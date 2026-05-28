ABC acusa a la FCC de Trump de “represalias inconstitucionales” en disputa por licencias de estaciones

Por Brian Stelter y Liam Reilly, CNN

ABC está sentando las bases para una batalla histórica por la Primera Enmienda.

Este jueves, ABC presentó la documentación para renovar las licencias de sus estaciones locales de televisión “bajo protesta en respuesta a una orden ilegal, arbitraria e inconstitucional” de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

ABC adjuntó una carta de objeción extraordinaria en la que acusa a la agencia alineada con Trump de utilizar “represalias y coerción inconstitucionales” para amenazar la libertad de expresión.

Las presentaciones se produjeron un mes después de que la FCC ordenara a ABC presentar solicitudes de renovación para sus ocho estaciones propias, a pesar de que las licencias actuales no vencen hasta dentro de varios años. Fue la más reciente escalada en el intento de meses de la agencia por presionar a ABC y a su empresa matriz, Disney.

“La única razón plausible para emitir la orden es castigar a la estación por un discurso que al gobierno no le gusta”, argumentó ABC en la carta del jueves.

En respuesta, el presidente de la FCC, Brendan Carr, reiteró su afirmación de que el desafío a las licencias forma parte de una investigación en curso de la FCC sobre las iniciativas de diversidad de Disney.

“La FCC ha estado investigando a Disney durante más de un año, después de que surgieran informes que alegan que discriminaba a personas por motivos de raza, género u otras características protegidas, en violación de las leyes federales de no discriminación”, escribió Carr en X.

Carr, quien ha seguido la línea del presidente Trump al denunciar el activismo “woke”, afirmó que la FCC “seguirá los hechos y la ley adondequiera que conduzcan”.

La única comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez, ha argumentado que el discurso sobre discriminación es un pretexto para una persecución política contra Disney.

“Disney y sus estaciones de ABC son las últimas víctimas de la campaña de censura y control de esta administración”, escribió Gomez en X. “Me alegra ver que exponen las acciones de la FCC como nada más que una represalia política descarada y un ataque ilegal contra la libertad de expresión y una prensa libre”.

Desde la reelección de Trump, la FCC ha perseguido repetidamente a ABC, a pesar de contar con poderes de ejecución limitados. Carr ha examinado las relaciones de ABC con afiliadas locales; ha abierto una investigación sobre las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de Disney; emitió una advertencia por un chiste de Jimmy Kimmel; y abrió una pesquisa sobre si “The View” violó una supuesta regla de “tiempo igual”.

A medida que aumentaba la presión y mientras Trump renovaba el mes pasado su impulso para que despidieran a Kimmel, los ejecutivos de ABC se prepararon para defender a las estaciones con base en la Primera Enmienda.

Disney contrató al destacado abogado conservador y litigante ante la Corte Suprema Paul Clement, quien presentó una carta ante la FCC el 7 de mayo en la que señaló que el gobierno representaba una amplia amenaza a la libertad de expresión con su investigación sobre “The View”.

La respuesta del jueves sobre las licencias de las estaciones no estaba firmada, pero transmitía un mensaje similar. Expertos legales señalan que las respuestas parecen estar redactadas con miras a una futura batalla judicial.

La carta de ABC destacó que la FCC “no había exigido una renovación anticipada en más de cinco décadas” y que “nunca antes había exigido solicitudes simultáneas de renovación de licencias a un grupo de estaciones comúnmente propiedad de una red”.

La orden “es inconsistente con un ejercicio legítimo de autoridad investigativa y es claramente incompatible con la Primera Enmienda”, escribió ABC. “Peor aún, la orden abre la puerta a un ataque contra la licencia de la estación, mientras la comisión busca un pretexto legal para alcanzar su objetivo deseado”.

El verdadero propósito de la orden de renovación anticipada, añadió ABC, era “suprimir el discurso, escalar hacia una posible revocación de la licencia y hacer que la estación y otras lo piensen dos veces antes de decir algo que al Gobierno podría no gustarle”.

La carta concluye: “Cuando un medio de radiodifusión debe sopesar represalias regulatorias antes de tomar decisiones editoriales, el público pierde acceso a un periodismo libre de influencia gubernamental”.

Horas antes de que ABC presentara la documentación de las licencias, la FCC publicó un aviso público sobre las obligaciones de “interés público” que deben cumplir los radiodifusores.

Fue otra demostración de poder por parte de Carr, quien dijo que “la agencia tomará las medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento”, a pesar de que el estándar de “interés público” ha sido poco definido durante décadas.

En respuesta a ese aviso, Gomez afirmó que los radiodifusores deberían “ignorar estas últimas amenazas y mantenerse firmes”.

“Responder es la única forma de impedir que esta FCC abuse de su poder para silenciar el discurso y castigar el periodismo independiente”, escribió Gomez.

ABC también presentó este jueves declaraciones de interés público para cada una de sus ocho estaciones, detallando página tras página sus contribuciones a las comunidades en las que transmiten.

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