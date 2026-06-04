Así es la selección de Uruguay para el Mundial 2026: estrellas, jugadores claves y bajas

Por Darío Klein, CNN en Español

Puede que la selección de Uruguay no llegue de la mejor manera al Mundial 2026, pero el nombre de la Celeste impone respeto por historia y porque es de esos pocos combinados nacionales que nunca se pueden dar por muerto.

La selección uruguaya enfrentará otro Mundial al que se acerca, como casi siempre, repleta de desafíos, lista para sacar a relucir su garra y tratar de competir de igual a igual con cualquier rival.

Es cierto que está en plena renovación, ya sin sus megaestrellas del ataque Luis Suárez y Edinson Cavani. Hay muchas figuras emergentes, pero, al mismo tiempo, sigue presente una leyenda como Fernando Muslera. Y cuenta en sus filas con los capitanes de los tres principales equipos de España: Federico Valverde (Real Madrid), Ronald Araújo (Barcelona) y José María Giménez (Atlético de Madrid).

Más allá de jugadores, la preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026 significó un cambio de orden y de tradiciones en el manejo del seleccionado, que durante 15 años había estado al mando del maestro Óscar W. Tabárez.

Desde la forma de citar hasta la forma de entrenar y de relacionarse con los jugadores, Marcelo Bielsa trajo otro manual y prácticas, buscando tenencia, protagonismo e intensidad física, entre otros aspectos.

En ese esquema relucieron desde un inicio tres jugadores que, precisamente, se destacan por su velocidad y fuerza: los mencionados Valverde y Araújo, además de Darwin Núñez. El primero —ante la ausencia reiterada de José María Gimenez— suele llevar la cinta de capitán y, casi siempre, la batuta del equipo. El segundo, ya sea de lateral o de defensa central, es quien lidera la defensa. Y el tercero es quien más goles ha anotado durante la era Bielsa. Si estos tres están en buen estado físico y futbolístico, la Celeste se vuelve una fuerza temible, difícil de contener.

El “mago” de ese equipo ha sido Giorgian De Arrascaeta, un jugador nacido —como tantos en Uruguay— en la prolífica cantera de Defensor Sporting. Es quien da los toques de calidad, esos pases punzantes. Además, ha convertido goles importantes, como los que sellaron la clasificación de Uruguay. Sin embargo, una “lesión muscular”—tal cual lo informó la AUF— en el gemelo lo hará llegar con lo justo desde la recuperación física.

El mediocampo parece ser la zona más interesante del equipo uruguayo, con varios cracks peleando por los puestos clave: Rodrigo Bentancur —estrella del Tottenham inglés— es un gladiador de galera y bastón; Manuel Ugarte —el del Manchester United— lleva el “5” de Obdulio Varela a la espalda y es dueño del balance del equipo; y Nicolás de la Cruz es un habilidoso todoterreno que nunca parece equivocarse. Ellos son los otros pilares sobre los que se construyó esta selección, además, claro, de los ya mencionados Valverde y De Arrascaeta.

En el arco está Sergio Rochet —del Inter de Brasil—, aunque el dueño de los tres palos encontró competencia en la rejuvenecida presencia de Fernando Muslera, quien siendo el cerrojo de la valla de Estudiantes de La Plata volvió a ponerse en el radar de Bielsa. “El Nene” es el primer jugador uruguayo en disputar cinco mundiales, sumándose a leyendas de la talla de “la Tota” Carbajal y Lothar Matthäus. Solo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el “Memo” Ochoa tendrán más presencias.

La defensa, como otros sectores, ha debido lidiar con problemas de lesiones, pero, con todos sanos, la presencia del mencionado Araújo junto a “Josema” Giménez, Mathías Olivera —del Napoli—, Sebastián Cáceres —del América mexicano—, Guillermo Varela —del Flamengo— o Joaquín Piqueréz —del Palmeiras—, ofrecen al entrenador muchas opciones de garra, prestancia, personalidad y velocidad en esa zona del campo de juego.

El ataque es la zona tal vez menos confiable del equipo. El ocaso de sus dos máximos goleadores, Luis Suárez y Edinson Cavani, le deja muy pocas variantes confiables al entrenador. La irrupción galopante de Darwin Núñez renovó las esperanzas de gol celeste, pero su sequía y falta de continuidad en el Al Hillal de Arabia Saudita dejan un enorme signo de interrogación en cuanto a su cuota goleadora, e incluso su mera presencia como titular. Intentando pelearle el puesto de centrodelantero aparecen Rodrigo Aguirre, con goles importantes durante el proceso clasificatorio, y Federico Viñas, del Oviedo español, uno de los “mimados” de Marcelo Bielsa.

Teniendo en cuenta que Bielsa suele jugar con un 4-3-3, los punteros son un sector clave para su forma de ver el fútbol, y ahí se vuelven importantes las presencias de Facundo Pellistri, Agustín Canobio y Maximiliano Araújo, en quienes el entrenador rosarino confía, pero que están lejos todavía de ser estrellas del fútbol mundial y herramientas seguras para ganar duelos y romper las defensas contrarias.

Pero, más allá de nombres, lo que más parece necesitar la celeste de Bielsa es salud física y buena gestión de sus recursos: en un Mundial de muchos partidos, de altas temperaturas, con muchos jugadores en las ligas más exigentes y competitivas, tener a todos sanos y a la orden parece ser lo más importante para la gloriosa Celeste.

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