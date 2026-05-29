Miembros de la OTAN condenan a Rusia después de que un dron alcanzó un edificio en Rumania, con saldo de dos heridos

Por Kathleen Magramo, CNN

Un dron ruso cargado de explosivos impactó contra un edificio de apartamentos en Rumania la madrugada del viernes, hiriendo a dos personas, mientras las fuerzas de Moscú atacaban un puerto ucraniano cercano, informó el Gobierno del país europeo.

El hecho provocó una rápida condena por parte de la Unión Europea y la OTAN. El embajador de EE.UU. en la OTAN, Matthew Whitaker, la calificó de “incursión temeraria”.

“Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN”, publicó en X.

Mientras tanto, Bucarest insta a sus aliados a que le ayuden con sus defensas antidrones, aprovechando la creciente preocupación de que la guerra de Rusia en Ucrania pueda extenderse aún más por el continente.

El dron impactó contra el tejado de un edificio en Galati, cerca de la frontera con Ucrania, declaró un portavoz del Ministerio de Defensa rumano a Antena 3 CNN, filial de CNN.

“Este dron entró en el espacio aéreo nacional a la 1:54 de la madrugada y se dirigió hacia la zona este de la ciudad de Galati, pero lo perdimos de vista por radar al sur de Galati”, informó el coronel Cristian Popovici.

La ministra rumana de Asuntos Exteriores, Oana-Silvia Toiu, afirmó en una publicación en X que tenía “confirmación del Ministerio de Defensa Nacional de que el dron que se estrelló contra un edificio residencial en Galati era de origen ruso”.

Las imágenes de video mostraban el techo del edificio de apartamentos visiblemente carbonizado, mientras los equipos de respuesta e investigadores inspeccionaban el lugar del impacto el viernes por la mañana.

El ejército rumano declaró que no hubo oportunidad de derribar el dron, pero recalcó que la situación está bajo control.

“No nos enfrentamos a un ataque contra Rumania, sino a las consecuencias de un conflicto que tiene lugar justo al lado de nuestra frontera”, declaró el general de brigada Gheorghe Maxim, subcomandante del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Galati se encuentra en la frontera con Ucrania, en el extremo sureste de Rumania. Justo al otro lado de la frontera está Izmail, sede del puerto ucraniano más grande del río Danubio y objetivo frecuente de ataques rusos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, afirmó que el incidente “demuestra una vez más que la agresión rusa supone una amenaza real para la región del Mar Negro y para toda Europa”.

Casi al mismo tiempo que el dron se estrellaba contra el apartamento en Galati, las autoridades ucranianas informaron que la zona del puerto de Izmail había sido atacada con drones rusos.

Según el comunicado del ministerio, los radares rumanos detectaron drones en el espacio aéreo rumano. Se desplegaron dos aviones F-16 y se autorizó a los pilotos a atacar objetivos durante toda la alerta.

Rumania, antigua integrante del bloque comunista del Este, es miembro tanto de la OTAN y la Unión Europea.

Los miembros de la OTAN —el pacto de defensa transatlántico que se rige por el principio de que un ataque contra uno es un ataque contra todos— se han visto cada vez más obligados a responder a los drones y misiles rusos que han entrado en su espacio aéreo o han caído en su territorio, lo que ha incrementado las tensiones con Moscú.

Toiu declaró que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha convocado al embajador de Rusia en Bucarest. En una declaración anterior, afirmó que la acción de Rusia “representa una escalada grave e irresponsable”.

Toiu añadió que Rumania ha solicitado a la UE y a la OTAN “medidas para acelerar la transferencia de capacidades antidrones” al país.

“Rumania actuará con la máxima determinación para aumentar la presión internacional sobre la Federación Rusa con miras a lograr un alto el fuego inmediato y completo” en la guerra entre Ucrania y Rusia, según el comunicado.

La OTAN y la UE han declarado que Moscú ha vuelto a cruzar una línea roja.

La portavoz de la alianza, Allison Hart, declaró que su secretario general está en contacto con las autoridades rumanas tras el incidente.

“Condenamos la imprudencia de Rusia, y la OTAN seguirá reforzando sus defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones”, apuntó Hart.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que se están preparando sanciones contra Moscú y añadió: “La guerra de agresión de Rusia ha cruzado una línea roja más”.

Los países europeos también se apresuraron a condenar a Rusia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, también convocó al embajador de Rusia y condenó el “acto irresponsable”, declarando a la emisora ​​pública France Inter que Moscú ha “atacado a un país amigo, miembro de la UE y de la OTAN”.

El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, también condenó el ataque con drones rusos y afirmó que su país “se solidariza plenamente con su aliado Rumania y está dispuesto a apoyar las medidas adecuadas para prevenir este tipo de violaciones”.

Según la agencia de noticias Reuters, drones rusos han violado el espacio aéreo rumano 28 veces desde que Moscú comenzó a atacar los puertos de Ucrania al otro lado del Danubio.

En septiembre de 2025, cazas de la OTAN derribaron varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco durante un ataque contra la vecina Ucrania. La alianza militar denunció a Moscú por un comportamiento “absolutamente peligroso” que elevó las tensiones a un nuevo nivel.

Días después de ese incidente, Rumania condenó las “acciones irresponsables” de Moscú tras alegar que un dron ruso violó el espacio aéreo rumano durante un bombardeo contra Ucrania, lo que provocó que Bucarest desplegara aviones de combate.

Esta noticia ha sido actualizada con la información más reciente.

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Con información de Kara Fox, Daria Tarasova-Markina y Stephanie Halasz, de CNN.