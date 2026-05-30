La mayoría de los artistas contratados para concierto del 250 aniversario de EE.UU. de Trump cancelaron su participación

Por T.M. Brown, CNN

¿Qué pasaría si se celebrara un concierto para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos y ninguno de los artistas se presentara?

Esa es una de las posibilidades que enfrenta el Freedom 250, una iniciativa público-privada creada por el Gobierno de Trump, después de que la mayoría de los artistas contratados para actuar en una serie de conciertos de gran relevancia cancelaran su participación esta semana. The Commodores, Martina McBride, Morris Day & the Time, Bret Michaels (líder de Poison) y el rapero Young MC se han desvinculado públicamente de la serie de presentaciones programadas en el National Mall de la ciudad de Washington, entre el 25 de junio y el 10 de julio, como parte de la Gran Feria Estatal Americana.

“Me ofrecieron la oportunidad de actuar en un evento no partidario, pero resultó ser engañoso”, escribió McBride, la estrella de la música country, en una publicación de Instagram el jueves, anunciando su decisión de no participar.

Freedom 250 es una organización de la Casa Blanca, creada por decreto presidencial para generar alternativas impulsadas por Trump a los eventos planeados por la Comisión del Semiquincentenario de Estados Unidos, America250, una organización no partidista. El cartel anunciado para el concierto se inclinaba fuertemente hacia artistas consagrados como Morris Day y Vanilla Ice, muchos de los cuales comparten el mismo agente de contratación, Jeff Epstein, de Universal Attractions. Epstein no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios.

Todos los artistas que se han retirado sugieren que fueron engañados sobre las connotaciones políticas del evento. “Nunca se les informó a los artistas sobre ninguna implicación política del evento”, declaró Young MC en Instagram. El rapero comentó a Rolling Stone que el concierto fue un engaño.

Bret Michaels, ganador de “The Celebrity Apprentice” en 2010 y quien en el pasado ha elogiado al presidente Donald Trump, mencionó un problema similar.

“Desafortunadamente, lo que se nos presentó como una celebración de nuestro país se ha convertido en algo mucho más divisivo de lo que yo acepté formar parte”, escribió en un comunicado en Instagram el viernes. También dijo que él y su equipo han recibido amenazas debido a su posible participación en el evento.

Sin embargo, no todos se han retirado. El rapero Vanilla Ice, conocido por su éxito “Ice Ice Baby” y ferviente partidario de Trump, quien ha actuado en Mar-a-Lago en varias ocasiones, dijo en un video de TikTok: “Me siento muy honrado de dar este concierto”. Y agregó: “No nos tomamos nada demasiado en serio”. El rapero Flo Rida, autor del gran éxito de baile de finales de la década de 2000, “Low”, no se ha pronunciado sobre si actuará.

El famoso dúo pop Milli Vanilli, también anunciado como parte del cartel, se encuentra en una posición un tanto peculiar. El grupo ganó un Grammy al mejor artista revelación en 1990 antes de que se revelara que los vocalistas Fab Morvan y Rob Pilatus no habían cantado en las grabaciones que se les atribuían. Jodie Rocco, una de las artistas que proporcionó las voces originales para el grupo y que actúa con otros cantantes de las sesiones bajo el nombre de “The Real Milli Vanilli”, declaró a la AP que estaba “impactada” de que Milli Vanilli figurara en la lista de artistas. Pilatus falleció en 1998. Sin embargo, se espera que Morvan actúe en la Great American State Fair, con su propia voz.

Freedom Williams, rapero del grupo C&C Music Factory, afirmó en un video de Instagram grabado desde un ángulo peculiar —un comentarista dijo que Williams parecía estar sentado en el inodoro— que “no apoya a Trump”. Pero añadió que le irritaba más la gente que intentaba “cancelarlo” por su actuación, indicando que planea seguir adelante con ella. “El día que deje que ustedes, hijos de p***, me digan qué hacer, ese día me muero”.

Williams abandonó el grupo original a principios de la década de 1990, pero adquirió la marca registrada de C&C Music Factory en 2005. Robert Clivillés, uno de los integrantes de la “C” y cofundador del grupo, afirmó que Williams se estaba “haciendo pasar por C&C Music Factory” y que Clivillés “no participó en el evento, ni fue consultado al respecto, ni lo ha respaldado”.

CNN contactó a los representantes de todos los artistas que iban a actuar. Muchos se negaron a hacer comentarios o no respondieron. Young MC reiteró que Freedom 250 se había presentado como una organización no partidista cuando aceptó actuar, y que no se enteró de su afiliación con la administración Trump hasta más tarde.

Rachel Reisner, portavoz de Freedom 250, afirmó que la organización “mantiene su firme compromiso de ofrecer una experiencia única que reúna a todos los rincones del país en el National Mall”.

“Respetamos el derecho de cualquier artista a tomar sus propias decisiones, y nuestras puertas permanecen abiertas para cualquier intérprete que desee formar parte de la celebración de los 250 años de libertad, cultura y unidad estadounidenses”, declaró Reisner en un comunicado. “Hay demasiado que celebrar de esta gran nación como para permitir que el ruido y la división nos distraigan del increíble momento que tenemos por delante”.

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