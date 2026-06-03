Los goles y números de Darwin Núñez con Uruguay y en clubes: ¿ha logrado consolidarse en la élite?

Por Darío Klein, CNN en Español

Un arranque a todo galope, como sus tantas carreras imparables hacia el área rival que solían culminar en gol, que se ralentizó hasta terminar con sequía de goles y sin jugar en un equipo árabe: ¿volverá a explotar la carrera del goleador uruguayo Darwin Núñez en la Copa del Mundo 2026?

Núñez sorprendió a todos allá por 2017, en su Peñarol natal, por su agilidad, velocidad y destreza. Esas aptitudes lo llevaron a recalar primero en el Almería de España y luego en el Benfica portugués.

En Portugal, su olfato goleador y zancada larga le permitieron convertirse en el máximo artillero de la liga portuguesa, ganar el título de liga y conseguir una transferencia récord al Liverpool inglés por más de 60 millones de dólares más otros casi 30 millones en cláusulas adicionales.

Ya como estrella de uno de los principales equipos del mundo, el centrodelantero disputó, sin gran éxito, el Mundial de Qatar 2022, todavía a la sombra de los goleadores históricos de la selección uruguaya, Luis Suárez y Edinson Cavani. Se fue de esa Copa del Mundo sin convertir, pero no tardó en volver a sonreír, ya sea con la camiseta roja del Liverpool y con la celeste de su selección, con la que batió el récord del crack histórico Héctor Scarone de siete partidos consecutivos anotando goles para Uruguay.

Parecía todo color de rosas, pero entonces llegó la aciaga Copa América de Estados Unidos en 2024. Allí, las cosas empezaron a complicarse.

Todo empezó relativamente bien en la fase de grupos, con tres victorias y dos goles de Núñez. En cuartos de final tocó Brasil, con otra victoria disfrutable, en este caso por penales, pero sin goles. Y entonces llegó el infausto partido de semifinales contra Colombia.

La derrota 1-0 fue lo menos grave. Tras el pitazo final estalló una trifulca en el sector de la tribuna donde estaban ubicadas las familias de los jugadores de la selección uruguaya, y las imágenes de la televisión mostraron a un Nuñez sin remera, desacatado, abalanzándose sobre algunas personas con los puños hacia adelante. Posteriormente explicaría que simplemente trataba de defender a los suyos, que entendía que estaban siendo agredidos.

El escándalo se robó las portadas. El capitán de la selección uruguaya, José María Giménez, y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, defendieron la intervención de los jugadores en las tribunas, pero nada impidió la sanción de la FIFA, que suspendió al centrodelantero uruguayo por cinco fechas. Un trago difícil de digerir para la estrella del Liverpool.

Los números indican que a Darwin Nuñez le pegó duro. A partir de ese momento tuvo una sequía de 10 partidos sin anotar en la Celeste y, aunque convirtió seis tantos en el Liverpool, empezó a ser cuestionado por su falta de efectividad en la meta contraria. Tanto que los Reds decidieron desprenderse de él.

El camino que eligió el goleador no fue a todas luces el mejor: para la temporada 2025 decidió recalar en el Al Hilal de Arabia Saudita, en una transferencia tasada en 61 millones de dólares. Núñez se mudaba a una liga menos importante, pero el problema mayor fue que los goles que prometía tampoco llegaron a granel.

La situación se volvió una pesadilla en 2026, cuando el equipo árabe contrató a otra estrella, Karim Benzema, y por las cuotas de extranjeros que se autoimpone la Liga Profesional Saudí, Darwin se quedó sin posibilidad de jugar en su equipo a nivel local. El último partido que jugó por el Al Hilal fue en febrero, donde convirtió dos goles.

Pese a todo, y a pesar de los buenos números de sus sustitutos Rodrigo Aguirre y Federico Viñas, el entrenador Marcelo Bielsa ha dejado siempre clara su debilidad por la dinámica, velocidad y propensión al esfuerzo del jugador nacido en el departamento uruguayo de Artigas, fronterizo con Brasil. De todos modos, no está claro si, en la cabeza del director técnico, Núñez sigue siendo el “9” titular.

El Al Hilal ya adelantó que en el verano boreal dejará ir a la estrella y Darwin ya está deshojando margaritas de clubes a los que quisiera irse, con la ilusión de poder recuperar peso en la élite. Mientras tanto, Bielsa y los uruguayos esperan que, pese a la falta de fútbol de alta competencia, el goleador vuelva a galopar de nuevo de manera desbocada y se parezca más al de sus comienzos que al de este lento presente.

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