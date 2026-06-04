Compensación económica traba acuerdo entre EE.UU. e Irán mientras Trump rechaza comparaciones con el pacto de Obama

Por Alayna Treene y Kevin Liptak, CNN

Uno de los principales puntos de desacuerdo que persisten en las negociaciones entre EE.UU. e Irán gira en torno a la compensación económica, ya que el presidente Donald Trump busca alcanzar un acuerdo que sea percibido como superior al firmado durante el Gobierno de Barack Obama, dijo a CNN un funcionario estadounidense familiarizado con las conversaciones.

Según el funcionario, Irán ha comunicado a los mediadores que quiere que algún tipo de compensación financiera sea liberada tan pronto como ambas partes acuerden un memorando inicial de entendimiento, y no en una fecha posterior.

Sin embargo, funcionarios del Gobierno de Trump consideran que cualquier liberación de fondos en una etapa tan temprana podría reducir el impacto de la presión económica que EE.UU. ha ejercido sobre Irán durante el conflicto, eliminando o al menos debilitando una de las principales herramientas de presión de Washington sobre Teherán.

Esa capacidad de presión será fundamental para que EE.UU. avance hacia una segunda fase de negociaciones —o “conversaciones altamente técnicas”, como las describió el secretario de Estado Marco Rubio— centradas en los detalles del programa nuclear iraní.

Trump ha dejado claro a su equipo que quiere que cualquier acuerdo parezca mucho más sólido que el alcanzado en 2015 y evitar cualquier situación que pueda interpretarse como la entrega de “palés de dinero en efectivo”, una expresión que ha utilizado para criticar la decisión del entonces presidente Barack Obama de otorgar compensación financiera a Irán.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, el presidente ha dicho a sus asesores que no firmará ningún acuerdo en el que EE.UU. entregue dinero directamente a Irán, consciente de las comparaciones con el acuerdo de Obama. El pacto de 2015 desbloqueó US$ 1.700 millones para Irán, una cifra muy inferior a los US$ 12.000 millones que Irán ha solicitado en las negociaciones actuales.

Dado que es poco probable que Irán acepte un acuerdo sin compensación alguna, los funcionarios reconocen que la cuestión tiene tanto que ver con el mensaje público como con la logística financiera. Los asesores han trabajado en opciones que implicarían que otros países, incluido Qatar, liberen fondos a Irán mientras EE.UU. evita realizar pagos directos al régimen.

Otra alternativa contemplaría desbloquear activos iraníes, pero restringiendo su uso exclusivamente a fines humanitarios. El dinero se destinaría a proveedores autorizados de medicamentos, alimentos y productos agrícolas, en lugar de entregarse directamente al régimen.

Fuentes dijeron que también se ha discutido la creación de un fondo de inversión para Irán que proporcionaría miles de millones de dólares para la reconstrucción una vez que ambas partes alcancen un acuerdo definitivo. EE.UU. no invertiría en ese fondo y la mayor parte del dinero provendría de países del golfo Pérsico.

La Casa Blanca ha insistido en que Irán no recibirá ningún alivio financiero hasta que renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido, utilizando la frase “sin polvo, no hay dólares” como una forma resumida de expresar esa línea roja.

“Tenemos el control de dinero que ellos afirman que les pertenece”, dijo Trump durante una reunión de gabinete la semana pasada. “Mantendremos el control de ese dinero. Cuando se comporten adecuadamente y hagan lo correcto, les permitiremos tener su dinero. Pero ahora mismo no vamos a hacerlo”.

Rubio también afirmó que las sanciones no se levantarán de inmediato.

“Aquí no hay bonos por firmar, pero en última instancia todo dependería de condiciones”, dijo durante una audiencia en el Congreso este miércoles. “Las sanciones relacionadas directamente con el programa nuclear serían objeto de discusión —si efectivamente cumplen por completo con las cosas que les estamos pidiendo que hagan—, pero eso formaría parte de la negociación. No ocurriría al comienzo”.

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