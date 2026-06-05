Alemania en el Mundial 2026: jugadores, seleccionador, la estrella y sus mejores resultados en mundiales

Por Pablo Antonio García Escorihuela y Federico Leiva, CNN en Español

Alemania es el gigante dormido que buscará despertar en el Mundial 2026. El tetracampeón del mundo probó la gloria por última vez en Brasil 2014, y desde entonces solo ha sumado fracasos, con dos salidas en fase de grupos consecutivas. Ahora vuelve al continente con la revancha en mente, ya que nunca fue campeón en estas tierras.

Su entrenador, Julian Nagelsmann, convocó a un equipo que mezcla juventud y algunas piezas con experiencia, siendo la gran sorpresa la presencia del arquero Manuel Neuer, quién regresará a la selección para jugar su quinta Copa del Mundo a pesar de haber anunciado su retiro de la Die Mannschaft.

Que la oncena tetracampeona del planeta llegue sin hacer demasiado ruido no es para tomárselo a la ligera, ya que cuando están así, agazapados, es cuando suelen hacerse más peligrosos.

Tras dos descalabros en Rusia 2018 y Qatar 2022, el equipo alemán querrá al menos pasar la fase de grupos y, de allí en más, ilusionarse con volver a inscribir su nombre en la zona que siempre ha merodeado, la del cuadro final del torneo.

Para eso, la federación alemana confió en Julian Nagelsmann, un hombre que tuvo muy poca experiencia como futbolista profesional, ya que desde muy joven eligió ponerse del otro lado de la línea de cal. Nagelsmann guio con éxito al Hoffenheim a la Champions League y más tarde hizo historia la frente de un RB Leipzig sensacional, que se metió en semifinales del torneo más importante de la UEFA y que hasta terminó segundo en la Bundesliga.

Su gran desempeño y su atractiva propuesta de fútbol ofensivo no pasaron desapercibidas en el club más importante de Alemania, que le pagó al RB Leipzig para llevárselo en 2021. Con los bávaros ganó la liga y la Supercopa alemana, pero en Champions fue sorprendido por el Villarreal. Su siguiente temporada era prometedora, pero, tras algunos cruces con la directiva, fue despedido con el equipo segundo en el torneo local y en octavos de Europa con puntaje ideal.

Pasaría poco tiempo inactivo, ya que solo seis meses más tarde recibió el llamado de la federación para tomar el lugar de Hansi Flick, despedido tras una humillante derrota ante Japón. Los resultados no han sido sensacionales desde que está al mando: cuartos de final de la Eurocopa 2024 (donde Alemania fue organizadora) y cuarto puesto en la UEFA Nations League 2024/2025 (también en territorio teutón). El Mundial 2026 será quizás su última oportunidad de hacer brillar a una selección que ya demostró que no tiene problemas en interrumpir procesos.

De discreto primer año con el Liverpool en la Premier League de Inglaterra, el fantasista de 23 años es un extraordinario talento ofensivo, que puede hacer jugar a sus compañeros y, sobre todo, ser una carta importante de cara al gol.

Recuperado de una lesión en su pierna derecha sufrida hace un año en el Mundial de Clubes, Musiala regresa a Estados Unidos con sed de revancha. Será el faro creativo de un ataque al que no le faltará velocidad y explosividad.

El capitán y figura del lateral derecho es uno de los mejores y más rendidores defensores de Europa. Puede jugar abierto en el costado, o caer como interior, en una posición que domina a la perfección y que confunde a los rivales.

Tendrá la revancha anhelada. Tras ser testigo de la campaña gloriosa en 2014 sufrió dos penosas eliminaciones en 2018 y 2022. Querrá que su último Mundial sea memorable.

Leroy Sané

Pareciera que su mejor época pasó, pero sigue siendo un extremo peligroso, muy incisivo. Puede ser determinante en el mano a mano con los laterales.

Lennart Karl

La joven promesa del Bayern Munich entró a la lista con 18 años, y un camino enorme por recorrer. Su talento para sacar al equipo desde la mitad de la cancha y pisar el área, le hacen un recambio natural para Musiala en el ataque.

Jonathan Tah

El líder de una defensa que luce sólida. Si está fino con su capacidad de anticipación y evita los retrocesos largos, será garantías para una Alemania que espera sostener mucho el balón.

Nick Woltemade

En el mano a mano que sostendrá por ser el “9” de área del equipo con Kai Havertz, su versatilidad dentro del área y su olfato goleador le ayudan a ganar enteros para estar en el equipo.

Nagelsmann conformó una selección que no tiene grandes sorpresas, más allá del retorno de Neuer bajo los tres palos. La lista final del técnico alemán tuvo un par de bajas por lesión, siendo la más sensible la de Serge Gnabry, el extremo del Bayern Munich que se perdió el desenlace de la Champions League y que tampoco llegara para el Mundial.

La otra ausencia de consideración es la de Marc Andre Ter Stegen, quién fuera por mucho tiempo el arquero titular del FC Barcelona. Siempre estuvo rezagado ante la figura de Neuer en el arco, pero parecía que esta sería su oportunidad de brillar. Sin embargo, una lesión a principios de año lo dejó sin ritmo para la Copa del Mundo y no recibió el llamado ni siquiera para estar como tercer arquero.

La situación de Karim Adeyemi es diferente, ya que el extremo del Borussia Dortmund, que puede jugar en las tres posiciones de ataque sin problemas, simplemente no fue considerado por Nagelsmann, quién prefirió la juventud de otros elementos en el ataque.

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich) y Alexander Nübel (Stuttgart).

Defensores: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich) y Malick Thiaw (Newcastle).

Mediocampistas: Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich) y Jamie Leweling (Stuttgart).

Delanteros: Maximiliano Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool) y Nick Woltemade (Newcastle).

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