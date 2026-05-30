Donald Trump Jr. y su nueva esposa comparten un video del detrás de cámaras de su boda

Por Alejandra Jaramillo, CNN

Donald Trump Jr. y su nueva esposa, Bettina Trump, publicaron el viernes en las redes sociales un video de su boda, en el que se vieron nuevas imágenes del detrás de cámaras de sus lujosas y tropicales nupcias en las Bahamas.

El video iba acompañado de un mensaje: “La noche en que me casé con mi mejor amiga, mi amor y mi eternidad”.

Continuaba diciendo: “Bettina, has traído tanta paz, alegría y luz a mi vida. Estando a tu lado, rodeado por nuestros hermanos, tu madre, Donnie y Kai, nunca me he sentido más agradecido ni más seguro de nada”.

“Mi esposa. Mi corazón. Mi eternidad”, concluyó Don Jr.

El video ofrece una mirada íntima al día de la boda, celebrada el fin de semana pasado: comienza con la pareja dándose un chapuzón en las aguas turquesas de las Bahamas durante lo que parecía ser una sesión de fotos previa a la ceremonia. Ataviados con conjuntos coordinados en blanco y azul claro, se ve a la pareja abrazándose en la orilla del mar.

Las imágenes pasan luego a los preparativos de la ceremonia, mostrando brindis con champán, primeros planos de los tacones plateados de Bettina —adornados con cristales—, su vestido de novia de seda colgado junto a una bata nupcial, y un broche personalizado con dijes que llevan fotos de su difunto padre. Entre los toques personales destacados en el video se encuentra una vela con la frase “Love Trumps All” (El amor lo supera todo).

La celebración de la boda tuvo lugar en el lujoso Little Pipe Cay, una exclusiva isla privada de 15 hectáreas destinada a multimillonarios, que cuenta con playas, cinco “lujosas casas de campo” con 11 dormitorios, servicio de mayordomo, spa y una capilla privada. La lista de invitados fue de menos de 50 personas, y se implementaron precauciones de seguridad adicionales después de que se filtrara la ubicación del evento, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto. Anteriormente, los familiares solo habían compartido instantáneas en Instagram, incluida una imagen de la inscripción “Mrs. Trump” bordada en letra cursiva sobre seda blanca, junto con una servilleta de cóctel que citaba a Jane Austen: “Mi corazón es, y siempre será, tuyo”.

En las imágenes recién publicadas, se muestra a Donald Trump Jr. preparándose para la ceremonia con un traje de color tostado, sin corbata. El video destaca un detalle personalizado bordado en el interior de su chaqueta: una letra “B” en cursiva —inicial de Bettina— enmarcada por un corazón. En un momento del video, se le ve sentado en una tumbona, leyendo lo que parecen ser votos matrimoniales escritos a mano o una nota dirigida a su novia. Mientras se observa a familiares y amigos cercanos ayudando a la pareja a prepararse —compartiendo abrazos, sonrisas y momentos de celebración—, quien brilla por su ausencia en el video es el padre del novio: el presidente Donald Trump. Él permaneció en la Casa Blanca mientras continuaban las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz con Irán.

Más tarde, se ve al novio llegando en un carrito de golf a la pequeña capilla nupcial, donde los familiares se habían reunido para la ceremonia. En el interior del íntimo recinto, se puede ver a sus hijos —Kai, Tristan y Spencer— de pie en la primera fila, mientras que su hermana Ivanka Trump aparece sentada junto a su esposo, Jared Kushner; asimismo, se observa a su media hermana Tiffany Trump y al esposo de ésta, Michael Boulos, en la última fila de la pequeña capilla.

El video concluye con una despedida con bengalas, momento en el que los recién casados ​​comparten su primer beso como marido y mujer. De fondo, durante el clip, suena una versión del clásico éxito de las Ronettes: “Be My Baby”.

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Con información de Betsy Klein, de CNN.