Trump nominará a Todd Blanche como secretario de Justicia

Por Kristen Holmes y Hannah Rabinowitz, CNN

El presidente Donald Trump anunció este miércoles por la noche, durante una cena privada en la Casa Blanca, que nominará a Todd Blanche para el cargo de secretario de Justicia.

El asesor de Trump, Dan Scavino, publicó un video en X donde se ve a Trump anunciando la decisión durante la cena en el Jardín de las Rosas.

“Mañana le daré instrucciones a Dan y a todos los demás involucrados en ese proceso tan complicado, que creo que se desarrollará muy rápidamente, de que lo nombraremos secretario de Justicia permanente”, apunta Trump en el video.

Cuando Trump oficialice la nominación, se pondrá fin a los dos meses que Blanche ha desempeñado el cargo de forma interina desde el despido de su predecesora, Pam Bondi.

Desde entonces, Blanche, el combativo exabogado personal de Trump, se ha esforzado enormemente por demostrarle al presidente que está capacitado para el puesto.

CNN informó el miércoles que, según una fuente familiarizada con el asunto, se esperaba que Trump nominara pronto a Blanche para el cargo de secretario de Justicia.

En una declaración anterior a CNN, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, manifestó: “El presidente Trump tiene una excelente relación con el secretario de Justicia interino Todd Blanche y está muy satisfecho con el trabajo que está haciendo hasta ahora”.

Añadió: “Todd Blanche es un patriota estadounidense que luchó sin temor contra la campaña sin precedentes de persecución judicial impulsada por los demócratas contra el presidente Trump. Todo el equipo del presidente en el Departamento de Justicia está haciendo un gran trabajo promoviendo el sentido común, la ley y el orden, y políticas que mantienen seguros a los estadounidenses”.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El inminente nombramiento de Blanche ha sido casi una presunción desde el principio. El presidente ha sugerido a menudo que el puesto era de Blanche para perder y lo ha elogiado como un aliado leal y un litigante hábil.

Durante las últimas semanas, Blanche no ha hecho más que ganar favor en la Casa Blanca. Consiguió imputaciones contra algunos de los enemigos personales del presidente, como el exdirector del FBI James Comey, revirtió medidas de control de armas y emitió citaciones a periodistas para que revelaran sus fuentes. También ha anunciado amplias iniciativas contra el fraude en todo el país, que trabajan de la mano con la “guerra contra el fraude” de la Casa Blanca.

Pero los críticos, citando esos mismos esfuerzos, dicen que Blanche ha llevado a cabo la agenda personal y política del presidente para utilizar el Departamento de Justicia como su propio mecanismo de ataque.

Se espera que su nombramiento llegue en medio de la persistente oposición al departamento por el propuesto fondo contra la “instrumentalización” de US$ 1.776 millones para compensar a personas que dicen haber sido procesadas injustamente por el Gobierno. El fondo se anunció inicialmente como parte de un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos y el presidente, sus hijos adultos y la Organización Trump.

Los republicanos en el Capitolio se rebelaron contra el fondo y muchos estaban especialmente inquietos por la posibilidad de que los alborotadores del 6 de enero de 2021 recibieran pagos.

Tras semanas de oposición feroz e incesante por parte del propio partido del presidente, Blanche anunció el martes que el departamento estaba abandonando el esfuerzo.

Blanche, por su parte, ha declarado enérgicamente su deseo por el cargo y su apoyo al presidente. En una conferencia de prensa justo después de ser nombrado secretario de Justicia interino, Blanche dijo a los periodistas que trabajar para Trump es “el mayor honor de toda una vida”.

“Si decide nombrar a otra persona y me pide que vaya a hacer otra cosa, yo diré: ‘Muchas gracias, lo quiero, señor’”, expresó.

Esta historia fue actualizada con nueva información.

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