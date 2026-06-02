Reñidas elecciones primarias este martes para gobernador de California y alcalde de Los Ángeles, y otros comicios a observar

Análisis por Aaron Blake, CNN

Seis estados celebrarán elecciones primarias este martes: California, Iowa, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur.

Esto es lo que estaremos observando cuando empiecen a llegar los resultados por la noche.

Ha sido una de las contiendas más impredecibles de los últimos tiempos.

Primero, una serie de figuras demócratas de renombre, como la exvicepresidenta Kamala Harris, declinaron presentarse.

Luego, parecía que el inusual sistema de primarias de dos vueltas del estado podría dar como resultado dos republicanos en las elecciones generales.

Finalmente, el demócrata Eric Swalwell, quien lideraba la contienda, se retiró tras las acusaciones de agresión sexual que él ha negado, lo que cambió drásticamente el rumbo de la carrera.

El martes veremos qué significa todo esto. Y es posible que descubramos quién será el próximo gobernador de California.

Las últimas encuestas muestran a tres candidatos a la cabeza: dos demócratas, el exsecretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Xavier Becerra, y el empresario Tom Steyer; y el republicano Steve Hilton, expresentador de Fox News.

Becerra experimentó un auge tras la salida de Swalwell, aparentemente en parte porque se le consideraba una opción segura con una sólida trayectoria política.

Los dos candidatos con mayor votación, independientemente de su partido, pasarán a la siguiente ronda en noviembre.

En los últimos días, Hilton ha instado a los republicanos que apoyan al sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, a unirse en torno a su candidatura, argumentando que una contienda entre dos republicanos ya no es posible.

Eso es significativo porque Hilton parece tener pocas posibilidades de convertirse en gobernador, salvo en una contienda entre dos republicanos. En otras palabras, parece estar más centrado en llegar a las elecciones generales.

Si Hilton llega a las elecciones generales, el demócrata al que se enfrente sería el claro favorito. Si son dos demócratas, entonces la contienda estará muy reñida.

Esta podría ser, incluso más que la contienda por la gobernación, aquella en la que los republicanos se han atrevido a soñar.

Spencer Pratt, exestrella de la telerrealidad, cuya campaña se ha centrado en el descontento con la respuesta de la alcaldesa demócrata Karen Bass a los devastadores incendios forestales recientes y a la crisis de personas sin hogar de la ciudad, está causando furor en los círculos republicanos nacionales y en los medios de comunicación conservadores.

La pregunta ahora es si podrá ganar las elecciones generales contra Bass o la concejala de Los Ángeles, Nithya Raman, una socialista democrática.

Los tres están muy igualados en las encuestas: una reciente consulta de la UC Berkeley-Los Angeles Times sitúa a Bass en el 26 %, a Raman en el 25 % y a Pratt en el 22 %.

Por supuesto, llegar a la final y convertirse en alcalde son dos cosas muy diferentes.

Pratt espera enfrentarse a la impopular Bass. Pero Los Ángeles sigue siendo un bastión demócrata, y la encuesta mostró que el 57 % de los votantes probables desaprobaban a Pratt, el mismo porcentaje que Bass.

En una hipotética segunda vuelta, Pratt iba 18 puntos por detrás de Bass y 17 por detrás de Raman. Con un número considerable de votantes indecisos, ambos demócratas se mantenían por debajo del 50%, lo cual es notable. Aun así, Pratt se enfrentaría a una dura batalla.

Dada la difícil contienda por el Senado, a los demócratas les gustaría mucho ampliar su representación. Y las primarias del martes incluyen dos estados donde, al menos, esto podría ser posible.

El caso más importante es el de Iowa, donde se celebrará una contienda por un escaño vacante tras la jubilación de la senadora republicana Joni Ernst.

El atleta paralímpico y representante estatal Josh Turek y el senador estatal populista Zach Wahls compiten por el derecho a enfrentarse a la favorita republicana, la representante Ashley Hinson.

Cabe destacar que Wahls ha estado haciendo una intensa campaña contra el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer.

