Emilia Clarke habla sobre haber sufrido dos hemorragias cerebrales a los 20 años

Por Issy Ronald, CNN

Durante años, la estrella de Hollywood Emilia Clarke no habló públicamente sobre haber sufrido dos hemorragias cerebrales en sus veintes. “Todavía me tomó años enfrentar mi verdad”, dijo el miércoles en un discurso después de ser homenajeada en el evento Power of Women London de Variety.

Cuando Clarke compartió su experiencia en 2019, “nos abrumó la respuesta”, añadió mientras hablaba sobre las consecuencias a largo plazo de su experiencia.

“En 2011, no quería que nadie supiera sobre mis hemorragias cerebrales”, dijo la actriz británica, quien es más conocida por interpretar a Daenerys Targaryen en “Game of Thrones”. “Me sentía avergonzada y abrumada por un diagnóstico que no entendía”.

“Quince años después de mi primera hemorragia, tengo la perspectiva para ver lo difícil que realmente fue ese tiempo”, agregó.

Después de sufrir dos hemorragias —una en 2011 y otra en 2013— dice que “nunca tuve la oportunidad de reflexionar sobre lo que mis dos traumas cerebrales me habían hecho porque podía caminar, hablar, ser yo misma, recordar mis líneas y estaba de vuelta frente a las cámaras a las pocas semanas de ambas lesiones cerebrales”.

Clarke, de 39 años, dijo que intentó restar importancia a otras consecuencias. “Ignoré lo que estaba pasando con mis hormonas, o más bien la falta de ellas, mi fatiga extrema que nadie más que yo conocía en sus veintes sufría”, dijo.

“¿Y mi ansiedad? Seguramente eso es normal trabajando en nuestra industria obsesionada con la imagen, ¿no? ¿Romperme una costilla después de filmar una escena de sexo? Bueno, tal vez fue culpa de él. Pero, ¿desmayarme a veces incluso después de largas noches de rodaje? ¿El dolor en todo mi cuerpo? Ni siquiera pensé que debía averiguar por qué. Simplemente lo atribuí al estrés y a mi agenda de trabajo ininterrumpida, con la que no era muy buena para lidiar. Pensé que me habían curado. Mis médicos también lo pensaron. Ninguno de nosotros podía ver el patrón, así que simplemente me culpé a mí misma”.

“Nunca se me ocurrió que tal vez el problema no era yo… que era porque las lesiones cerebrales son extraordinariamente complejas, y que todavía estamos empezando a entender el impacto que pueden tener mucho después de que supuestamente te hayas recuperado”.

Mientras lidiaba con las complejidades de su propia recuperación, lanzó una organización benéfica para la recuperación cerebral llamada SameYou, cuyo nombre hace referencia a volver a ser la persona que eras antes del trauma cerebral.

“Hoy tenemos a decenas de miles de sobrevivientes en nuestra comunidad diciendo esencialmente lo mismo: el camino hacia la sanación se siente como caer al borde de un precipicio sin que haya nadie para atraparte”, dijo.

En cuanto a su propia recuperación, Clarke dijo que ahora tiene “la energía y la positividad que tenía en mis veintes” después de trabajar con el neurocientífico David Putrino en el Hospital Mount Sinai de la ciudad de Nueva York.

“Cuando piensas en quién eres –tu personalidad, tu intelecto, tu sentido del humor, tus recuerdos, tu excelente gusto– ¿dónde viven? En tu mente”.

“Y cuando eso te falla, puede sacudir tu confianza en ti mismo. Puede dejarte asustado y convencido de que nunca volverás a ser quien eras”, dijo.

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