Ofertas “por tiempo limitado” y vendedores insistentes: así buscan defraudar con boletos y productos falsos para el Mundial

Por Mauricio Torres, CNN en Español

“No te quedes fuera”, “Últimas piezas”, “Oferta por tiempo limitado”. Conforme se acerca el arranque del Mundial de Fútbol 2026, frases como estas comienzan a abundar más en redes sociales y páginas web de México, dicen autoridades y organizaciones civiles, quienes tienen una advertencia para las personas que lleguen a encontrarse con estos anuncios: estas ofertas muy probablemente son demasiado buenas para ser verdad.

A dos semanas de la inauguración del torneo, que se realizará el 11 de junio en la Ciudad de México, las secretarías de Seguridad federal y local prevén un aumento en los intentos de fraude con la venta de boletos y otros productos como camisetas, balones, tarjetas o paquetes conmemorativos.

En un comunicado conjunto publicado el 21 de mayo, señalaron que los defraudadores recurren a espacios patrocinados y mensajes directos para posicionarse. También advirtieron que una de sus principales estrategias es presionar a sus potenciales blancos para que acepten una supuesta oferta justo en el momento en el que la reciben.

“Los aficionados pueden ser víctimas de fraudes relacionados con la venta de artículos inexistentes o de baja calidad, e incluso de robo de datos personales e información bancaria, a través de la exigencia de pagos inmediatos mediante transferencias o métodos sin protección, lo que dificulta la recuperación del dinero”, dijeron las secretarías.

Cifras oficiales indican que el fraude es el delito más común en México. En 2024, cerró con una tasa de 7.574 casos por cada 100.000 habitantes —por encima de otros ilícitos frecuentes como el robo en la calle o en el transporte público o la extorsión—, mientras que tan solo entre enero y abril de este año se registraron 40.398 víctimas de esta actividad en el país.

Este último dato, sin embargo, no detalla cuántos de esos fraudes pudieron tener alguna relación con los preparativos para la Copa del Mundo.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, una organización no gubernamental especializada en estas materias, recientemente hizo una advertencia similar a la que plantearon las secretarías de Seguridad.

Diana Elizabeth Becerra Martínez, coordinadora jurídica de la ONG, dijo a CNN que los defraudadores buscan aprovecharse de la urgencia de los aficionados para engañarlos y obtener ganancias. Cuando “enganchan” a alguien —generalmente a través de mensajes en Facebook, Instagram o WhatsApp—, lo presionan para tratar de convencerlo de que realice el pago en ese momento, sin darle oportunidad de pensar y verificar la oferta.

Los intentos de fraude con la venta de boletos, explicó Becerra Martínez, se dan a pesar de que la FIFA ya lanzó la última fase para la compra de entradas y, aunque en esta ocasión hay un sistema de reventa oficial, mucha gente no lo sabe y puede convertirse en blanco de fraudes.

“Cuando estas personas tienen un contacto contigo, lo que van a hacer es presionarte para que tú, antes de buscar algún tipo de información, de verificar que es una oferta real, realices el depósito”, dijo la especialista.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, el riesgo de ser víctima de un intento de fraude no solo se extiende a los aficionados mexicanos, sino también a los extranjeros que se espera lleguen a México para alguno de los 13 partidos que se jurarán en el país: cinco en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

La ONG estima también que las pérdidas económicas por un fraude de este tipo pueden ir de los 1.000 a los 100.000 pesos, lo que equivale a un rango de US$ 55 a US$ 5.500.

Para evitar caer en este tipo de fraudes, tanto las autoridades como las organizaciones civiles tienen diversas recomendaciones. La primera de ellas es revisar con calma las páginas web o de redes sociales a las que se accede, con el fin de corroborar que se trate de espacios oficiales.

Otras sugerencias son no hacer compras impulsivas ante anuncios con frases como “Últimas piezas” o “Solo hoy”, desconfiar de sitios sin información de contacto verificable o políticas de devolución claras, no hacer transferencias bancarias a cuentas personales, no introducir datos de identificación o bancarios en plataformas dudosas y no conectarse a redes públicas de Wi-Fi para hacer compras.

En caso de sufrir un fraude, la recomendación es acudir ante la Policía y después ante la Fiscalía para denunciar el delito e intentar recuperar el dinero perdido. Becerra Martínez señaló que organizaciones como el Consejo Ciudadano dan asesoría gratuita y que las denuncias son clave para que las autoridades actúen contra los delincuentes y dejar constancia de los hechos.

“Es muy importante la denuncia, porque lo que no se denuncia quiere decir que no está pasando”, dijo la especialista.

De acuerdo con cifras oficiales, en México la ciudadanía denuncia menos del 10 % de los delitos que se cometen. En 2025, la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública señaló que las principales razones por las que las personas no lo hacen son que lo consideran una pérdida de tiempo, desconfían en la autoridad o creen que denunciar implica trámites largos y difíciles.

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