El presidente Donald Trump ganó en Iowa por 13 puntos en 2024, pero los demócratas mantienen la esperanza de que sus aranceles puedan costarle votos al Partido Republicano en un estado predominantemente agrícola que solía ser más competitivo.

Montana es una incógnita. Allí, algunos demócratas prominentes parecen preferir un candidato más débil para así conseguir apoyo para el independiente Seth Bodnar, expresidente de la Universidad de Montana.

Respaldar a los independientes se ha convertido en una estrategia cada vez más común en estados como Nebraska, donde los demócratas tienen pocas posibilidades de ganar, y la campaña de Bodnar tiene vínculos con el exsenador demócrata Jon Tester.

Así, algunos intentan impulsar la carrera de la poco conocida demócrata Alani Bankhead, mientras que otros demócratas, como el exgobernador Brian Schweitzer, apoyan al exdiputado estatal Riley Neill, un candidato con mayor financiación.

Los demócratas se indignaron después de que el senador republicano Steve Daines anunciara su retiro en el último minuto, en una maniobra destinada a impedir la candidatura de un fuerte aspirante demócrata y a ungir al republicano Kurt Alme, un exfiscal federal, como su reemplazo.

La contienda por la gobernación en Iowa podría ser aún más interesante. Esto se debe a que los demócratas tienen grandes esperanzas puestas en el auditor estatal Rob Sand y creen que algún día podría ser un contendiente a nivel nacional, y también a que las elecciones a gobernador suelen ser menos partidistas.

Tal vez consciente de ello, Trump se involucró el viernes en unas primarias republicanas muy concurridas y polémicas, respaldando al representante Randy Feenstra por encima del empresario Zach Lahn y otros.

Eso debería convertir a Feenstra en el favorito. Pero un factor clave a tener en cuenta es si alguno de los cinco candidatos obtiene el 35 % de los votos. Si ninguno lo logra, el nominado se elegiría en una convención estatal del partido.

Con tantos estados votando, puede ser difícil elegir qué primarias para la Cámara de Representantes son las más importantes. Pero aquí hay algunas a las que conviene prestar atención:

En el distrito 22 de California, la pregunta es qué demócrata se enfrentará en las elecciones generales al representante republicano David Valadao en un distrito muy competitivo: el asambleísta estatal Jasmeet Bains, favorito del establishment, o el profesor de ciencias políticas Randy Villegas, uno de los favoritos del ala del partido afín a Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

En el distrito 40 de California, los representantes republicanos Young Kim y Ken Calvert compiten por el mismo distrito de la Cámara de Representantes después de que los demócratas estatales rediseñaran los mapas el año pasado.

En el distrito 13 de California, ¿se enfrentará el representante demócrata Adam Gray al empresario republicano Vin Kruttiventi o al exalcalde republicano de Stockton, Kevin Lincoln, en un distrito de tendencia demócrata?

En el distrito 45 de California, de tendencia demócrata, ¿quién, de entre los numerosos republicanos, se enfrenta al representante demócrata Derek Tran?

En el distrito 11 de California, comenzaremos a saber quién sucederá a la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, quien recientemente respaldó a la supervisora ​​demócrata de San Francisco, Connie Chan.

En el séptimo distrito de Nueva Jersey, la demócrata Rebecca Bennett, expiloto de helicóptero de la Marina, parece ser la favorita para enfrentarse al representante republicano Tom Kean, quien ha estado ausente del Congreso durante meses sin dar muchas explicaciones. Sin embargo, Bennett se enfrenta a oponentes con una importante financiación. (Kean pudo haber tenido problemas en las primarias, pero se presenta sin oposición por el lado republicano).

Es muy posible en Dakota del Sur.

El gobernador Larry Rhoden fue ascendido de vicegobernador el año pasado cuando Kristi Noem dejó el cargo para convertirse en secretaria de Seguridad Nacional de Trump.

Pero le espera una dura batalla con otros candidatos republicanos como el representante Dusty Johnson, el empresario Toby Doeden y el presidente de la Cámara de Representantes estatal, Jon Hansen.

Al igual que en Iowa, el umbral del 35 % es crucial. Si ninguno de los cuatro candidatos lo alcanza, los dos más votados irían a una segunda vuelta el 28 de julio.

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