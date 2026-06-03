Trump se dispone a nombrar a Todd Blanche como secretario de Justicia, según una fuente

Por Kristen Holmes y Hannah Rabinowitz, CNN

El presidente Donald Trump se dispone a designar a Todd Blanche como secretario de Justicia, según una fuente familiarizada con el asunto.

El nombramiento podría anunciarse tan pronto como esta noche, dijeron la fuente y otra persona con conocimiento del tema. El presidente mencionó su decisión durante una cena privada en la Casa Blanca este miércoles, según ambas fuentes.

Cuando Trump oficialice el nombramiento, concluirán los dos meses en los que Blanche ha ejercido el cargo de manera interina desde que su predecesora, Pam Bondi, fue despedida. Desde entonces, Blanche, el combativo exabogado personal de Trump, ha realizado esfuerzos para demostrar al presidente que está preparado para asumir el puesto de forma permanente.

La Casa Blanca no confirmó la decisión del presidente, pero, en una declaración enviada a CNN, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó: “El presidente Trump mantiene una excelente relación con el secretario de Justicia interino Todd Blanche y está muy satisfecho con el trabajo que ha realizado hasta ahora”.

Añadió: “Todd Blanche es un patriota estadounidense que luchó sin temor contra la campaña sin precedentes de persecución judicial impulsada por los demócratas contra el presidente Trump. Todo el equipo del presidente en el Departamento de Justicia está haciendo un gran trabajo promoviendo el sentido común, la ley y el orden, y políticas que mantienen seguros a los estadounidenses”.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El inminente nombramiento de Blanche ha sido casi una presunción desde el principio. El presidente ha sugerido a menudo que el puesto era de Blanche para perder y lo ha elogiado como un aliado leal y un litigante hábil.

Durante las últimas semanas, Blanche no ha hecho más que ganar favor en la Casa Blanca. Consiguió imputaciones contra algunos de los enemigos personales del presidente, como el exdirector del FBI James Comey, revirtió medidas de control de armas y emitió citaciones a periodistas para que revelaran sus fuentes. También ha anunciado amplias iniciativas contra el fraude en todo el país, que trabajan de la mano con la “guerra contra el fraude” de la Casa Blanca.

Pero los críticos, citando esos mismos esfuerzos, dicen que Blanche ha llevado a cabo la agenda personal y política del presidente para utilizar el Departamento de Justicia como su propio mecanismo de ataque.

Se espera que su nombramiento llegue en medio de la persistente oposición al departamento por el propuesto fondo contra la “instrumentalización” de US$ 1.776 millones para compensar a personas que dicen haber sido procesadas injustamente por el Gobierno. El fondo se anunció inicialmente como parte de un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos y el presidente, sus hijos adultos y la Organización Trump.

Los republicanos en el Capitolio se rebelaron contra el fondo y muchos estaban especialmente inquietos por la posibilidad de que los alborotadores del 6 de enero de 2021 recibieran pagos.

Tras semanas de oposición feroz e incesante por parte del propio partido del presidente, Blanche anunció el martes que el departamento estaba abandonando el esfuerzo.

Blanche, por su parte, ha declarado enérgicamente su deseo por el cargo y su apoyo al presidente. En una conferencia de prensa justo después de ser nombrado secretario de Justicia interino, Blanche dijo a los periodistas que trabajar para Trump es “el mayor honor de toda una vida”.

“Si decide nombrar a otra persona y me pide que vaya a hacer otra cosa, yo diré: ‘Muchas gracias, lo quiero, señor’”, dijo.

Esta historia fue actualizada con nueva información

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