Muere adolescente y tres personas resultan heridas en un tiroteo durante graduación de escuela secundaria en California

Por Laura Sharman y Diego Mendoza, CNN

Un adolescente murió y tres personas resultaron heridas en un tiroteo este miércoles tras una ceremonia de graduación de una escuela secundaria de California, según las autoridades.

La policía respondió alrededor de las 7:15 p.m., hora local, al tiroteo en el estacionamiento de la escuela secundaria Fairfield, a unos 80 km al noreste de San Francisco, según informó Michelle Belyea, una oficial del Departamento de Policía de Fairfield, a KCRA, afiliada de CNN.

El más joven de los tres heridos tenía tan solo 11 años, junto con dos adultos de 20 y 25 años, declaró Belyea.

“Hubo una víctima más, una joven de 18 años, que falleció a causa de las heridas sufridas durante este incidente”, informó.

“Se trata de un incidente muy activo”, apuntó Belyea, y agregó que se está llevando a cabo una investigación y que no tienen información que sugiera que exista “alguna amenaza en curso para la comunidad en este momento”.

Las autoridades no han facilitado ningún detalle sobre el sospechoso.

CNN se ha puesto en contacto con la policía y la Oficina del Sheriff del Condado de Solano para obtener más información.

Según KCRA, el distrito escolar unificado de Fairfield-Suisun informó a CNN que las fuerzas del orden respondieron al tiroteo ocurrido durante la ceremonia de graduación de la escuela secundaria Sem Yeto, que comparte campus con Fairfield.

Un hombre que asistió a la ceremonia declaró a KCRA que escuchó disparos mientras se tomaban fotografías en el estacionamiento de la escuela.

Amanda Prieto, que vive cerca de la escuela, comentó que estaba hablando por teléfono en su patio trasero cuando escuchó los disparos.

“Miré por encima de la valla y la gente gritaba y corría por el estacionamiento. Fue horrible”, contó Prieto a KCRA.

Prieto, cuyo hijo de 17 años estudia en la escuela, manifestó que sintió “un miedo paralizante”.

Su esposo, Luis Prieto, declaró a KCRA que los servicios de emergencia actuaron con rapidez, con patrullas y ambulancias en el lugar.

Ilana Israel Samuels, del Distrito Escolar Unificado de Fairfield-Suisun, declaró a CNN: “Nuestros pensamientos están con las personas afectadas y tan pronto como tengamos más detalles, los compartiremos con ustedes”.

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