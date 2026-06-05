Un juez federal anula los límites de la administración Trump sobre solicitudes de asilo e inmigración

Por Priscilla Alvarez, CNN

Un juez federal anuló una serie de políticas de la administración Trump dirigidas a solicitantes de asilo e inmigrantes que buscan beneficios, en un duro fallo judicial emitido el viernes.

El año pasado, la administración suspendió indefinidamente las adjudicaciones de asilo y congeló las solicitudes de inmigración para las personas que quedaban bajo la prohibición de viaje, entre otras medidas, dejando a millones de inmigrantes en Estados Unidos en un limbo legal.

El juez John J. McConnell Jr. reconoció esa incertidumbre en su opinión de 135 páginas.

“(L)as Políticas Impugnadas pusieron en pausa la vida de innumerables personas, únicamente en virtud de sus países de nacimiento”, escribió McConnell, nominado por el expresidente Barack Obama. “Más de seis meses después, muchas de esas personas siguen sin trabajo, sin estatus legal y sin ninguna capacidad significativa para planificar su futuro”.

McConnell pasó luego a arremeter contra lo que describió como “sólidas pruebas de animadversión antiinmigrante”.

“El Gobierno, en la práctica, invita al Tribunal a cerrar los ojos e ignorar las sólidas pruebas de animadversión antiinmigrante que tiene ante sí”, escribió el juez. “Hacerlo requeriría una profunda ingenuidad por parte del Tribunal. Por desgracia para el Gobierno, esa es una invitación que este Tribunal tendrá que declinar”.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) implementó los cambios el año pasado después de que un ciudadano afgano disparara a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC. Se ha declarado no culpable.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, una organización de defensa, dijo en un comunicado que el fallo “reafirma un principio básico: el gobierno federal no puede cerrar vías legales de inmigración ni discriminar a las personas en función de su lugar de origen”,

“Nos complace que el tribunal reconociera las devastadoras consecuencias humanas de estas políticas. Nuestras comunidades merecen un proceso justo regido por la ley, no una persecución política basada en el miedo y la discriminación”, añadió Perryman.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional y con USCIS para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.