Policía busca sospechosos tras tiroteo que dejó 12 heridos cerca de un festival en Toledo, Ohio, dicen las autoridades

Por Emma Tucker y Danya Gainor, CNN

La policía busca a los sospechosos después de que 12 personas resultaran heridas de bala, dos de ellas de gravedad, cerca del Festival Old West End en Toledo, Ohio, informaron las autoridades este sábado.

Al parecer, hubo dos atacantes que “probablemente se estaban disparando entre sí”, y ninguno ha sido detenido, dijo el subdirector de la Policía de Toledo, Joe Heffernan, a los periodistas en una conferencia de prensa la noche de este sábado.

Se espera que todas las personas heridas sobrevivan, dijo más temprano este sábado a WTOL, afiliada de CNN, el alcalde de Toledo, Wade Kapszukiewicz.

La policía pidió a la población que evite el área mientras realizan su investigación. Una presencia significativa de agentes de policía permanece en el lugar.

Kevin Berry dijo que estaba sentado en el arboreto del vecindario, escuchando música en vivo con amigos, cuando escuchó varios disparos, informó a The Associated Press.

“Todo el mundo se tiró al suelo”, dijo.

Cuando volvió a mirar, vio que alguien arrojó un arma al suelo a menos de 15 metros de donde él estaba, y los agentes que ya se encontraban en el festival corrieron hacia el lugar, informó AP.

Berry, quien dijo tener capacitación médica y haber servido en la Marina de Estados Unidos, dijo a AP que vio al menos a cinco personas con heridas de bala.

El tiroteo en el Festival Old West End convirtió una celebración comunitaria en otro episodio de un patrón de violencia pública que se repite en Estados Unidos, donde festivales, cenas y ceremonias de graduación han dado paso a los disparos.

“Los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen tiempo juntas sin temor a la violencia”, escribió en X el gobernador de Ohio, Mike DeWine. “Confiamos en que las fuerzas del orden localizarán a los sospechosos involucrados en este crimen sin sentido”.

Las calles históricas del vecindario, ahora convertidas en escena del crimen, quedaron cubiertas de tenis abandonados, vasos de plástico e hieleras volcadas que quedaron atrás en medio del caos. Son pertenencias de personas que habían salido a compartir una bebida y buena música con amigos antes de verse obligadas a correr para ponerse a salvo.

El tiroteo es uno de al menos 170 tiroteos masivos registrados en Estados Unidos este año, según Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más víctimas reciben disparos.

Dos asistentes al festival dijeron que disfrutaban del evento cuando escucharon múltiples disparos y vieron cundir el pánico. Describieron la escena como un caos, en declaraciones a la afiliada de CNN WTOL.

“Una vez que escuché: ‘Todos para atrás’, todos se caían, todos tropezaban; no podía ver qué era, no podía ver nada”, dijo un hombre que pidió permanecer en el anonimato.

Otro hombre que estaba con él, y que también pidió permanecer en el anonimato, dijo a WTOL que escuchó al menos 10 disparos.

CNN contactó a la policía de Toledo para obtener más información.

El Festival Old West End es un evento anual de dos días en el distrito histórico de la ciudad, que cuenta con uno de los vecindarios de casas victorianas más grandes del país. El evento estaba programado para comenzar con un desfile el sábado por la mañana y cuenta con música en vivo y puestos de comida.

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