Muere un sospechoso y liberan a rehenes tras una amenaza de bomba en California

Por Andy Rose, CNN

Más de 15 horas después de que se tomaran rehenes y se realizara una amenaza de bomba en un edificio bancario en Bakersfield, California, la situación concluyó a primera hora del miércoles con el sospechoso muerto y los rehenes ilesos, según informó la Policía.

“La situación de los rehenes concluyó tras un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes, con la participación de personal de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)”, declaró la Policía de Bakersfield en un comunicado de prensa.

Ninguno de los rehenes resultó herido, aunque recibieron atención médica en el lugar de los hechos, precisó la Policía. Dos rehenes habían sido liberados el martes durante las negociaciones, mientras el enfrentamiento aún estaba en curso, según había informado previamente la policía de Bakersfield.

Un enfrentamiento con rehenes en Bakersfield, California, se extendió durante la tarde del martes y continúa en las primeras horas de la mañana de este miércoles, mientras la Policía informa que un hombre —de quien se cree que tiene una bomba— se ha atrincherado dentro de un edificio bancario.

Los negociadores han estado hablando por teléfono con el hombre, quien, según los investigadores, se atrincheró dentro del edificio de varias plantas del Chase Bank el martes por la tarde junto con varios rehenes, informó la Policía de la ciudad, situada a unos 160 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

Dos rehenes habían sido liberados la noche del martes tras las negociaciones, indicó la Policía. No se dispuso de inmediato de detalles sobre cuántas personas más permanecían en el interior. No se han reportado heridos y la Policía no ha ofrecido detalles sobre las demandas del secuestrador.

“Todos y cada uno de los recursos están a disposición en el lugar”, declaró el sargento de la Policía de Bakersfield, Eric Celedon, el martes por la tarde. “El equipo SWAT, el escuadrón antiexplosivos, el equipo antipandillas, la unidad antipandillas, los negociadores, el equipo de drones… Todos los activos que tenemos para llevar esto a una conclusión están aquí presentes en este momento”.

Miembros del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI también se encuentran en la escena, según informó a CNN una fuente policial familiarizada con la operación.

Celedon no especificó el número de rehenes; se limitó a decir que el sospechoso estaba “contenido dentro de una habitación con varios miembros de nuestra comunidad y se niega a dejarlos salir”.

La primera llamada a la Policía de Bakersfield se recibió alrededor de la 1:00 p.m. del martes, informando sobre una amenaza de bomba en el edificio del Chase Bank.

“Durante la investigación, se determinó que un sujeto adulto de sexo masculino se había atrincherado dentro del edificio junto con varios miembros de la comunidad”, señaló la Policía de Bakersfield en un comunicado emitido el martes.

El FBI “continúa brindando apoyo a la respuesta”, según informó la oficina de campo de la agencia en Sacramento.

Además del Chase Bank, el edificio alberga un centro de servicios estudiantiles de la Superintendencia Escolar del Condado de Kern. La Policía no ha especificado en qué parte del edificio se encuentra atrincherado el hombre. Un portavoz de JPMorgan Chase declaró a la agencia Associated Press que su sucursal, ubicada en la planta baja del edificio, se encontraba vacía.

Se colocaron cintas policiales a través de varias intersecciones, acordonando así el área circundante al edificio. Varios edificios gubernamentales —incluyendo el Ayuntamiento y la sede de la Policía— fueron puestos bajo cierre de seguridad (lockdown) como medida de precaución, según informó KBAK, una cadena afiliada a CNN. El martes, se vio a agentes del FBI vestidos con uniformes tácticos junto a un vehículo blindado. Un dron policial sobrevolaba la zona.

Bakersfield —conocida principalmente como un centro cultural del oeste para la música “country”— se encuentra en el extremo sur del Valle Central de California, a unos 160 kilómetros al norte de Los Ángeles. Cuenta con una población de alrededor de 420.000 habitantes —aproximadamente la misma que la de Tampa, Florida— y su área metropolitana es la novena más grande de California.

“La mejor manera en que el público puede ayudar en este momento es evitando la zona y brindando a los agentes del orden, a los negociadores y a otros profesionales capacitados el espacio y la oportunidad para desempeñar sus funciones de manera segura”, declaró la alcaldesa Karen Goh en un comunicado dirigido a KBAK.

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Con información de Jack Hannah, Josh Campbell y Tina Burnside, de CNN.