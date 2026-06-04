EE.UU. sanciona al presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, a su círculo cercano y a miembros de la familia de Raúl Castro

Por Mauricio Torres y Jennifer Hansler, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos dio un paso más en las crecientes presiones que ejerce contra Cuba, al emitir este jueves sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel y su círculo cercano, así como contra familiares del expresidente Raúl Castro.

La medida, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), incluye a Díaz-Canel; a Lis Cuesta Peraza, su esposa; a Manuel Anido Cuesta, su hijastro; a Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, y a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del exmandatario.

Del mismo modo, la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, sancionó a cinco instituciones y empresas cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Amistur Cuba y Minera La Victoria.

CNN contactó a la Presidencia de Cuba para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

Díaz-Canel reaccionó a las sanciones con un mensaje en su cuenta de X, donde dijo que estas “están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos”.

“Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano. La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”, señaló.

Estas sanciones implican que los bienes de estas personas que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueados y que los ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido hacer negocios con ellas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este jueves en un comunicado que la medida de la OFAC busca golpear la “revolución marxista” impulsada por Cuba, la cual, según el funcionario, afecta la seguridad de su país.

“La Habana ha servido como una base de operaciones avanzada para la guerra irregular global contra los intereses de Estados Unidos, reclutando, entrenando y equipando a militantes violentos de izquierda en toda nuestra región —incluidos grupos terroristas marxistas en los Estados Unidos— con el objetivo final de socavar la seguridad nacional estadounidense”, señaló Rubio.

“Las entidades e individuos designados hoy dirigen o financian al régimen y sus esfuerzos por movilizar sus movimientos revolucionarios radicales en los Estados Unidos y alrededor del mundo”, agregó.

En varias ocasiones, Cuba ha rechazado estos señalamientos y ser una amenaza para Estados Unidos.

Las nuevas sanciones de la OFAC se suman a las presiones sobre Cuba que Estados Unidos ha venido aumentando a lo largo del año y que son adicionales al embargo económico que Washington mantiene sobre la isla desde la década de 1960.

En enero, luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un viejo aliado de Cuba, Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a quienes suministraran petróleo al país de forma directa o indirecta. Esto hizo que países como México suspendieran sus envíos de combustible, lo que a su vez ha generado una crisis energética, económica y social en territorio cubano.

Además, Estados Unidos anunció a principios de mayo sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), un consorcio cubano de empresas con mando militar, y días después presentó una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de dos aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Castro de cargos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. El Gobierno de Cuba rechazó los señalamientos.

Díaz-Canel dijo entonces que, con sus medidas económicas y judiciales, Estados Unidos está afectando gravemente a la ciudadanía cubana y busca justificar una eventual agresión militar contra la isla. El mandatario aseguró que, si algo así ocurre, un ataque generaría “un baño de sangre”.

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