La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. se encamina hacia un último mes explosivo con las prioridades de Trump en juego

Por Juan Fritze, CNN

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. se apresuran a terminar más de dos docenas de opiniones antes de que concluya este mes y se preparan para un extraordinario duelo con Donald Trump, un presidente que reaccionará con furia si alguna decisión no le favorece.

Las decisiones pendientes sobre el poder ejecutivo, la inmigración, el voto por correo y la Segunda Enmienda podrían tener una influencia desproporcionada en los próximos dos años de la presidencia de Trump.

De los 26 casos que se espera que el Tribunal Supremo decida antes de finales de junio, la administración Trump participó activamente en todos menos en uno.

Encabezando la lista se encuentra una serie de apelaciones relacionadas con la facultad de Trump para destituir a funcionarios del poder ejecutivo, facultades que el Congreso intentó proteger del control presidencial.

La corte también debe pronunciarse sobre el intento del presidente, mediante un decreto, de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento tal como se ha entendido en Estados Unidos durante más de un siglo.

Todo esto se desarrollará en medio de una extraña dinámica política con el presidente, quien ha dejado claro que usará su posición de poder para arremeter contra la corte en términos inusualmente duros si pierde.

Cuando la corte anuló los aranceles globales de emergencia de Trump en febrero, el presidente convocó rápidamente una rueda de prensa en la Casa Blanca para afirmar que los jueces que votaron en su contra eran una “vergüenza para sus familias”.

Trump ya está reaccionando a la esperada derrota en el tema de la ciudadanía por derecho de nacimiento, después de haber hecho historia al convertirse en el primer presidente en ejercicio en asistir a una audiencia oral.

“Van a fallar en nuestra contra en lo que respecta a la ciudadanía por derecho de nacimiento, convirtiéndonos en el único país del mundo que practica este DESASTRE insostenible, inseguro e increíblemente costoso”, publicó Trump en las redes sociales a mediados de mayo. “No quiero lealtad, pero sí la quiero y la espero para nuestro país”.

Al mismo tiempo, Trump invitó recientemente a los jueces conservadores del tribunal a una cena de estado con el rey Carlos III y se jactó en mayo de que “dos grandes magistrados” asistieron a la toma de posesión del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh.

El juez Clarence Thomas tomó juramento a Warsh y el juez Brett Kavanaugh estuvo presente.

El último mes del período de sesiones representará una prueba de la firmeza de la corte al tratar con la nueva administración, pero también puede poner de manifiesto que algunas de las apelaciones presentadas por el presidente están en consonancia con la postura que la mayoría conservadora de 6 a 3 del tribunal ya venía adoptando mucho antes de que Trump regresara a la Casa Blanca.

“Esta corte tiene un proyecto ideológico a largo plazo y algunos de estos casos se enmarcan claramente en él”, declaró Ben Wizner, subdirector jurídico de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que se opone a la administración en varios casos. “Pero creo que el tribunal tiene límites. Y creo que ya hemos visto algunos de ellos”.

Quizás no debería sorprender que el presidente de “El Aprendiz” haya convertido los despidos en un tema central de las últimas semanas de la Corte Suprema antes de su receso de verano.

Trump intenta destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, por acusaciones de fraude al declarar dos propiedades como su residencia principal. Cook ha negado haber cometido irregularidad alguna.

Cuando el tribunal escuchó los argumentos en enero, los magistrados dieron a entender que se inclinaban por no ponerse del lado de Trump, una decisión que probablemente aliviaría los temores del mercado de que, en adelante, a los presidentes se les impidiera interferir en una agencia independiente con una enorme influencia sobre la economía estadounidense.

Relacionado con esto se encuentra el caso del intento de Trump de destituir a Rebecca Slaughter, miembro de la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Slaughter argumenta que la ley federal exige que los presidentes justifiquen el despido, por ejemplo, por mala conducta, antes de destituir a los miembros de la FTC.

La decisión del tribunal podría afectar a otras agencias del Gobierno federal que durante décadas han gozado de protección frente a los caprichos de la política presidencial.

