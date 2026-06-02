EE.UU. alista aranceles del 25 % a Brasil por prácticas comerciales “desleales” y Lula da Silva responde con elogios a China

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos informó que planea imponer aranceles del 25 % a productos de Brasil por considerar que el país sudamericano aplica prácticas comerciales “irrazonables o discriminatorias” en perjuicio de Estados Unidos, una medida que, de no llegar a un acuerdo, entrará en vigor el 15 de julio.

Las prácticas de Brasil en áreas como los servicios de pago electrónico, los aranceles preferenciales, la deforestación ilegal, la protección de la propiedad intelectual y el acceso al mercado del etanol “son irrazonables y suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense, por lo que son susceptibles de acción”, dijo el lunes la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) en un comunicado sobre la investigación iniciada el año pasado.

Sin embargo, excluyó de los posibles nuevos aranceles algunos productos, como la carne de ganado vacuno, el café, las tierras raras, otros metales y las piezas de aeronaves.

El máximo responsable de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, dijo que junto al presidente Donald Trump han tenido “varias reuniones constructivas” con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su gabinete, pero “seguimos teniendo diferencias sustanciales a la hora de resolver ciertas cuestiones”.

“Espero con interés continuar el diálogo con el Gobierno brasileño antes de la fecha límite legal del 15 de julio”, agregó el funcionario.

El comunicado indica que Brasil tiene acuerdos comerciales preferenciales con México e India que perjudican a Estados Unidos. Además, considera que el país sudamericano no aplica con suficiente eficacia las leyes que evitan la entrada de productos falsificados en el país.

En sus primeras declaraciones al respecto, Lula da Silva optó por elogiar a China, potencia con la que rivaliza Estados Unidos. “¿Qué pasó hoy para contrarrestar la medida de Trump? China reconoció que Brasil está libre de fiebre aftosa a nivel nacional, por lo que nuestra carne puede entrar libremente en el mercado chino. Tengo mucha suerte, no voy a quedarme llorando. Si no quieres comprarme, puedo venderle a otro”, expresó en un acto público en el estado de Goiás.

Además, recordó que Brasil tiene un déficit comercial con Estados Unidos, por lo que agregó que “quien debería aumentar los aranceles somos nosotros, no ellos”. El mandatario también destacó que los equipos negociadores se han reunido tres veces sin llegar a un acuerdo desde su último encuentro con Trump hace un mes, el que calificó de “exitoso”.

En su mensaje, Lula da Silva también acusó de “traidor” al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente derechista Jair Bolsonaro y candidato opositor en las próximas elecciones presidenciales, al asociarlo a la medida estadounidense, ya que se produce días después de que visitara la Casa Blanca.

Por su parte, Bolsonaro dijo en redes sociales que él le pidió “expresamente” a Trump en su reciente reunión que no impusiera nuevos aranceles. El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro también sostuvo que Trump “no confía en Lula” y que la medida es una “represalia” contra el presidente de Brasil, pero agregó que los aranceles “no son la solución”.

En tanto, la Cámara Americana de Comercio (Amcham), que reúne a las empresas brasileñas con negocios en Estados Unidos, y la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la patronal más influyente de Brasil, coincidieron en que la amenaza de sanción todavía es preliminar y que, por ello, puede ser superada con el diálogo para llegar a un acuerdo.

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Con información de EFE y Reuters.