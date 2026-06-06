Calendario de Ecuador en el Mundial 2026: cuándo juega sus partidos, fechas y horarios

Por CNN Español

La selección de Ecuador disputará la Copa Mundial de la FIFA de 2026 integrando el Grupo E, junto a Alemania, Costa de Marfil y la debutante Curazao.

El grupo presenta un equilibrio particular: Alemania aparece como el favorito natural, mientras que Ecuador aspira a competir directamente por uno de los cupos a la siguiente ronda. El debut ante Costa de Marfil será clave para marcar el rumbo del equipo desde el inicio del torneo. Curazao es el rival a vencer, por defecto.

La selección dirigida por Sebastián Beccacece llega con expectativas altas tras una eliminatoria sólida, apuntalada por una generación que mezcla juventud, intensidad física y experiencia internacional, tres factores que alimentan la ilusión de avanzar a la fase eliminatoria.

14 de junio – Estadio Filadelfia

6 p.m. de Ecuador

7 p.m. de Miami

Será el estreno de la Tri en el torneo y un partido fundamental para comenzar sumando puntos en un grupo donde el margen de error es mínimo.

20 de junio – Estadio Kansas City

7 p.m. de Ecuador

8 p.m. de Miami

Es el duelo que, en el papel, el seleccionado ecuatoriano debe ganar sí o sí, y podría resultar decisivo para encaminar la clasificación a la siguiente fase.

25 de junio – Estadio Nueva York/Nueva Jersey

3 p.m. de Ecuador

4 p.m. de Miami

Será probablemente el partido más exigente del grupo y podría definir el liderato o el pase a la siguiente ronda.

Con el nuevo formato del Mundial, avanzan los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final.

Para Ecuador, sumar en el debut será determinante: un buen arranque permitiría llegar al cierre ante Alemania con opciones reales de clasificación.

Si clasifica primero en el grupo, jugará en la siguiente ronda contra un mejor tercero. Si Ecuador clasifica segundo, se enfrentaría al primero del Grupo I (Francia, Senegal, Iraq o Noruega), que es considerado el de la muerte.

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