Los magistrados se mostraron mucho más receptivos a la postura de Trump cuando escucharon los argumentos en diciembre. De hecho, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y otros miembros del ala conservadora del tribunal llevan años ampliando el poder del presidente para destituir a los funcionarios del poder ejecutivo.

En ese sentido, el caso de Trump llegó en un momento oportuno para un tribunal que ya se mostraba favorable a la idea de otorgar a los presidentes mayor poder para controlar las “agencias independientes”.

Ambos casos —Cook y Slaughter— tratan sobre el despido de funcionarios gubernamentales independientes.

En el caso de Slaughter, Trump argumentó que no necesitaba una causa justificada para despedir a funcionarios de la FTC y otras agencias.

En el de Cook, Trump alegó que sí tenía una causa justificada debido a la documentación hipotecaria. Una de las cuestiones que debe resolver el tribunal es cómo —o si— se pueden revisar tales alegaciones.

Mientras tanto, la Corte Suprema ha dado a entender que considera a la Reserva Federal diferente de otros organismos independientes, debido a su papel histórico en la economía.

“La agenda de Trump para expandir el carácter unitario de la organización del poder ejecutivo tiene éxito porque simplemente se sube al carro de la propia corte”, declaró John Yoo, profesor de derecho en la Universidad de California, Berkeley, quien trabajó como asistente del conservador Thomas.

Yoo planteó las últimas semanas del mandato de la Corte Suprema no como un enfrentamiento con el presidente, sino más bien como “la continuación del avance de la corte en estas agendas y el éxito o fracaso de Trump en función de si actúa de manera coherente con ellas”.

Por segundo año consecutivo, la ciudadanía por derecho de nacimiento ocupará un lugar central en las últimas semanas de la labor dela Corte Suprema.

El año pasado, una mayoría de 6 a 3 de los magistrados limitó la capacidad de los tribunales para suspender temporalmente la orden de Trump sobre el derecho de nacimiento y otras políticas de su administración.

Este mes, la corte está evaluando si la política en sí es legal.

Trump firmó una orden en su primer día de regreso al cargo que prohíbe a las agencias expedir pasaportes y otros documentos a personas cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes.

Si bien esta política está dirigida al “turismo de natalidad”, también afectaría a millones de personas cuyos padres se encuentran legalmente en el país.

Tres décadas después de la ratificación de la 14.ª Enmienda en 1868, la Corte Suprema dictaminó en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark que las personas nacidas en Estados Unidos —en ese caso, el hijo de inmigrantes chinos— tienen derecho a la ciudadanía estadounidense, con algunas excepciones limitadas.

Sin embargo, la administración Trump argumenta que este precedente ha sido malinterpretado durante mucho tiempo.

“Estamos en un mundo nuevo”, señaló el procurador general D. John Sauer, el principal abogado de apelaciones del Gobierno, durante las audiencias de abril.

Añadió que ocho mil millones de personas “están a un solo vuelo de tener un hijo que sea ciudadano estadounidense”.

“Bueno, es un mundo nuevo”, replicó Roberts. “Pero la Constitución sigue siendo la misma”.

Casi al final de su período de sesiones, la Corte Suprema anunció que también decidiría si Trump podía revocar las protecciones temporales contra la deportación para cientos de miles de extranjeros.

La decisión de la corte sobre el Estatus de Protección Temporal para unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios podría afectar, en última instancia, a más de un millón de personas.

La Corte Suprema también vuelve a abordar el tema de los derechos de las personas transgénero un año después de que su mayoría conservadora permitiera que siguieran vigentes las leyes estatales que prohíben la atención médica a menores por parte de personas transgénero.

Este año, la corte está examinando las leyes promulgadas por Idaho y Virginia Occidental que prohíben a las niñas transgénero competir en equipos deportivos femeninos.

Los magistrados están evaluando si dichas leyes son compatibles con la Decimocuarta Enmienda y con una ley federal histórica de 1972 que prohíbe la discriminación en las escuelas.

Su decisión podría afectar a leyes similares en más de la mitad del país.

