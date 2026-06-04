Lula rechaza el trato de EE.UU. por la amenaza de nuevos aranceles y dice que podría buscar otros socios

Por Gonzalo Zegarra, CNN Español

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que su país no puede aceptar el trato que viene recibiendo de Estados Unidos, que alista nuevos aranceles contra productos brasileños, y afirmó que si no alcanza un acuerdo sería necesario buscar nuevos socios.

Lula, que enfatizó que Brasil sigue dispuesto a negociar, dijo el miércoles que va a “luchar para que este país no sea tratado como una república insignificante”, luego de que el Gobierno de Donald Trump anunciara que alista aranceles adicionales como sanción por supuestas prácticas comerciales desleales.

“Somos muy grandes. Tenemos mucha historia y no podemos aceptar el tratamiento que EE.UU. le dio a Brasil esta semana”, dijo el líder progresista en una reunión con su Gabinete.

El mandatario señaló que las sanciones anunciadas están basadas en datos equivocados y remarcó que EE.UU. no tiene no tiene déficit comercial con Brasil. “Si alguien necesita imponer un arancel es Brasil contra Estados Unidos y no lo contrario”, insistió.

Lula, que el martes elogió a China en el marco de los anuncios de EE.UU., dijo que Brasil no puede quedarse lamentando sus divergencias con Estados Unidos y lo que tiene que hacer es salir a buscar otros socios. “Si no quieren comprar, podemos venderle a quien quiera comparar. (…) Si no quiere invertir aquí, vamos a buscar a otros que lo hagan”, dijo.

Lula dijo estar sorprendido por el anuncio de Washington, semanas después de tener un encuentro de tres horas con Trump en la Casa Blanca que ambos describieron como exitosa.

Para el presidente, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, es el responsable de las tensiones.

“Ya le dije a Trump que a Marco Rubio no le gusta Latinoamérica y mucho menos Brasil. Es un latinoamericano frustrado”, expresó en la reunión con sus ministros.

El mandatario criticó la presentación de Rubio el martes ante el Senado, donde dijo que Washington ha conseguido que América Latina esté “llena de aliados de EE.UU.” y mencionó como excepciones a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia.

Lula agregó: “Lo importante es que sepan que no queremos guerra, que queremos construir una narrativa verdadera y que queremos fortalecer nuestra reunión con Estados Unidos”.

Pero, además de Marco Rubio, Lula también responsabilizó a Flavio Bolsonaro, principal candidato de la oposición para las elecciones de octubre, quien se reunió en los últimos días con Trump.

“Pedir una sanción con la perspectiva de derrotar una candidatura es de una grosería que no puedo describir. En cualquier lugar y en cualquier momento, eso sería llamado de traición a la patria. Fue lo que hicieron”, dijo.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro sostuvo en sus redes sociales que pidió a Trump que no aplique aranceles.

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Con información de EFE