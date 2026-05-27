Muere al menos una persona y 9 se encuentran desaparecidas tras implosión en una planta de papel y embalaje en Washington

Por Alisha Ebrahimji y Emma Tucker, CNN

Al menos una persona ha fallecido, nueve resultaron heridas y nueve empleados permanecen desaparecidos tras la rotura de un gran tanque de producto para el tratamiento químico, que contenía materiales peligrosos, en una planta de papel y embalaje en el estado de Washington, informaron los bomberos.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 7:30 de la mañana, hora local, en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging Co. en Longview, Washington, tras la rotura de un tanque que contenía licor blanco, una mezcla química utilizada en el proceso de fabricación de papel, según el Departamento de Bomberos de Longview.

Las autoridades habían indicado previamente que el tanque había implosionado.

No existe ninguna amenaza para la comunidad circundante, informó el departamento, aunque recomendó a la población evitar la zona.

La situación sigue activa, pero las labores de recuperación y estabilización continúan siendo extremadamente complejas debido a los riesgos para la seguridad, declaró Scott Goldstein, jefe de bomberos de Cowlitz 2 Fire Rescue, en una conferencia de prensa el martes por la noche.

Entre los heridos se encuentran ocho empleados y un bombero, quien ya fue atendido y dado de alta, de acuerdo con los rescatistas. En una rueda de prensa celebrada horas antes, habían confirmado que se habían producido víctimas mortales a causa de la implosión.

CNN se ha puesto en contacto con la planta de Nippon Dynawave Packaging Co. para obtener comentarios sobre el incidente.

Si bien los funcionarios inicialmente dijeron que el tanque tenía una capacidad de 80.000 galones y que estaba lleno aproximadamente al 60 %, posteriormente indicaron que contenía más de diez veces esa cantidad de licor blanco, aproximadamente 900.000 galones.

Añadieron que podrían quedar alrededor de 90.000 galones de material dentro del tanque dañado.

Este accidente es el último de una serie de incidentes ocurridos en instalaciones industriales, fábricas y plantas en los últimos meses, algunos de los cuales también han resultado mortales.

La semana pasada, las autoridades se apresuraron a evitar la explosión de un tanque químico sobrecalentado en California, lo que provocó la evacuación de decenas de miles de residentes hasta que se redujo la presión en el tanque, eliminando así el riesgo de una explosión catastrófica.

En abril, una fuga química de ácido nítrico y otra sustancia en una planta de Virginia Occidental causó la muerte de dos personas e hirió a más de una docena, según Associated Press.

En octubre del año pasado, más de 10.800 kilos de explosivos detonaron en una planta de explosivos en Tennessee, causando la muerte de 16 empleados y una explosión tan intensa que se registró como un terremoto de magnitud 1,6.

Dos meses antes, una explosión en una planta de US Steel en Pensilvania mató a dos trabajadores e hirió a más de diez, uno de los cuales quedó atrapado entre los escombros, informó AP.

Un portavoz del PeaceHealth St. John Medical Center declaró a CNN que el hospital recibió inicialmente a nueve pacientes, entre ellos una persona que falleció en el incidente de Longview.

Dos personas fueron trasladadas a otros centros y otras seis se encontraban en “estado estable”, según Jim Murez, director de comunicaciones del hospital.

Longview se encuentra a unos 80 kilómetros al norte de Portland y a unos 210 kilómetros al sur de Seattle.

Las operaciones de recuperación se han retrasado porque algunas zonas del lugar son inaccesibles debido a los problemas de seguridad que persisten en las instalaciones de Longview, declaró Matt Amos, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Longview, en la rueda de prensa del martes por la noche.

El tanque sigue inestable, lo que crea “condiciones peligrosas” para los equipos de respuesta a emergencias, declaró Goldstein en la conferencia de prensa.

Las labores de rescate se reanudarán el miércoles por la mañana, una vez que las condiciones permitan a los equipos continuar de forma segura, agregó.

Según informó el departamento de bomberos, las agencias locales, regionales y estatales están coordinándose con el personal de las instalaciones para “reforzar estructuralmente y estabilizar el lugar” y ayudar en las labores de recuperación, que podrán reanudarse de forma segura el miércoles por la mañana.

“Los esfuerzos de recuperación siguen centrados en acceder de forma segura a todas las zonas afectadas de las instalaciones, rescatar a las víctimas y apoyar a las familias afectadas, al tiempo que se garantiza la seguridad de los equipos de respuesta debido a la inestabilidad del lugar”, comentó Amos.

Según indicó, todas las familias afectadas ya han sido notificadas.

De acuerdo con la portavoz Brittny Goodsell, el Departamento de Ecología del estado cuenta con un equipo especializado en derrames en el lugar para monitorear la calidad del aire y del agua.

Aunque los equipos de respuesta no han detectado un aumento repentino en los problemas de calidad del aire, un grupo adicional de monitoreo del aire se dirige a las instalaciones para apoyar las labores, informó Goodsell.

“Actualmente no tenemos ninguna preocupación por la salud pública fuera del lugar de los hechos”, aseguró.

El gobernador Bob Ferguson declaró que los funcionarios estatales estarán en el lugar “para hacer todo lo posible por ayudar en esta situación”, y agregó: “Estaremos aquí el tiempo que sea necesario”.

El estado ha estado en “contacto constante” con los equipos de respuesta locales para ofrecer apoyo y ha movilizado al equipo de apoyo civil de la Guardia Nacional del estado, afirmó Ferguson, demócrata.

El Departamento de Salud está colaborando con la logística médica de emergencia, añadió.

Mientras continuaban las labores de búsqueda y rescate, miembros de la comunidad se reunieron el martes por la noche en Longview para una vigilia en honor a las víctimas y a quienes aún permanecen desaparecidos.

Algunos sostenían velas mientras inclinaban la cabeza en oración. Líderes religiosos dirigieron oraciones por las familias y los socorristas, haciendo un llamado a la unidad.

“Estamos aquí esta noche porque cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos”, manifestó el pastor Mark Schmutz de la Iglesia Northlake.

Según el Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington, hay dos inspecciones en curso en las instalaciones que no guardan relación con la implosión.

Una de ellas se abrió en marzo después de que el departamento recibiera una queja anónima sobre la preocupación “por una válvula en un tanque clarificador de amoníaco acuoso”, que no es el mismo tanque que se rompió, según la agencia.

La otra se inauguró en mayo tras recibir una queja sobre un socavón provocado por un desagüe defectuoso, informó la agencia.

Los funcionarios estatales sancionaron el lugar por infracciones tras otras tres inspecciones realizadas en los últimos cinco años que no estaban relacionadas con la “seguridad en los procesos o el almacenamiento de productos químicos”, sino con la protección contra caídas y el incumplimiento del uso de mascarillas.

La tercera infracción señalaba que el empleador “no garantizó que los empleados contaran con un lugar de trabajo libre de riesgos reconocidos que causaran, o que pudieran causar, lesiones graves o la muerte”, recoge el informe de inspección.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Andi Babineau y Hanna Park, de CNN.