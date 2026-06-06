Golpe a la selección argentina: Leo Balerdi se pierde el Mundial 2026 por lesión

Por Federico Leiva, CNN en Español

La selección argentina sufrió un duro golpe a solo 10 días del debut del equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El defensor Leonardo Balerdi, de muy buena temporada en el fútbol francés con el Olympique Marsella, se perderá el torneo que comienza este jueves 11 de junio.

El marcador central no pudo terminar la práctica del seleccionado el viernes, y si bien se aguardaban los resultados de los estudios médicos, este sábado por la mañana ya se especulaba con que sería un desgarro, una lesión que usualmente suele tomar entre dos y tres semanas de recuperación, según el grado de la ruptura fibrilar y la zona en que se produce.

Horas más tarde, la propia AFA confirmó el duro diagnóstico: “El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”.

Balerdi no era un titular indiscutido en el combinado nacional que dirige Lionel Scaloni, pero sí una pieza confiable de recambio, especialmente sabiendo que la defensa es uno de los puntos más golpeados por lesiones en la Albiceleste. Nahuel Molina no terminó la temporada por una molestia física y Gonzalo Montiel, su reemplazo, todavía no está recuperado de un desgarro que sufrió a comienzos de mayo. En el otro costado no hay un reemplazo natural para Nicolás Tagliafico, ya que Marcos Acuña también se lesionó al final de la temporada y no fue convocado. En la zaga, “Cuti” Romero llegará sin demasiado rodaje, ya que una lesión le impidió terminar la temporada 2025/2026 en la Premier League.

Balerdi llegaba al Mundial tras una temporada de mucha continuidad. Asentado como titular en el gigante francés, el defensor jugó 36 partidos entre todas las competencias, con un gol y una asistencia. La convocatoria de Scaloni parecía un premio a su perseverancia, después de un paso sin mucha actividad por el Borussia Dortmund alemán, tras surgir de las divisiones juveniles de Boca Juniors, donde apenas jugó media decena de partidos antes de irse a Europa.

Ni el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ni la AFA han comunicado quién será su reemplazante, pero tendrá que salir de entre los 29 jugadores que figuraban en la prelista de 55 convocados que finalmente no superaron el corte definitivo.

No es obligatorio que su lugar lo ocupe un defensor, pero dada la situación física de los jugadores de la última línea que ya mencionamos, es prácticamente seguro que así será.

Entonces, surgen los siguientes nombres como posibles reemplazos: Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Marcos Senesi, Lucas Martínez Quarta, Kevin Mac Allister, Zaid Romero, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo, Marcos Acuña y Gabriel Rojas.

Acuña y Rojas son laterales izquierdos, y Scaloni los dejó afuera de la lista de 26 para incluir a un marcador central que pueda jugar también por el costado, por lo que estarían últimos en consideración. Ni Pezzella ni Martínez Quarta han tenido una gran temporada, y a pesar de su experiencia con el equipo, también correrían de atrás. Y tanto Giay, Zaid Romero como Di Lollo no han sumado demasiados minutos con la celeste y blanca, por lo que cuesta verlos armar las valijas.

Por lo que los nombres más probables son Capaldo, Senesi y, según algunos analistas deportivos, Mac Allister.

Senesi es el de mejor actualidad. Cerró una campaña increíble con el Bournemouth y tiene todo listo para empezar la temporada siguiente con la camiseta del Tottenham, también de la Premier League. A muchos les llamó la atención que no quedará en la lista de 26.

Capaldo no ha mostrado el mismo nivel de Senesi en clubes, pero también ha sido una pieza titular del Hamburgo de la Bundesliga, y tiene además un punto a su favor: la polifuncionalidad. Es marcados central por naturaleza, pero también puede jugar por el costado derecho de la defensa. Si Scaloni busca lo mismo que encontró en Facundo Medina, Capaldo sumará chances.

Y si de polifuncionalidad hablamos, no podemos descartar a Mac Allister, quien si bien se desempeña en una liga de menor nivel como la de Bélgica, puede ocupar todos los puestos de la defensa. Es marcador central, pero ya ha jugado de lateral derecho y de la lateral izquierdo.

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