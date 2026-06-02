El verdadero significado de la elección de Trump para el nuevo jefe de inteligencia de Estados Unidos

Análisis por Stephen Collinson, CNN

La capacidad del presidente Donald Trump para escandalizar e indignar a las élites de Washington es una gran ventaja a la hora de consolidar su base política.

Por lo tanto, el nombramiento este martes de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, como nuevo jefe interino de los servicios de inteligencia estadounidenses, fue una maniobra política clásica.

Senadores de ambos partidos, desconcertados, intentaron comprender públicamente la selección de un funcionario sin cualificaciones evidentes para un cargo tan crucial. Pulte carece de experiencia en inteligencia, espionaje o seguridad nacional.

La senadora Susan Collins, republicana de Maine, declaró a la prensa que desconocía si Pulte había tenido alguna vez una autorización de seguridad.

CNN informó el martes que el razonamiento de Trump era simple: quería un leal en quien pudiera confiar. Además, según fuentes, considera que Pulte desempeña un papel importante en la seguridad electoral.

Esa expectativa ya preocupa a los demócratas, puesto que Trump está intensificando sus afirmaciones infundadas de que las elecciones de mitad de mandato de noviembre podrían verse empañadas por el fraude, y Pulte ha demostrado en su cargo actual que está dispuesto a utilizar el poder federal para impulsar investigaciones politizadas contra los adversarios del presidente.

“Los estadounidenses tienen motivos de sobra para preocuparse por lo que sucede cuando el funcionario encargado de supervisar todo, desde la lucha contra el terrorismo hasta las amenazas extranjeras a las elecciones, es elegido por su disposición a impulsar la agenda política del presidente en lugar de por su experiencia”, declaró en un comunicado el senador demócrata Mark Warner, vicepresidente de la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado.

La visión de Trump para el puesto de director de inteligencia nacional es, por decirlo suavemente, peculiar.

El Director de Inteligencia Nacional (DNI) tiene la responsabilidad legal de ser el máximo responsable de inteligencia de Estados Unidos.

Entre sus funciones se incluyen informar al presidente sobre posibles ataques terroristas, evaluar las posibles acciones de un adversario en tiempos de guerra, supervisar las actividades de contrainteligencia más secretas y obtener la aprobación presidencial para operaciones encubiertas.

El puesto surgió de las cenizas de la catástrofe: los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron la muerte de 2.977 personas en Washington, Nueva York y Pensilvania.

Los terroristas suicidas de Osama bin Laden aprovecharon las lagunas legales provocadas por la catastrófica falta de coordinación de las agencias de inteligencia estadounidenses.

Con Estados Unidos inmerso en una nueva guerra en Medio Oriente, ya existían temores antes del nombramiento de Pulte de que la politización de la era Trump estuviera erosionando la capacidad del Director de Inteligencia Nacional para cumplir con su función fundacional.

La ley que creó la Oficina del Director de Inteligencia Nacional estipulaba que el director “debería tener amplia experiencia en seguridad nacional”.

Trump afirmó el martes en redes sociales que Pulte tenía “profunda experiencia en la gestión de los asuntos más delicados de Estados Unidos, la seguridad y la solidez de los mercados” y los US$ 10 billones de Fannie Mae y Freddie Mac.

Sin embargo, el historial de Pulte, a pesar de una exitosa carrera en las altas finanzas, parece estar muy lejos de cumplir con lo estipulado en la ley.

Sin embargo, Pulte es una elección perfecta para Trump porque comparte muchas de las cualidades que exhibieron los anteriores nombramientos de alto nivel del presidente.

En el caótico entramado del entorno de Trump, la falta de cualificaciones habituales de alguien para el puesto puede, paradójicamente, convertirlo en una buena opción.

Pulte es un ultraleal y un habitual del círculo íntimo de Mar-a-Lago. Es conocido por defender a ultranza a Trump en televisión y ha demostrado estar dispuesto a usar el poder del Gobierno para perseguir a los enemigos de Trump.

Como director de vivienda, remitió al Departamento de Justicia denuncias penales por presunto fraude hipotecario contra varios de los que Trump consideraba sus adversarios políticos.

El nombramiento de Pulte también refleja la evolución política de Trump.

El primer Director de Inteligencia Nacional del presidente durante su primer mandato fue Dan Coats, un respetado exsenador republicano con quien Trump parecía destinado a enfrentarse.

Coats, por ejemplo, afirmó que Rusia había interferido en las elecciones de 2016, una herejía en el entorno de Trump.

Con la elección de su gabinete en esta ocasión, Trump demostró que no permitiría que se repitieran los intentos de los altos funcionarios durante su primer mandato por limitarlo.

Así fue como figuras del movimiento MAGA, como el director del FBI, Kash Patel, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, terminaron ocupando altos cargos en materia de seguridad nacional. Pulte se inscribe plenamente en esta tradición.

El senador de Rhode Island, Jack Reed, el demócrata de mayor rango en e la Comisión de Servicios Armados del Senado, criticó duramente a Pulte, calificándolo como el funcionario menos cualificado en la historia de la comunidad de inteligencia para asumir un cargo tan crucial.

Añadió: “El deseo del presidente Trump de rodearse de personas sumisas e incompetentes es uno de los factores que llevaron a nuestra nación a una guerra desastrosa con Irán”.

La elección de Trump de un novato en inteligencia es también un insulto nada sutil a la comunidad de inteligencia secreta, que desde hace tiempo despierta sus sospechas tras sus afirmaciones de haber sido espiado durante su campaña de 2016.

