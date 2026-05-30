Fuerte respuesta policial mientras partidarios de ICE y manifestantes se enfrentan fuera del centro de detención Delaney Hall

Por Gloria Pazmino y Rebekah Riess, CNN

Una multitud fue creciendo frente al centro de detención Delaney Hall, de ICE, en Newark, Nueva Jersey, este sábado por la mañana, mientras un grupo de partidarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se enfrentaba a manifestantes.

Los agentes de las fuerzas del orden llegaron en motocicletas amarillas y azules y en todoterrenos para ayudar a controlar a la multitud, mientras que otros montaban barricadas metálicas en un intento por mantener separados a los dos grupos.

Algunos “grupos extremistas nacionales” estuvieron involucrados en la protesta de este sábado en la instalación, dijo la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, sin identificar cuáles grupos.

A medida que más gente se sumaba a la protesta, un equipo SWAT llegó con equipo antidisturbios completo, acompañado por agentes de los departamentos de policía de la zona y de la Policía Estatal de Nueva Jersey. Desde entonces, la protesta se ha mantenido ordenada, dijo el teniente coronel de la policía estatal David Sierotowicz en una conferencia de prensa por la tarde.

Durante la noche, se amplió considerablemente el perímetro de seguridad alrededor del centro de detención. Se instalaron controles de la policía estatal en ambos extremos de la calle de Delaney Hall, con agentes bloqueando el acceso a los vehículos desde al menos media milla (casi un kilómetro) de distancia.

Se colocaron barricadas de cemento en la calle y se han instalado nuevas vallas de alambre y barricadas de tráfico frente a las puertas de entrada a las instalaciones.

Los organizadores de la manifestación “Apoya a ICE” habían instado a los participantes a mantenerse a salvo y pacíficos, y a respetar las leyes.

La protesta estalló horas después de que la Policía Estatal de Nueva Jersey despejara la zona el viernes por la noche, cuando los manifestantes lanzaron botes de gas y fuegos artificiales contra los agentes que escoltaban a los vehículos que sacaban a los empleados de las instalaciones de ICE.

Seis manifestantes fueron arrestados la noche del viernes, cinco de los cuales venían de fuera del estado, según la gobernadora.

Los manifestantes llevan días reunidos frente a las instalaciones de propiedad privada, con capacidad para 1.000 personas, donde se denuncian condiciones inhumanas desde hace meses.

Las tensiones se recrudecieron por primera vez durante el fin de semana del Día de los Caídos, cuando cientos de detenidos iniciaron una huelga de hambre para protestar por la comida en mal estado y las condiciones miserables, según afirmaron algunos de sus abogados.

Durante una reunión del gabinete el miércoles, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, criticó a los políticos que se pronunciaban sobre las condiciones en las instalaciones, afirmando que “solo había un puñado de personas que se negaban a comer porque querían la comida de su grupo étnico o la comida propia de su etnia”.

“Muchos detenidos han tenido que soportar gusanos en su comida, y yo no diría, como afirmó el Sr. Mullin, que se trata de una ‘elección étnica de comida’; creo que simplemente no quieren comer gusanos”, declaró el sábado a CNN Alex Minogue, abogado de Nova Law Group, que representa a personas en el centro.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha seguido rechazando las acusaciones de condiciones de vida inhumanas.

“Los políticos defensores de los santuarios están difundiendo calumnias categóricamente falsas sobre el centro Delaney Hall de ICE en Nueva Jersey. Este tipo de calumnias está incitando a disturbios violentos fuera del centro de ICE en Nueva Jersey”, afirmó la subsecretaria en funciones del DHS, Lauren Bis, en un comunicado el viernes.

“Ningún infractor de la ley en la historia de la civilización humana ha sido tratado mejor que los inmigrantes ilegales. Se les proporcionan tres comidas al día, atención médica y se les garantiza el debido proceso”, agregó en el comunicado.

Las autoridades de Nueva Jersey anunciaron el viernes que la policía estatal asumiría las operaciones de seguridad pública de los agentes de ICE fuera de Delaney Hall “para ayudar a calmar los ánimos” tras días de protestas que en ocasiones se han intensificado.

“Nuestra máxima prioridad es la seguridad pública, y debemos aprovechar esta oportunidad para calmar los ánimos”, declaró la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, en una rueda de prensa el viernes.

Sherrill dijo que la policía estatal establecería una “zona de protesta pacífica y protegida en el área situada justo frente al Delaney Hall”.

