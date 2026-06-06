A Kim Jong Un le encanta el fútbol femenino norcoreano. ¿Qué impulsa su notable éxito?

Por Andrew McNicol y Gawon Bae, CNN

Kim Jong Un lideró las celebraciones, y las jugadoras lloraron de alegría, mientras las nuevas campeonas de clubes asiáticos del fútbol femenino brindaban por una conquista continental que corona una notable trayectoria para las futbolistas de Corea del Norte.

El Naegohyang Women’s FC, con sede en Pyongyang, levantó el trofeo de la Liga de Campeones de Asia el mes pasado, en territorio enemigo en Corea del Sur. Su nación reclusa también es la actual campeona mundial en fútbol femenino sub-17 y sub-20.

En un partido de exhibición celebratorio la semana pasada en la capital, bajo la atenta mirada del líder supremo, Naegohyang se enfrentó al equipo sub-17, que acaba de añadir una Copa Asiática a su impresionante colección de trofeos, aplastando a Japón 5-1 en la final.

Fueron aclamadas como “mujeres dignas de confianza” y “orgullosas hijas de la patria”.

Según la agencia de noticias oficial KCNA, las jugadoras de Naegohyang “subrayaron que el amor y la benevolencia del respetado compañero Kim Jong Un” estaban “animándolas a lograr más éxitos deportivos notables”.

Lo siguiente para muchas de estas jugadoras es la Copa Mundial Femenina de mayores en Brasil. Y algunos expertos se preguntan si una oportunidad de gloria mundial podría estar al alcance de las atletas de Kim.

Según un informe del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, Kim, amante de los deportes, se ha comprometido nuevamente a desarrollar el talento atlético como una herramienta para promover internacionalmente a Corea del Norte.

Y aunque la naturaleza reservada del país dificulta saber exactamente qué impulsa su prolífico programa de fútbol femenino, CNN ha hablado con entrenadores y jugadoras que han trabajado con sus equipos –y se han enfrentado a ellos– para armar un panorama de cómo lo logran.

Cuando la capitana Kim Kyong Yong anotó el gol de la victoria contra el Tokyo Verdy de Japón en la final de la Liga de Campeones del mes pasado, fue su paso más reciente en un camino que comenzó hace más de una década en la Escuela Internacional de Fútbol de Pyongyang.

Fundada en 2013 para cumplir las ambiciones deportivas de Kim Jong Un, la academia juvenil de élite ha formado desde entonces a cientos de niñas y niños de entre siete y 17 años, muchos de los cuales representarían al país a nivel internacional, según la agencia estatal de noticias KCNA. Entre ellos se encuentra Han Kwang Song, delantero de la selección nacional masculina, quien jugó durante un tiempo en Italia.

Ahora con 24 años, Kim Kyong Yong es un producto modelo del altamente controlado sistema de desarrollo juvenil: comenzó a jugar fútbol a los 10 años; representó a su nación en diferentes categorías de edad; se convirtió en una estrella atacante del equipo; y llevó a su club a conseguir títulos continentales.

“Aunque nuestras jugadoras todavía carecen de experiencia en competiciones internacionales de alto nivel, han crecido significativamente como equipo”, dijo Kim después de recibir el premio a la jugadora más valiosa en la Liga de Campeones de este año.

“A través de esta competición, trabajaremos duro para superar nuestras deficiencias y lograr buenos resultados en futuras competiciones de clase mundial”.

El entrenador británico Stephen Constantine, uno de los pocos instructores de la entidad rectora mundial FIFA invitados en 2018 para formar entrenadores en Corea del Norte, destacó la fortaleza física de sus jugadoras.

“Cuando ves a los equipos norcoreanos, lo que más te impresiona es que son muy, muy agresivos y muy, muy trabajadores”, dijo Constantine, ahora entrenador de la selección masculina de Ruanda, a CNN.

“En algunos casos, que me parecieron un poco extremos, hacían que alguien cargara a otra persona a caballito —corría desde la línea de gol hasta la línea de los 16 metros con esa persona en la espalda, la dejaba, y luego corría a toda velocidad hasta el otro área. Era una locura”.

La aptitud física de las jugadoras norcoreanas era evidente, pero los entrenadores eran conscientes de sus carencias técnicas y tácticas.

Según medios norcoreanos, los instructores de academias de élite comenzaron a traducir los datos y técnicas más recientes de la ciencia deportiva, analizando partidos de clase mundial en el extranjero para mejorar a sus jugadoras.

“Técnicamente son muy buenas, por lo que pueden superar a la mayoría de los equipos en esos grupos de edad gracias a su pura capacidad física, habilidad técnica y velocidad”, dijo Colin Bell, exentrenador de la selección femenina de Corea del Sur con experiencia enfrentando equipos norcoreanos.

