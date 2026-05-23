El final del programa “Late Show” de Stephen Colbert establece un récord de audiencia entre semana

Por Brian Stelter, CNN

El programa “The Late Show with Stephen Colbert” se despidió por todo lo alto.

El episodio final de la serie, emitido el jueves por la noche, fue el capítulo entre semana más visto de los once años que Colbert ha estado al frente del programa, según las calificaciones de Nielsen publicadas durante la noche.

Colbert y compañía obtuvieron una media de 6,74 millones de espectadores, superando incluso su primer episodio como presentador en 2015, que tuvo una media de 6,55 millones de espectadores.

Los resultados de audiencia deben ser agridulces para Colbert, ya que no fue decisión suya despedirse del programa. CBS decidió cancelarlo el verano pasado, alegando las presiones financieras que se observan en el panorama de la televisión nocturna.

Los programas de entrevistas nocturnos como “The Late Show” llevan años perdiendo audiencia en un entorno mediático cada vez más fragmentado.

Muchos seguidores que solían verlos a las 23:35 simplemente los ven más tarde en YouTube o a través de las redes sociales.

En el primer trimestre de 2026, “The Late Show” tuvo un promedio de aproximadamente 2,7 millones de espectadores por noche, según CBS.

Pero el final de Colbert tenía todas las características de un gran evento televisivo.

Sus dos principales rivales, Jimmy Kimmel de ABC y Jimmy Fallon de NBC, optaron por emitir repeticiones el jueves por la noche, sabiendo que la mayoría de la audiencia estaría pendiente del programa de Colbert.

Y Kimmel animó encarecidamente a sus espectadores a sintonizar CBS solo por esa noche.

La despedida culminó con una gran actuación de Colbert cantando “Hello Goodbye” junto al ex-Beatle Paul McCartney, acompañado por Elvis Costello, Louis Cato y Jon Batiste.

Por lo tanto, no es de extrañar que el último episodio de “The Late Show” haya batido un récord de audiencia.

Aun así, es un resultado sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que fue un episodio extra largo, lo que provocó que los espectadores se quedaran despiertos hasta más tarde de lo habitual para verlo completo.

El récord de audiencia viene con algunas salvedades: Colbert alcanzó más de 20 millones de espectadores en un episodio especial del domingo después del Super Bowl en 2016.

Y “The Late Show” atraía habitualmente a audiencias más grandes durante la era de David Letterman, antes de que YouTube y otras plataformas ofrecieran a la gente infinitas opciones para ver contenido.

El episodio de despedida de Letterman en 2015 obtuvo 13,7 millones de espectadores.

De cara al futuro, los analistas de televisión han pronosticado que Kimmel y Fallon absorberán parte de la audiencia habitual de Colbert ahora que “The Late Show” ha terminado.

CBS no intentará recrear el programa de Colbert.

El programa que lo reemplazará, un show de entrevistas cómicas en formato de mesa redonda llamado “Comics Unleashed with Byron Allen”, tiene poca semejanza con “The Late Show”.

“Comics Unleashed” evita en gran medida el humor de actualidad porque los episodios están diseñados para ser vistos varias veces. Como resultado, el programa carece del comentario político que ha caracterizado gran parte de la trayectoria de Colbert.

Actualmente se emite después de “The Late Show” a las 12:35 a.m. y tiene una audiencia promedio de alrededor de 1,1 millones de espectadores.

Ahora que “Comics Unleashed” se traslada al horario de las 23:35, otro programa producido por la compañía de Allen, “Funny You Should Ask”, pasará a ocupar el horario de máxima madrugada.

Fundamentalmente para CBS, esos periodos de tiempo serán inmediatamente rentables para la cadena.

Allen pagó por alquilar el tiempo de emisión mediante un contrato de compra de tiempo, y recuperaría su inversión vendiendo publicidad durante los programas.

“Quiero unir a la gente a través de la comedia”, declaró Allen esta semana en el programa “CBS Mornings”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.