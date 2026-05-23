Explosión en mina de carbón china deja 90 muertos, informan medios estatales. El desastre minero más mortífero en una década

Por Hira Humayun y Bo Gu, CNN

Una explosión de gas en una mina de carbón en el norte de China ha dejado 90 muertos, en el desastre minero más mortífero del país en más de una década, según medios estatales.

“Las labores de rescate continúan. Aún se está contabilizando el número de víctimas”, informó CCTV, añadiendo que nueve personas siguen desaparecidas en la mina de la provincia de Shanxi.

El líder de China, Xi Jinping, pidió un “rescate total” de los desaparecidos, informó Xinhua el sábado, y agregó que también instó a una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y a que se determinen responsabilidades de conformidad con la ley.

Anteriormente, la agencia estatal de noticias Xinhua informó que los niveles de monóxido de carbono “superaron los límites” dentro de la mina de carbón de Liushenyu en la ciudad de Changzhi.

Un equipo de entre 400 y 500 personas realizaba labores de rescate subterráneo, según informó a CNN la Oficina de Gestión de Emergencias del condado de Qinyuan, donde se ubica la mina. También llegaron al lugar autoridades provinciales, añadió la oficina.

Contactada por CNN, una persona que atendía el teléfono en la empresa que gestiona la mina, Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry, dijo que “no estaban al tanto de la situación” y finalizó la llamada.

El carbón sigue siendo una fuente de energía clave en China, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por reducir su dependencia de este combustible fósil.

El sector tiene un historial de seguridad nefasto, con numerosos accidentes mortales.

La seguridad ha mejorado desde principios de la década de 2000, pero siguen produciéndose incidentes a pesar de la consolidación del sector y las reiteradas órdenes gubernamentales para mejorar la seguridad.

En 2023, 53 trabajadores murieron en un derrumbe en una mina en Mongolia Interior, según informaron los medios estatales.

La explosión se produjo a las 19:30 hora local (7:30 hora de Miami) del viernes, cuando 247 trabajadores se encontraban bajo tierra.

Según Xinhua, al menos 201 personas fueron evacuadas antes de las 6:00 de la mañana, hora local, del sábado.

La causa del accidente está bajo investigación, informó Xinhua.

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