Este sábado, la gobernadora reiteró su llamado a los manifestantes a protestar “pacíficamente en las zonas seguras y a trabajar juntos para calmar los ánimos”.

“Tenemos que centrarnos en abogar por mejores condiciones para los detenidos, para sus familias y, en última instancia, por el cierre de Delaney Hall”, dijo Sherrill.

ICE ha “acordado retirarse de la zona inmediata, lo que reducirá la posible agitación de los manifestantes”, dijo el teniente coronel de la Policía Estatal de Nueva Jersey, David Sierotowicz, durante la rueda de prensa del viernes.

La fiscal general de Nueva Jersey dijo que el viernes por la noche se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía estatal mientras los agentes intentaban despejar un camino para que los vehículos salieran de las instalaciones de ICE en Nueva Jersey.

Esto ocurrió después de que los trabajadores del GEO Group —que gestiona Delaney Hall— pintaran líneas amarillas en la acera y colocaran carteles de “propiedad privada” y “prohibido el paso” fuera de las entradas principales de las instalaciones el viernes por la mañana.

El DHS declaró a CNN que el anuncio del estado es “una victoria para la ley y el orden”, al tiempo que reafirmaba su declaración anterior de que la gobernadora se había negado a permitir que la policía estatal prestara asistencia a los agentes de ICE en las protestas.

Mullin agradeció a la gobernadora que “ahora permita a la Policía Estatal de Nueva Jersey cooperar con nosotros” en un comunicado emitido el viernes.

“Apoyamos el derecho constitucional de todos los estadounidenses a manifestarse pacíficamente. Nadie tiene derecho a provocar disturbios ni a agredir a las fuerzas del orden”, añadió en un comunicado el sábado. “Esperamos aprovechar esta colaboración y trabajar juntos para eliminar a lo peor de lo peor de las comunidades de Nueva Jersey”.

Los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía estatal, algunos de ellos a caballo, se produjeron el viernes por la noche cuando los agentes intentaban despejar un camino para que los vehículos salieran de las instalaciones, según declaró la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, en un comunicado.

“Un número reducido de personas no obedeció las repetidas peticiones de despejar un paso seguro para los vehículos y llevó a cabo acciones peligrosas, como lanzar fuegos artificiales y botes de gas contra las fuerzas del orden, lo que puso a todo el mundo en peligro”, afirmó Davenport.

Las fuerzas del orden emitieron múltiples anuncios de dispersión para dar a los manifestantes “múltiples oportunidades de cumplir”, ya que “agitadores rodearon una patrulla identificada y profirieron amenazas contra el personal, creando preocupaciones inmediatas de seguridad”, dijo Sierotowicz este sábado.

Tras las órdenes de dispersión, se vio a personas recuperando máscaras, cobertores faciales, fuegos artificiales, piedras y otros proyectiles de una zona de tiendas cercana, añadió.

Agentes a caballo se abrieron paso entre la multitud para hacer retroceder a los manifestantes, según mostraba un video de Freedom News TV obtenido por CNN. Más tarde se vio a los manifestantes lanzando paños de cocina y basura contra los vehículos de ICE, mientras los residuos cubrían el suelo.

La policía estatal está garantizando un mínimo de contacto físico directo, y ninguno de los agentes disparó balas de goma ni golpeó a nadie con una porra el viernes por la noche, dijo Davenport este sábado.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para obtener detalles adicionales sobre la protesta del viernes por la noche.

Nueve personas fueron detenidas durante protestas similares el jueves por la noche, según declaró Mullin a CNN. “Cualquiera que agreda a las fuerzas del orden será procesado con todo el peso de la ley”, añadió.

Dependiendo de cómo continúen las protestas, el DHS ha indicado que está considerando retirar a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de sus puestos en el aeropuerto de Newark para que presten apoyo a los agentes frente a Delaney Hall, una medida que podría provocar retrasos en los vuelos.

“Un aumento de la presencia de ICE en la zona exterior de Delaney Hall supone una amenaza para la seguridad pública. Sabemos que, si eso ocurriera, habría vidas en peligro. Y no voy a aceptar ese riesgo”, declaró Sherrill el sábado.

La gobernadora dijo que la intervención de la policía estatal para despejar la zona exterior de las instalaciones de ICE fue fundamental.

“Esto era absolutamente necesario para proteger la seguridad pública y evitar una escalada por parte de ICE”, aseguró.

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Holly Yan, David Williams, Taylor Romine, Sarah Boxer, Chris Boyette, Sarah Dewberry y Hanna Park, de CNN, contribuyeron a este informe.