillero, donde contactó a la policía, según Richard Cook, líder del equipo de bomberos de Hope Town Volunteer Fire and Rescue.

El día en que la Guardia Costera inició su investigación, la policía bahameña arrestó a Brian Hooker y lo interrogó repetidamente como sospechoso en la desaparición de su esposa.

Después de ser interrogado, fue puesto en libertad y poco después regresó a Estados Unidos.

Hooker ha negado consistentemente cualquier acto indebido relacionado con la desaparición de su esposa. Ningún sospechoso ha sido identificado públicamente en la investigación federal.

Los investigadores han encontrado inconsistencias entre los datos de ubicación de Brian Hooker y sus declaraciones a los investigadores sobre dónde buscar a su esposa y a dónde habían viajado esa noche, lo que desencadenó nuevos esfuerzos de búsqueda la semana pasada, informó un funcionario a CNN.

Los datos de los dispositivos electrónicos de Brian Hooker contradicen lo que les había dicho previamente a los investigadores sobre dónde buscar a Lynette Hooker, dijo el funcionario.

La Guardia Costera, como parte de su investigación criminal, ha tomado custodia del pequeño bote auxiliar del que Brian Hooker dijo que su esposa había caído, informó el funcionario.

Mientras la Guardia Costera trabaja para recopilar más pruebas, también ha solicitado muestras de ADN a los familiares de Lynette Hooker, dijo la hija de Hooker, Karli Aylesworth, a CNN. Aylesworth y los padres de Lynette Hooker proporcionaron muestras de hisopado bucal la semana pasada.

Encontrar a una persona que aún está viva en un cuerpo de agua es muy desafiante, dijo Steve Hathaway, exmiembro de búsqueda y rescate de la Guardia Costera. Buscar un cuerpo en el agua puede ser mucho más difícil, porque el cuerpo ya no tiene una señal de calor.

Dependiendo de la cantidad de exposición al agua, los gases pueden acumularse gases en el cuerpo, haciendo que flote por un tiempo, luego puede volver a hundirse, dijo.

Los tejidos blandos, incluidos los ojos y la piel, comienzan a deteriorarse rápidamente, dijo Hathaway, y añadió que los peces y cangrejos se apoderan, dejando el cuerpo en un estado “bastante malo”.

Si los buzos de la Guardia Costera tienen éxito en la búsqueda de Lynette Hooker, encontrar restos en el agua después de un tiempo prolongado “nunca es algo bueno”, dijo Hathaway a CNN.

“Tienen que intentarlo, pero tendrían mucha suerte de encontrar algo”, dijo.

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