Uno de los casos corresponde a Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria de Virginia Occidental. El otro es de Lindsay Hecox, estudiante de último año de la Universidad Estatal de Boise.

Cuando el tribunal escuchó los argumentos en enero, dio a entender que probablemente mantendría vigentes las leyes estatales.

La corte ha fallado repetidamente en contra de los defensores de los derechos LGBTQ durante el último año.

Hace un año, permitió que la administración Trump impusiera la prohibición de que las personas transgénero sirvieran en las fuerzas armadas.

Casi cinco meses después de la decisión sobre la atención médica para personas trans, la mayoría de los magistrados permitió que la administración exigiera que los pasaportes estadounidenses incluyeran el sexo asignado al nacer del viajero, en lugar de su identidad de género.

El tribunal también está examinando varias apelaciones relacionadas con la Segunda Enmienda.

El caso más notable involucra una ley federal que prohíbe a las personas que consumen drogas de forma ilícita poseer armas.

La mayoría de los magistrados se mostraron dispuestos a limitar la capacidad del Gobierno para hacer cumplir esa ley contra un consumidor frecuente de marihuana, aunque queda por ver hasta qué punto ese razonamiento se extenderá a otras personas.

En un giro inesperado, la administración Trump, al defender la ley, ha terminado en el bando opuesto al de la Asociación Nacional del Rifle y otros grupos defensores de la Segunda Enmienda que desean limitar el alcance del Gobierno.

La corte también está considerando una ley de Hawai que prohíbe portar armas en propiedades privadas abiertas al público —como tiendas— sin la autorización explícita del propietario.

Durante las audiencias orales de enero, los magistrados indicaron que probablemente anularían dicha ley.

Otros cuatro estados demócratas —California, Nueva York, Nueva Jersey y Maryland— tienen regulaciones similares, aunque quienes impugnan la ley sostienen que la de Hawai es la más extrema.

Con un fallo trascendental que debilitó la Ley de Derechos Electorales y una serie de decisiones posteriores sobre la redistribución de distritos electorales, la Corte Suprema ya ha tenido un impacto en las elecciones de mitad de mandato de este año.

Pero habrá más novedades este mes.

La corte está revisando las restricciones impuestas durante el escándalo Watergate sobre la cantidad de dinero que los partidos pueden gastar en coordinación con la campaña de un candidato.

El Comité Nacional Republicano solicita a los magistrados que eliminen dichas restricciones amparándose en la Primera Enmienda, a pesar de un precedente de 2001 que las ratificó.

Los expertos afirman que este resultado desviaría el flujo constante de dinero que se invierte en las elecciones cada dos años, alejándolo de los super PAC y dirigiéndolo hacia los partidos políticos.

Y es un resultado que, según los expertos, beneficiaría más a los republicanos que a los demócratas.

Aún más significativo es un caso que impugna las leyes de 14 estados que permiten que se cuenten las papeletas enviadas por correo si se reciben después del día de las elecciones.

El período de gracia tiene como objetivo compensar los retrasos del correo, pero ha sido criticado por los republicanos, ya que Trump ha insistido, sin pruebas, en un supuesto fraude generalizado en el voto por correo.

Los administradores electorales han advertido sobre el caos y la confusión que se produciría entre los votantes si se adelantaran los plazos para la entrega de votos en ciertos estados para las elecciones de mitad de mandato de este año.

Los opositores argumentan que los funcionarios electorales pueden simplemente notificar a los votantes sobre el cambio.

Esas decisiones se producirán en un momento en que los magistrados ya se han mostrado nerviosos ante las acusaciones de parcialidad en los recientes fallos electorales.

La jueza Ketanji Brown Jackson, en particular, ha criticado abiertamente a la corte por su manejo de esos casos y por la aparente motivación política.

Roberts, por su parte, defendió recientemente al tribunal de las acusaciones de politización, declarando ante una audiencia en Pensilvania que tales afirmaciones eran una interpretación errónea de su labor.

En ambos casos relacionados con las elecciones, Trump le pide a la Corte Suprema que se ponga del lado de la postura republicana.

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