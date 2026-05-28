Un manuscrito del rey Arturo, en manos privadas durante 700 años, sale a la venta por un precio astronómico

Por Lianne Kolirin, CNN

Un manuscrito medieval que contiene una versión temprana de las historias del rey Arturo y Merlín, que ha permanecido en manos privadas durante aproximadamente 700 años, se subastará este verano en una venta excepcional.

Se espera que el manuscrito ilustrado, que data de los siglos XIII o XIV, alcance hasta US$ 2,7 millones y es uno de los documentos más antiguos que narran la leyenda del rey Arturo y la búsqueda del Santo Grial.

Escrito entre 1290 y 1310, el Grial de Clermont-Tonnerre es la pieza estrella de la próxima subasta de Libros y Manuscritos Valiosos de Christie’s en julio.

El tomo contiene texto en francés antiguo perteneciente a una serie conocida como el ciclo de Lancelot-Grial y ha sido valorado entre US$ 2 millones y US$ 2,7 millones.

Escrito en pergamino y decorado con pan de oro, el manuscrito presenta 126 “ricas ilustraciones” de la leyenda que ha inspirado innumerables libros, películas y debates académicos, según Eugenio Donadoni, director de manuscritos medievales y renacentistas de Christie’s.

Entre las imágenes se encuentran algunas que representan a Merlín el mago transformándose en diferentes formas y algunas de las historias del rey Arturo y sus caballeros.

Según la casa de subastas, nunca se ha exhibido públicamente ni se ha estudiado en detalle.

Donadoni declaró a CNN por correo electrónico que se trata de un manuscrito “prácticamente desconocido” que probablemente despertará gran interés cuando salga a la venta.

“Este es un manuscrito redescubierto de uno de los mayores romances medievales: la historia del Santo Grial, Merlín y el joven rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, textos fundamentales para la cultura occidental”, afirmó, añadiendo que solo existen tres manuscritos de este tipo en manos privadas y que este es el más antiguo.

La casa de subastas cuenta con un historial detallado del manuscrito que muestra una larga lista de propietarios anteriores, afirmó Donadoni.

Añadió que entre los propietarios anteriores se encontraban un caballero del siglo XV, un caballero de justa, un “medieval apasionado” y un industrial del siglo XX llamado Jean Lebaudy, quien recibió dos “Cruz de Guerra” por sus “hazañas heroicas en ambas guerras mundiales”.

Si bien no se ha identificado al vendedor del manuscrito, Donadoni declaró a CNN que proviene de una “colección privada de larga trayectoria”.

“Este manuscrito ofrece múltiples atractivos: históricos, histórico-artísticos, textuales y culturales”, afirmó. “Está el elemento cristiano: la búsqueda del Santo Grial; el elemento caballeresco: las aventuras, las misiones, las justas, las batallas”.

Según Donadoni, es probable que la venta atraiga a muchos postores potenciales.

“Debería interesar a las instituciones porque se trata de un manuscrito prácticamente desconocido de una de las mayores novelas de caballerías medievales, pero también podría interesar a los compradores privados por las mismas razones que atrajeron a la larga lista de propietarios que lo han atesorado durante los últimos 700 años”.

Y añadió: “Ha sido un privilegio poder trabajar en un manuscrito de esta rareza y calidad: las historias son universales y aún tiene mucho que ofrecer en términos de investigación y disfrute. Como el propio Merlín profetiza en el texto: ‘Y la historia se contará para siempre y se escuchará con alegría mientras el mundo exista’”.

La subasta tendrá lugar en el Christie’s de Londres el 8 de julio.

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