Habiendo estudiado al equipo sub-20 en la reciente Copa Asiática, explicó que las norcoreanas eran extremadamente disciplinadas y dominaban el juego en secuencias “simples”.

“No es ciencia espacial, pero está muy bien ejecutado, y su coeficiente intelectual futbolístico es muy alto para esos grupos de edad”, dijo Bell.

“Vi a cada jugadora correr. Todas corren con el mismo estilo. Honestamente. Es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento desde una edad muy temprana, y simplemente no se puede competir con ellas a nivel juvenil”.

Rielly Chesna, defensora del Ho Chi Minh City Women’s FC, que perdió ante Naegohyang en los cuartos de final de la Liga de Campeones, también comentó sobre la fluida coreografía del equipo.

“Se notaba que sabían exactamente a dónde debían ir, y simplemente fluían. Sus pases a ras de suelo y movimientos eran perfectos. Definitivamente fue difícil seguirles el ritmo”, dijo la estadounidense a CNN.

Según Bell, las jugadoras tienen aún más ventaja mentalmente.

“Se puede ver que no es un partido normal para ellas. Hay una cierta desesperación en la forma en que juegan. Tienen que tener éxito, y se puede sentir”, dijo.

“Obviamente, la forma en que probablemente se gobierna el país lleva a eso. Todos saben que habrá ciertas partes que están bien, pero gran parte de la sociedad en Corea del Norte es muy pobre. Así que el deporte es una opción realmente importante para estas jóvenes para ayudar a sus familias en el futuro. Así es como juegan. No se puede simular la desesperación”.

Kwok Ka-ming, entrenador de la FIFA desde hace mucho tiempo, que capacitó a entrenadores en Corea del Norte en cuatro ocasiones entre 2013 y 2019, añadió: “A nivel juvenil en Europa, los países no están tan concentrados en los resultados, sino en desarrollar jugadores. En Asia, necesitan obtener resultados para que les digan que son buenos”.

“Si eres campeón, Kim Jong Un te recibirá en el aeropuerto”, dijo el hongkonés. “Esto es fundamental”.

Pronto la atención se centrará en la Copa Mundial Femenina del próximo año en Brasil, el regreso del equipo senior al escenario global tras años en el ostracismo deportivo.

Después de ganar la Copa Asiática Femenina tres veces a principios de la década de 2000, las cosas empezaron a desmoronarse en el Mundial de 2011, donde cinco jugadoras no pasaron las pruebas de dopaje, lo que atribuyeron a la medicina tradicional china que utilizaba glándulas de almizcle de ciervo para tratar los efectos de haber sido alcanzadas por un rayo. Fueron multadas y excluidas de participar en el siguiente Mundial y en las eliminatorias, deteniendo cualquier progreso.

Luego, el equipo, por razones desconocidas, se retiró del campeonato de Asia Oriental en 2019 y se perdió el Mundial de 2023, citando la pandemia de covid-19.

Pero reaparecieron a principios de este año con un nuevo entrenador principal y casi la mitad del equipo renovado con caras nuevas, para asegurar su lugar en el evento global.

Tuvieron un desempeño destacado en la Copa Asiática Femenina de este año, pero perdieron un reñido partido de cuartos de final contra las anfitrionas, Australia, cuyo entrenador, Joe Montemurro, incluso reconoció que las norcoreanas eran “el mejor equipo del torneo. Juegan un gran fútbol”.

A medida que Corea del Norte sigue reforzando su selección absoluta con jugadoras probadas provenientes de sus equipos juveniles, sus perspectivas en el fútbol femenino parecen prometedoras, dijo Gina Bagnulo, periodista independiente que cubre el fútbol asiático.

“Personas que fueron figuras destacadas en su equipo, o que al menos empezaron a debutar en la Copa Asiática Femenina de la AFC, muchas de ellas acababan de salir del sistema juvenil, así que estamos viendo cómo eso se refleja”, dijo Bagnulo, señalando a Kim Kyong Yong como una jugadora a seguir.

Con jóvenes promesas que probablemente serán incluidas en la plantilla para la próxima Copa del Mundo, la pregunta es: ¿podrán las mayores reproducir el éxito de las juveniles frente a las mejores del mundo? Todavía queda mucho por demostrar.

“El fútbol juvenil ha sido una gran ventaja, así que será muy interesante ver cómo les va el próximo año”, dijo Bell. “¿Serán capaces en algún momento de dominar el fútbol nacional? No estoy seguro de que puedan”.

Bagnulo señaló que la competencia será feroz.

“Estamos hablando de equipos como Brasil, que será anfitrión, Estados Unidos, incluso… Pero creo que probablemente ganarán al menos algunos partidos, aunque sea solo en la fase de grupos”.

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