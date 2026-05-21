¿Entradas para el Mundial 2026 a US $50? Zohran Mamdani anuncia boletos con descuento para los neoyorquinos

Thomas Schlachter, CNN

Los afortunados residentes de la ciudad de Nueva York podrán comprar entradas para la Copa del Mundo a un precio reducido, anunció el alcalde Zohran Mamdani en una conferencia de prensa este jueves.

Estas 1.000 entradas estarán disponibles a US$ 50 cada una: divididas entre los cinco juegos de la fase de grupos y dos juegos de eliminación directa que se jugarán en el Estadio MetLife, renombrado como Estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el torneo, en East Rutherford, Nueva Jersey.

“Mientras nos preparamos para ser anfitriones de la Copa del Mundo justo afuera de la ciudad de Nueva York, sabemos que los precios de las entradas para este torneo han aumentado a miles de dólares. Hay incontables neoyorquinos desesperados por asistir a un partido de la Copa del Mundo, pero que simplemente no pueden permitírselo”, dijo Mamdani.

“Sabemos que hay tantos neoyorquinos que pensaban que no había forma de que pudieran permitirse ir a este torneo y ahora hay un destello de oportunidad”.

Los residentes elegibles podrán participar en una lotería que se llevará a cabo del 25 de mayo y durará seis días. Cada participante puede inscribirse una vez al día, con un límite diario de inscripciones fijado en 50.000. Mamdani aseguró que solo los residentes de la ciudad de Nueva York podrán participar y que cada uno de los cinco distritos estará representado.

Al ganar una entrada, el participante también obtiene el derecho a comprar una entrada adicional.

“Es solo cuestión de si te inscribes, y luego es solo cuestión de cruzar los dedos”, agregó Mamdani.

Los titulares de estas entradas también podrán recibir transporte gratuito en autobús desde y hacia el estadio.

La Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, ha sido objeto de críticas tanto por el precio de las entradas como por el transporte, especialmente en Estados Unidos.

Las tarifas de tren desde la ciudad de Nueva York hasta el estadio —hogar de los equipos de la NFL los New York Giants y Jets— habían aumentado a casi 12 veces el costo regular, según Associated Press. Estos precios se han reducido ligeramente desde entonces, tras las críticas.

“Como alguien que creció jugando al fútbol en esta ciudad, sabemos que con demasiada frecuencia hay demasiadas barreras de costos, no solo para ver fútbol sino incluso para jugar fútbol y queremos hacer que sea lo más fácil posible que el juego del mundo sea disfrutado por todos en los cinco distritos”, agregó Mamdani desde el Harlem Tavern en Little Senegal.

Durante el anuncio del jueves, Mamdani estuvo acompañado en el escenario por el jugador del Equipo Nacional Masculino de Estados Unidos Timothy Weah, quien habló sobre inspirar a la próxima generación de estrellas del fútbol de EE.UU.

“Creo que esta oportunidad es realmente beneficiosa para la comunidad y para Nueva York en su conjunto. Creo que como atletas es importante tener voz porque somos los pilares de esta comunidad, somos los líderes de la próxima generación.

“Cuando era niño, siempre fue un sueño estar aquí arriba y estar en estadios jugando y si puedo ayudar al próximo niño a llegar a ese escenario, creo que es un sentimiento maravilloso”, dijo el extremo de Nueva York.

“Mi trabajo es llevar alegría y poner sonrisas en los rostros, así que voy a hacer exactamente eso mientras estoy al lado de él (Mamdani) y asegurándome de que podamos hacerlo más fácil para cualquiera”.

Entre los juegos en el sitio se incluyen Brasil vs. Marruecos, Francia vs. Senegal y Panamá vs. Inglaterra, así como un juego de octavos de final y un juego de dieciseisavos de final.

El Estadio temporalmente nombrado Nueva York Nueva Jersey también albergará la final de la Copa del Mundo. Sin embargo, estas entradas no están disponibles para ese partido.

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