Republicanos del Senado eliminan la financiación del salón de baile de Trump del proyecto de ley de inmigración

Por Sarah Ferris, CNN

Los republicanos del Senado eliminaron formalmente la financiación para la seguridad del salón de baile del presidente Donald Trump como parte de su amplio paquete de fondos para inmigración, según el texto legislativo revisado publicado este miércoles.

La decisión de retirar esos fondos, que había generado un intenso debate entre los legisladores, no sorprende del todo, aunque probablemente frustrará a Trump. Los líderes republicanos del Senado ya habían reconocido que esa disposición habría descarrilado todo el paquete de inmigración, tanto en el plano político como en el procedimental, después de que la encargada de velar por el cumplimiento de las reglas del Senado determinara que violaba las normas presupuestarias específicas que rigen esa legislación.

Si la disposición hubiera permanecido en el texto, habría necesitado 60 votos para seguir adelante, lo que habría permitido a los demócratas bloquear el proyecto de ley e impedir que la Casa Blanca recibiera US$ 70.000 millones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza.

Algunos senadores republicanos también expresaron preocupaciones políticas, al considerar que financiar el salón de baile mientras los estadounidenses lidian con el costo de vida de cara a las elecciones de mitad de período los haría parecer desconectados de la realidad.

En un comunicado, la Casa Blanca restó importancia a la eliminación de esos fondos del paquete y sugirió que fue consecuencia de las reglas parlamentarias, no de presión política sobre los republicanos. Trump ya había instado a los republicanos del Senado a destituir a la parlamentaria y expresó su frustración porque no estaban dispuestos a hacerlo.

“La decisión de los parlamentarios fue reportada hace semanas. Este enfoque es falso, ya que implica que los republicanos la eliminaron deliberadamente en vez de hacerlo por presión parlamentaria”, dijo la Casa Blanca este miércoles.

La construcción del salón de baile ya está en marcha, y no está claro cómo podría afectarla el hecho de que el Congreso no asigne fondos. Antes de que se intensificaran en el Congreso las discusiones sobre la financiación de la seguridad, Trump había dicho que el salón de baile se pagaría con donaciones privadas, incluidas las suyas. El proyecto es de gran interés para el presidente, quien recientemente invitó a reporteros a recorrer la obra mientras destacaba algunos de sus beneficios de seguridad.

El texto inicial de los republicanos del Senado incluía casi US$ 1.000 millones para “ajustes y mejoras de seguridad” del proyecto del salón de baile de la Casa Blanca, así como otros fondos de seguridad tras el intento de homicidio contra Trump esta primavera. Funcionarios del Gobierno habían intentado aclarar que solo unos US$ 200 millones irían al proyecto del Ala Este y que el resto se destinaría a otros esfuerzos de seguridad.

El debate se había convertido en un importante punto de fricción entre los republicanos del Senado mientras intentaban aprobar un paquete de fondos para inmigración de aproximadamente US$ 70.000 millones. Funcionarios de la Casa Blanca presionaron con fuerza para convencer a los senadores republicanos de mantener ese dinero, al enviar al director del Servicio Secreto, Sean Curran, a un almuerzo republicano en el Senado, mientras el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, habló con otros grupos de republicanos en el Capitolio.

Sin embargo, en última instancia, los líderes republicanos del Senado no pudieron encontrar una salida después de que la parlamentaria de la cámara declarara formalmente que la medida violaba las reglas presupuestarias necesarias para evitar la obstrucción.

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Con información de Kevin Liptak, de CNN.