Algunos influyentes seguidores de MAGA han pedido la abolición total de la DNI. Pero a pesar del desdén de Trump, la agencia desempeña un papel fundamental. Supervisa el informe diario de inteligencia del presidente.

Y los líderes de todas las agencias de inteligencia estadounidenses, como el director de la CIA, John Ratcliffe, rinden cuentas a la DNI.

La mejor manera de entender el ascenso de Pulte es como una maniobra política.

Trump ha estado sometido a una intensa presión política últimamente, incluso por parte de sus seguidores, especialmente por la guerra y el escándalo de Jeffrey Epstein.

Al elegir a Pulte, demuestra a los más intransigentes de MAGA y al ecosistema mediático conservador que sigue siendo un disruptor, un ajeno al sistema y un azote del “estado profundo”.

El activista de derecha Jack Posobiec elogió la elección de “Wild Bill” Pulte en el podcast de Steve Bannon. “Él ha sido quien ha conseguido las remisiones de casos criminales… Pulte es el tipo de persona que resuelve las cosas y luego simplemente vuelve al trabajo”.

Uno de los temas más tempranos y resonantes del movimiento MAGA de Trump ha sido la idea de que una clase profesional permanente de burócratas y élites establecidas reprime los objetivos de los estadounidenses comunes y corrientes y ha frustrado los planes de presidentes republicanos anteriores.

El vicepresidente J.D. Vance, quien siempre debe cultivar el apoyo de la base y el favor de Trump como potencial futuro candidato presidencial republicano, aprovechó este sentimiento y elogió a Pulte en X por reconocer que “la burocracia de la comunidad de inteligencia debe responder al liderazgo electo (en lugar de al revés)”.

Puede que no sea coincidencia que la elección de Pulte —un reflejo clásico de los seguidores de Trump— se produjera justo cuando los senadores republicanos frustraban otra medida para complacer a su base: un fondo de compensación de US$ 1.776 millones para quienes afirman haber sido víctimas de un sistema judicial instrumentalizado durante la administración Biden, incluyendo, potencialmente, a los condenados por delitos relacionados con los disturbios del Capitolio de Estados Unidos en 2021.

A juzgar por las primeras reacciones de los senadores, Pulte tendría pocas posibilidades de ser confirmado en el cargo de forma permanente.

Irónicamente, muchos senadores se habían opuesto a las posturas políticas poco convencionales de la actual Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien renuncia para apoyar a su esposo, que padece cáncer.

Pero Gabbard parece mucho más idónea para el cargo que Pulte: fue miembro del Congreso durante cuatro legislaturas, formó parte de las Comiciones de Servicios Armados, Seguridad Nacional y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, fue desplegada en Medio Oriente y África, y es comandante de batallón en la Reserva del Ejército de Estados Unidos.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró a la prensa que el país necesitaba “profesionales” en el departamento. “Si nominan a Pulte para ocupar el cargo de forma permanente, tendrá que pasar por un proceso de confirmación, audiencias y demás, así que ya veremos”.

Sin embargo, un funcionario en un cargo interino no necesita la confirmación del Senado. Según la Ley de Reforma de Vacantes Federales de 1998, un presidente puede nombrar a un funcionario que, como Pulte, haya obtenido la confirmación del Senado para otro puesto, de forma interina. El funcionario puede ocupar el cargo por un período mínimo de 210 días.

Ese cronograma preocupará a los demócratas. El partido de la oposición ya estaba alarmado por el acto más controvertido de Gabbard: presentarse en un registro del FBI en un centro de votación del condado de Fulton, Georgia.

Varios tribunales han refutado las falsas afirmaciones de Trump de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas.

Además, la Constitución otorga a los estados, y no al Gobierno federal, la responsabilidad de las elecciones.

Algunos críticos temen que los asesores de Trump puedan encontrar o inventar un ejemplo de injerencia extranjera como pretexto para declarar una emergencia nacional y tomar el control de la administración electoral.

Pulte podría ejercer legalmente como director interino de Inteligencia Nacional al menos hasta finales de año, un periodo que abarca las elecciones de mitad de mandato de noviembre, que Trump ya ha afirmado repetidamente que podrían estar viciadas por el fraude.

Los temores sobre la disposición de Pulte a usar el poder federal para perseguir las obsesiones de Trump y castigar a sus enemigos se ven exacerbados por su papel en la FHFA, cuando envió al Departamento de Justicia denuncias penales por acusaciones de fraude hipotecario contra cuatro demócratas que investigaron a Trump: la fiscal general de Nueva York, Letitia James; el entonces representante Eric Swalwell; el senador Adam Schiff; y la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.

También denunció a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por acusaciones similares.

En su declaración, Warner advirtió que “el presidente ha elegido a un funcionario que ha demostrado no solo voluntad sino afán por utilizar las facultades del Gobierno para tomar represalias políticas”.

Irónicamente, las preocupaciones del senador de Virginia reflejaban la afirmación de Posbiec de que Pulte “consigue resultados” para Trump.

Ambas posturas sugieren que el ascenso de Pulte debe analizarse desde una perspectiva política, más que desde la de la seguridad nacional.

Además, implican que, a pesar de las afirmaciones de que se encuentra en una etapa de declive, Trump planea que el resto de su segundo mandato sea tan turbulento como su primer año y medio de regreso al cargo.

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