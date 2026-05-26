La mortífera ola de calor que azota Europa a principios de temporada está batiendo récords

Laura Paddison

Los récords de temperatura se están rompiendo en toda Europa mientras partes del continente se sofocan en una ola de calor que trae temperaturas extremas de manera alarmantemente temprana en el año.

El continente está lidiando con una potente ola de calor, un persistente sistema de alta presión que actúa como una tapa en una olla, atrapando el aire caliente y empujándolo hacia abajo. Puede permanecer en su lugar durante días o incluso semanas y es un fenómeno meteorológico que se hace más probable e intenso debido al cambio climático causado por el ser humano.

El lunes, el Reino Unido registró el día más caluroso de mayo en su historia, con temperaturas alcanzando los 34,8 grados Celsius en los Jardines de Kew en Londres, rompiendo el récord anterior por 2 grados Celsius. Por lo general, los récords de calor se rompen solo por fracciones de grado.

Luego, este martes, el récord se volvió a romper, ya que las temperaturas subieron a 35 grados. La temperatura promedio en Londres a finales de mayo es de alrededor de 20 grados Celsius.

A medida que el calor aumentaba el lunes, se desató un incendio forestal cerca de Arthur’s Seat, una colina en Edimburgo, Escocia, y cientos de propiedades en el sureste de Inglaterra se quedaron sin agua al aumentar la demanda.

Hubo poco alivio durante la noche en el Reino Unido, donde se experimentó una “noche tropical” en la que las temperaturas no bajaron de 20 grados.

Estas temperaturas pueden no parecer extremas, pero son muy incómodas e incluso peligrosas en el Reino Unido, donde la mayoría de las viviendas no están lo suficientemente bien aisladas como para mantener el calor fuera y solo alrededor de 5 % de los hogares cuentan con aire acondicionado. Un informe, publicado la semana pasada del Comité de Cambio Climático del Reino Unido advirtió que el país está “construido para un clima que ya no existe”.

“Aunque ocasionalmente tenemos períodos cálidos en mayo, lo que estamos viendo ahora es sin precedentes”, dijo Stephen Dixon, un portavoz de la Oficina Meteorológica. El cambio climático está aumentando las posibilidades de romper récords de temperatura en mayo, señaló Dixon a CNN. “Lo que solía ser un evento de 1 cada 100 años es ahora un evento de 1 cada 33 años”.

El Reino Unido no es el único lugar que sufre. Gran parte de Europa Occidental está enfrentando temperaturas de 10 a 15 grados Celsius por encima de lo normal esta semana.

Francia está experimentando un calor “sin precedentes” para esta época del año, según el servicio meteorológico Météo France, con el lunes como su día de mayo más caluroso registrado.

Las temperaturas extremas están teniendo consecuencias mortales. Ha habido “siete muertes directa o indirectamente relacionadas con el calor, incluidas al menos cinco por ahogamiento, así como muertes relacionadas con el calor extremo durante eventos deportivos”, dijo Maud Bregeon, portavoz del Gobierno francés, a la red de televisión francesa TF1.

El domingo, un hombre de 53 años murió durante un evento deportivo en París y una mujer murió en un evento deportivo Hyrox en la ciudad de Lyon, según informes locales citados por la Associated Press.

Aún no se ha confirmado si las muertes estaban relacionadas con el calor, pero la Ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, pareció establecer un vínculo al decir que las muertes eran “un recordatorio contundente de que la práctica de deportes en calor extremo requiere absoluta vigilancia”.

España también está experimentando “temperaturas extraordinariamente altas para esta época del año”, según su servicio meteorológico AEMET, con temperaturas en el sur pronosticadas para llegar hasta los 40 grados en la segunda mitad de la semana.

El calor es uno de los signos más claros de la crisis climática. Los gases que calientan el planeta emitidos por la quema de combustibles fósiles envuelven la Tierra como una manta, calentándola. Los científicos son claros en que el cambio climático está alimentando olas de calor más extremas, y Europa es el continente que se está calentando más rápidamente en el planeta.

“Sin lugar a dudas sabemos que eventos de olas de calor como este se han vuelto más probables y más severos debido al cambio climático”, dijo Peter Thorne, director del Centro de Investigación Climática ICARUS de la Universidad de Maynooth, Irlanda. “Pero, sin embargo, muchos de los récords que se están estableciendo, especialmente en el Reino Unido y Francia, es una locura”, añadió.

Las consecuencias son mortales. Más de 62.000 personas murieron a causa del calor en Europa durante el año más caluroso registrado en el planeta en 2024. El surgimiento de El Niño, un patrón climático natural que puede traer temperaturas globales más cálidas de lo habitual, podría hacer que 2026 y 2027 sean aún más calurosos.

Los científicos advierten sobre un calor aún más extremo en los años y décadas venideras. Este año está destinado a ser uno de los más calurosos registrados, pero es probable que siga siendo uno de los años más frescos que experimentaremos durante nuestra vida.

Docenas de récords de temperatura de mayo se rompieron en más de una media docena de países en Europa occidental el martes, mientras el continente continúa cocinándose bajo una cúpula de calor.

Kew Gardens en Londres alcanzó los 35,1 grados Celsius (95,2 grados Fahrenheit) el martes, rompiendo el récord de temperatura de mayo para todo el Reino Unido que se estableció el lunes.

Temperaturas generalizadas desde Inglaterra hasta Francia han llegado a mediados de los 30 grados Celsius (mediados de los 90 grados Fahrenheit).

Alguno alivio llegará para el Reino Unido el miércoles, ya que las temperaturas serán varios grados más frescas, pero no hay señales de alivio para areas de Francia y España, ya que las temperaturas seguirán alcanzando mediados de los 30 grados Celsius durante el resto de la semana. Incluso son posibles bolsas aisladas de temperaturas altas de los 30 altos a los 40 grados Celsius (de los 90 altos a los 104 grados Fahrenheit).

El miércoles llegará un respiro para el Reino Unido, ya que las temperaturas bajarán varios grados, pero no hay señales de alivio para zonas de Francia y España, donde las temperaturas seguirán rondando los 35 Celsius durante el resto de la semana. Incluso es posible que se registren valores aislados de entre 38 y 40 Celsius (entre 95 y 104 Farenheit).

Con información de Taylor Ward .

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