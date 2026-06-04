Exclusivo: video revela daños por fuego en portaviones de EE.UU. tras falla en sistema de control de incendios, según fuentes

Brian Todd, Sean Lyngaas, Jim Sciutto, Zachary Cohen, CNN

Cuando en marzo se produjo un incendio a bordo del portaviones más grande del mundo mientras participaba en operaciones contra Irán, la Marina de EE.UU. emitió un breve comunicado en el que afirmaba que el incendio había sido “controlado”, que dos marineros habían recibido atención médica por “lesiones que no ponían en peligro su vida” y que el portaviones estaba “totalmente operativo”.

Pero un nuevo video obtenido por CNN deja claro que el incendio fue más grave y dañino de lo que sugirió la Marina. Las literas donde dormían los marineros quedaron totalmente destruidas, muestra el video. Lo que quedaba de las camas era metal quemado y retorcido debajo de un techo aparentemente también carbonizado por el fuego. Cables colgaban del techo y montones de cenizas se esparcían por el suelo alrededor de las literas, según el video.

“En serio pensé que íbamos a perder el barco”, dijo a CNN un marinero a bordo del buque, el USS Gerald R. Ford, describiendo cómo se sintió mientras combatía el incendio. “Era cuestión de luchar o morir”.

El sistema de supresión de incendios del barco no funcionó, dejando a los marineros luchando por apagar el fuego, según el marinero y un alto funcionario de EE. UU. familiarizado con el incidente.

El alto funcionario de EE.UU. le dijo a CNN que el comunicado público de la Marina minimizó el impacto que el incendio tuvo en el Ford mientras estaba en el mar Rojo apoyando operaciones militares de EE.UU. contra Irán, ya que el incendio sí afectó las capacidades. Pasaron dos días antes de que el Ford pudiera volar misiones nuevamente, dijo en abril el jefe de Operaciones Navales, el almirante Daryl Caudle, y el barco tuvo que dirigirse a un puerto en Grecia para reparaciones temporales.

Al ser cuestionado sobre la magnitud del incendio y la falla del sistema de control de incendios, un portavoz de la Marina dijo a CNN: “La investigación del incendio está en curso”.

A la tripulación del Ford le costó cerca de 30 horas apagar el incendio, limpiarlo y evitar que se reavivara, y aproximadamente 600 marineros perdieron acceso a sus literas debido al daño, informó anteriormente CNN.

“No debería haber llegado a ser tan grave. El sistema de supresión de incendios incorporado al barco debería haberlo apagado”, dijo el marinero, hablando bajo condición de anonimato para evitar represalias de la Marina. “Todos, incluido yo, ayudamos a apagar el fuego”.

Videos obtenidos por CNN y los testimonios de los marineros del Ford ofrecen una imagen pública más clara hasta la fecha de las dificultades que pasaron los marineros durante un despliegue sin precedentes de 11 meses, que incluyó el conflicto con Irán y la operación militar estadounidense en Venezuela.

“Los grandes incendios siempre suponen un reto, y este fue especialmente grave: un incendio provocado por la lavadora y la secadora”, declaró Caudle a CNN después de que el Ford regresara a su puerto base en Virginia. “La tripulación lo gestionó de maravilla, lo combatió con gran valentía y, básicamente, volvió a estar operativa en cuestión de días”.

El buque de US$ 13 mil millones fue fundamental en las operaciones militares de EE.UU. contra Irán. Los pilotos a bordo del Ford lanzaron oleadas sucesivas de misiones de bombardeos que alcanzaron objetivos iraníes. Pero el gigantesco portaviones no estaba únicamente en la ofensiva.

El grupo de ataque del portaviones que incluye al Ford estaba bajo “amenaza persistente de misiles enemigos y drones de ataque unidireccional,” según indica una Mención de Unidad Presidencial otorgada al grupo.

El marinero entrevistado por CNN recordó que en cierto momento, cuando el Ford se encontraba en el mar Rojo, vio una franja naranja en el cielo mientras aparecían municiones iraníes en el horizonte. Cuando misiles o drones iraníes se acercaban a cierta distancia del Ford, el barco “emitía una alerta, advirtiéndonos que esperáramos ser impactados y que hiciéramos control de daños”, dijo el marinero.

El fuego no fue el único problema durante el despliegue. Los baños del barco se obstruyeron repetidamente. Otro video a bordo del Ford obtenido por CNN muestra desechos humanos llenando hasta el borde cada inodoro.

“Si estuvieras en la sección delantera del barco, tendrías que caminar hasta la sección de popa solo para encontrar un baño que funcionara”, dijo el marinero.

Podría haber sido peor la secuela del incendio. Hunter Stires, quien se desempeñó como estratega marítimo del entonces secretario de la Armada hasta 2025, dijo que la rápida recuperación del barco del incendio fue un testimonio de la capacitación y resiliencia de la tripulación en medio de un despliegue sin precedentes.

“El fuego y las inundaciones son los dos mayores peligros a bordo de cualquier buque”, declaró Stires a la CNN. “Hay que reconocer que la Armada de Estados Unidos cuenta con una cultura organizativa y una filosofía de diseño que se centran sin descanso en la preparación para el control de daños y en la redundancia de los sistemas, con el fin de garantizar la supervivencia de los buques”.

“La guerra y los daños en combate son inherentemente impredecibles”, dijo Stires cuando se le preguntó sobre el fallo del sistema de supresión de incendios. “No sabes qué va a fallar”, dijo, agregando que por eso la capacitación y preparación de los marineros es tan importante.

Comisionado en la Armada en 2017, el Ford es el más nuevo y avanzado tecnológicamente de los 11 portaviones nucleares de Estados Unidos y se ha convertido en un símbolo de la fortaleza y los límites del poder naval estadounidense.

El sistema de catapulta electrónica del Ford le permite lanzar desde pequeños drones hasta grandes aeronaves, brindando a los comandantes una variedad de opciones de fuerza, según lo dijo anteriormente Brent Sadler, veterano de 26 años de la Armada y antiguo oficial de submarinos, a CNN. Los otros 10 portaviones estadounidenses no tienen esa capacidad, según Sadler.

El despliegue del Ford, que terminó cuando regresó a Norfolk, Virginia, en mayo, también contó con la participación del barco en la operación estadounidense para capturar al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El despliegue, el más largo operativo por un portaviones desde la Guerra de Vietnam, también incluyó paradas en el Mediterráneo y Noruega.

El Ford ahora está afrontando una fase extendida de mantenimiento por todo el desgaste del viaje, incluidas reparaciones adicionales relacionadas con el incendio. Un funcionario estadounidense le dijo a CNN que podría pasar al menos un año antes de que el Ford esté listo para navegar nuevamente, y que otros barcos podrían tener que ocupar su lugar.

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