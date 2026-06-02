Carrera contrarreloj para salvar a dos personas atrapadas en una cueva de Laos. Los rescatistas buscan nuevas vías de acceso

Por Rebecca Wright, Kocha Olarn, Angie Puranasamriddhi, June Jeong y Laura Sharman, CNN

Los equipos de rescate en Laos trabajan a contrarreloj para encontrar a dos hombres atrapados en una red de cuevas inundadas desde hace casi dos semanas, y ahora están buscando en la densa selva otra vía de acceso.

Se cree que los hombres entraron en la cueva el 20 de mayo, justo antes de que las fuertes lluvias provocaran inundaciones repentinas que les impidieron salir.

Otros cinco lograron escapar de los estrechos túneles gracias a las labores de rescate de expertos internacionales que acudieron a la peligrosa cueva en el centro de Laos.

El lunes resurgió la esperanza después de que los rescatistas informaran haber escuchado un posible “golpeteo” en lo profundo de la red de cuevas y haber encontrado un pozo vertical que esperaban que condujera a una cámara donde encontrarían a los hombres. Sin embargo, con el paso de las horas, ambas pistas parecieron descartarse.

El buceador tailandés especializado en cuevas, Kengkard Bongkawong, había declarado anteriormente a CNN por teléfono que “se oyeron golpes claros en respuesta a las señales”, aunque no se confirmó que los sonidos provinieran de víctimas atrapadas.

El técnico de rescate tailandés Manat Artmongkron comentó que la respuesta se escuchó a 70 metros (230 pies) de profundidad en el pozo vertical.

El buceador australiano Josh Richards desestimó posteriormente los informes, declarando a CNN que el ruido “podría haber sido de murciélagos” o “del viento”.

“Muchas de estas cuevas también tienen fisuras o emiten sonidos muy inusuales desde abajo. No parecían ecos ni nada por el estilo”, apuntó.

Los primeros informes sobre los sonidos de respuesta se produjeron cuando los rescatistas descendieron en rápel por el pozo vertical recién descubierto, con la esperanza de que pudiera proporcionar una entrada más segura a la cueva inundada.

Las primeras evaluaciones sugirieron que el pozo descendía más de 100 metros (328 pies) hacia el interior de la cueva, lo que potencialmente conducía a una cámara donde los hombres podrían haber buscado refugio.

En ese momento, los rescatistas trabajaban con un mapa dibujado con la ayuda de los cinco sobrevivientes.

Un equipo de buzos esperaba a que las autoridades trajeran equipos de escaneo avanzados que pudieran generar un mapa más nítido de la cueva, declaró Kengkard a CNN.

Los rescatistas podrían utilizar ese equipo mientras descienden por el pozo, lo que proporcionaría más detalles sobre la disposición de la cueva, añadió Kengkard.

Sin embargo, Richards declaró posteriormente que el pozo estaba “completamente lleno de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra” y que “no podían encontrar ninguna forma” de descender. “No estamos del todo seguros de cuáles serán los próximos pasos”, manifestó en un video el lunes.

En la madrugada del martes, Bongkawong afirmó en una transmisión en vivo por Facebook que el equipo estaba descansando para reanudar las operaciones por la mañana. El buzo tailandés agregó que estaba durmiendo fuera de la entrada de la cueva.

Según el buzo finlandés Mikko Paasi, los rescatistas esperaban volver a descender en rápel a la cueva y reanudar el bombeo de agua el martes.

Los hombres quedaron atrapados durante una expedición para encontrar oro en las estrechas y fangosas cavernas subterráneas.

Las condiciones en la entrada de la cueva siguen siendo difíciles, y las recientes lluvias han provocado inundaciones repentinas.

Bounkham Luanglath, presidente de la Asociación de Voluntarios del Pueblo Lao, declaró el lunes que continúan los trabajos para “bombear el agua y drenar la cueva lo más rápido posible”.

Se utilizó maquinaria pesada para excavar más estanques de retención de agua, con el fin de almacenar el líquido bombeado desde la cueva.

En su transmisión en directo, Bongkawong expresó su optimismo por haber podido rescatar a los dos aldeanos que aún permanecían atrapados, pero describió las dificultades de operar durante la temporada de monzones.

“Bajar a estos agujeros, entrar en la cueva, si de repente llueve y cae mucha agua, es como echar agua en una pajita”, indicó. “Al instante, la pajita se llenará. No podrás entrar ni salir. Es algo que debemos tener muy en cuenta, y es el mayor riesgo”.

De los supervivientes, uno fue puesto a salvo el viernes, mientras que los otros cuatro lograron escapar sin ayuda al día siguiente tras intensos esfuerzos para drenar el agua de la inundación en la zona.

Los cinco se están recuperando en el hospital tras haber sobrevivido durante más de una semana a base de agua y sueño para conservar sus fuerzas antes de que llegara la ayuda.

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Con información de Becky Anderson, de CNN.